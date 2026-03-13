Caputo se mostró optimista sobre la inflación: "llegará cero entre septiembre y octubre"

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este viernes que el Gobierno “esperaba” el dato de inflación de 2,9 % de febrero porque “la suba de la carne pegó y la de tarifas también”.
El ministro de Economía destacó la influencia de la carne y tarifas, asegurando que el Banco Central trabaja para reducirla a niveles internacionales, lo que pronosticó que ocurrirá en el segundo semestre del año.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo este viernes que el Gobierno “esperaba” el dato de inflación de 2,9 % de febrero porque “la suba de la carne pegó y la de tarifas también”.
“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa. Desde el Banco Central la política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles”, dijo Caputo en declaraciones al canal TN.
“Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne y las tarifas pegó y eso nos preocupa y nos ocupa”, dijo Caputo. Por eso, desde el Banco Central seguimos apuntando a tener la inflación más baja”.
En tal sentido, sumó que “no hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales” y marcó que es muy difícil predecir los índices, pero dijo no preocuparle: "si no es en agosto, será septiembre u octubre llegar a la inflación cero", dijo.
A su vez, respecto a la situación de la economía de la gente, Caputo aseguró que “la situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la está pasando bien”. Y subrayó: “Somos conscientes de que hay gente que la pasa mal”.
También dijo que “todos sacamos el país adelante”, en relación al gobierno nacional, provinciales, municipales y la gente. Sobre esto, marcó que “si el país crece, crece la producción” y “si hay crédito e inversión, hay más crecimiento”.
En relación al crecimiento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales, el ministro Caputo dijo que “hay que seguir bajando la inflación y que bajen las tasas y los bancos darles plazos para que la gente se vaya acomodando”.
Por otro lado, sobre la "Argentina Week" Caputo dijo que “Argentina es una atracción mundial y lo vivieron muchos empresarios; cambió la imagen de Argentina” por lo que, “Argentina ha captado la atención del mundo” para la llegada de inversiones.
Tras una exitosa semana en la que se le mostró a Estados Unidos y al mundo el potencial de crecimiento de la Argentina, estos son algunos de los resultados alcanzados.
Mercado Libre va a invertir 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística en el país, lo que implica la creación de 1.900 empleos directos. La empresa facilita las ventas de 2,7 millones de PyMEs y emprendedores argentinos.
Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta para industrializar líquidos de gas natural. Se trata de la inversión más grande de los últimos 25 años para un desarrollo de estas características. A partir de la obra se crearán 4.000 puestos de trabajo directos, 15.000 empleos indirectos y se generarán exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
Gracias a la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que a partir del Decreto 168/2026 incluye a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, Pampa Energía solicitó adherirse al régimen con una inversión de más de 4.500 millones de dólares destinada a la exploración y producción de petróleo no convencional. Gracias a este desembolso se podrán realizar 100 pozos adicionales, acelerando y eficientizando la producción.
La minera First Quantum Minerals consolida su presencia en la Argentina con una inversión estimada de 5.250 millones de dólares en el proyecto de cobre Taca Taca, en la provincia de Salta. Durante su construcción se proyectan 4.000 nuevos puestos de trabajo y, durante la etapa operativa, se incorporarán 2.000 empleos directos.