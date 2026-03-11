Combustibles: el precio del diésel ya supera los 2.100 pesos en Santa Fe
El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, Alberto Boz, explicó que el aumento se debe al impacto del precio internacional del petróleo, la guerra en Medio Oriente y ajustes impositivos que influyen en el valor en surtidores.
El combustible refleja la actividad económica del país. Créditos: Manuel Fabatia
El precio del diésel volvió a registrar aumentos en las estaciones de servicio de la ciudad de Santa Fe y ya supera los 2.100 pesos por litro en algunos surtidores. El incremento se da en un contexto marcado por la volatilidad del mercado internacional del petróleo y por ajustes impositivos que impactan en el valor final de los combustibles.
Desde el sector de expendio de combustibles explicaron que el movimiento del precio del crudo a nivel global y el contexto geopolítico actual influyen directamente en los valores locales, aunque remarcaron que la situación en Argentina es más estable que en otras oportunidades.
El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, Alberto Boz, señaló que el impacto se observa principalmente en el gasoil.
El impacto delmercadointernacional
Boz explicó que los cambios en el precio internacional del petróleo influyen en todos los países. “El movimiento del crudo internacional impacta en todos los países. En Argentina tenemos la ventaja de que no importamos nada más que una pequeña cuota de tanto premium como gasoil regular”, afirmó.
Según indicó, desde el inicio del conflicto internacional que afecta al mercado energético se registraron subas más marcadas en el diésel que en las naftas. “Desde que comenzó la guerra hemos visto un mayor aumento cercano al 8% en lo que es diésel y más bajo, un 3%, en lo que fue nafta”, explicó.
El dirigente agregó que el efecto del contexto global se refleja sobre todo en el precio del gasoil. “El impacto de la guerra y del barril de crudo lo estamos teniendo en Argentina sobre los diésel”, sostuvo.
Ajustes impositivos yprecios
Además del contexto internacional, el precio de los combustibles también se ve afectado por modificaciones en la carga impositiva.
El precio del diésel superó los 2.100 pesos en estaciones de Santa Fe.
Boz detalló que estos ajustes suelen aplicarse al comienzo de cada mes y repercuten en el valor final que pagan los consumidores. En ese marco, el dirigente precisó que los incrementos más recientes se observaron especialmente en el gasoil. “En lo que va desde que comenzó la guerra, en diésel llegamos a un 7 o 7,5% más o menos y las naftas un 3 o 3,5%, o sea que es menor”, indicó.
También destacó que actualmente el gasoil tiene un precio superior al de las naftas, algo poco habitual en el mercado local. “El litro de diésel está por sobre las naftas, cosa que hacía mucho que no pasaba”, remarcó.
Consecuencias en las ventas
Desde el sector también señalaron que el nivel de ventas de combustibles no muestra un crecimiento significativo debido al contexto económico.
Expendedores advierten subas mayores en gasoil que en naftas.
Boz explicó que muchos usuarios buscan alternativas más económicas al momento de cargar combustible. “Lo que primero uno nota es la migración del gasoil premium al gasoil regular. Cuando uno ajusta su economía familiar o empresarial, busca algún sustituto un poco más barato”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que el consumo de combustibles no responde únicamente al precio, ya que está vinculado directamente con la actividad productiva. “Nadie está consumiendo por puro placer. El gasoil es un indicador instantáneo de la actividad económica”, sostuvo.
En ese sentido, agregó que la menor demanda también se relaciona con la reducción de la actividad en distintos sectores. “Se necesita menos para transportar lo que uno produce, así que eso es lo que estamos viendo ahora”, señaló.
Qué puede pasar con los precios
De cara a los próximos meses, desde el sector estiman que podrían registrarse nuevos ajustes, aunque no se esperan aumentos bruscos.
Boz recordó que una parte importante del mercado está influenciada por la política de precios de YPF. “Maneja más del 55% del mercado en Argentina. El CEO dijo que iba a ser atemperado los aumentos y creo que de esa manera va a ser”, explicó.
Además, señaló que el valor del petróleo internacional suele presentar fluctuaciones importantes. “El barril terminó el viernes en 119 dólares y después cayó hasta 95 dólares. Una parte especulativa también tiene esto”, afirmó.
Por ese motivo, el dirigente consideró que será necesario esperar a que el mercado se estabilice antes de prever nuevas subas. “Hay que esperar que se acomode el precio en su nivel estable y ahí veremos qué otro ajuste puede darse en Argentina, pero no va a ser abrupto”, concluyó.