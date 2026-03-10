San Nicolás

Clara García en Expoagro: "Apoyar al campo y su entramado productivo es acompañar la generación del empleo"

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo la inauguración oficial del stand de la provincia junto al gobernador Pullaro. Destacó los anuncios de beneficios fiscales y financiamiento para la producción.