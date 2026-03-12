#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Según el INDEC

La inflación de febrero en Argentina se mantuvo en 2,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al segundo mes del 2026. Interanual, fue del 33,1%.

La división de mayor suba en el primer mes del 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que marcó 6,8%.La división de mayor suba en el primer mes del 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que marcó 6,8%.
Seguinos en
Por: 

La inflación de febrero en la Argentina fue del 2,9%, de acuerdo a los datos informados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Fue el segundo dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el registro anual acumula un total de 5,8% en lo que va del año.

En el antecedente inmediato, la inflación de enero también había dado 2,9%, con el agregado institucional por la renuncia de Marco Lavagna y la suspensión de la nueva medición, ahora bajo la conducción de Pedro Lines, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05.

Fue, además, el sexto mes consecutivo por encima del 2% mensual, en una secuencia que viene en ascenso desde el piso de mayo de 2025 (1,5%) que luego trepó en el segundo semestre: 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; y 2,9% en enero.

Mirá tambiénEl Gobierno y la industria vuelven a chocar por el modelo económico

En la comparación interanual, el IPC de febrero fue del %, registrando un principio de rebote tras las bajas que se fueron registrando por arrastre mes a mes a lo largo del año. En mayo había sido del 43,5%, en junio 39,4%, julio 36,6%, agosto 33,6%, 31,8% en septiembre, 31,3% en octubre, 31,4% en noviembre; 31,5% en diciembre y enero 32,4%.

Noticia en desarollo...

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Indec
Inflación
Argentina
Puertonegocios
Pedro Lines

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro