Mercado petrolero

Combustibles: el precio del diésel ya supera los 2.100 pesos en Santa Fe

El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, Alberto Boz, explicó que el aumento se debe al impacto del precio internacional del petróleo, la guerra en Medio Oriente y ajustes impositivos que influyen en el valor en surtidores.