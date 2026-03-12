Cuarto retroceso consecutivo

La industria santafesina empezó el año con una caída de casi 10 puntos

En enero se retrajo 9,7% pese a haber mejorado 1,3% respecto del mes anterior y está 8,4 puntos por debajo del mismo mes del año pasado. Desde diciembre de 2023 y hasta noviembre de 2025 se perdieron 311 empresas y 8.255 empleos en el sector.