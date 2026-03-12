La canasta alimentaria volvió a correr por encima de la inflación
La Canasta Básica Alimentaria subió 3,2% y acumula 9,3% en el primer bimestre, mientras la Canasta Básica Total avanzó 2,7% (6,8% en el año). Alimentos por encima del IPC explicaron la disparidad, con alzas marcadas en carne vacuna, pollo y algunas frutas, pese a bajas en el precio de los productos estacionales.
En el primer bimestre de 2026, la canasta de alimentos acumuló un alza del 9,3%, reflejando una presión sobre los precios. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.
Se movió de forma dispar en febrero la estadística que calcula el umbral de pobreza y de indigencia, que mide el INDEC. En el segundo mes del año, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) saltó 3,2% mensual y la Canasta Básica Total (CBT) subió 2,7%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
En el acumulado de 2026, el precio de la comida sigue empujando las estadísticas. Frente a una inflación general que alcanzó los 5,9%, la CBA lleva acumulado en el primer bimestre del año un 9,3%, mientras que la CBT alcanzó un total de 6,8%.
En las variaciones interanuales, la canasta alimentaria se ubica en el 37,6% y la que incluye servicios se ubica en 32,1%, evidenciando el mayor incremento en la comida. En febrero de 2025 un adulto necesitaba $151.491 para cubrir los requerimientos básicos, mientras que en febrero de 2026 esa cifra creció a $208.442.
Valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total de Febrero de 2025 a Febrero de 2026, según INDEC.
El ritmo en febrero fue más moderado que el mes anterior, pero no por eso leve. En enero, había subido 5,8% mensual. Pero la estadística ya venía acelerando sobre el cierre de 2025. En octubre, tanto la CBA como la CBT habían subido 3,1%, superando por primera vez en seis meses al IPC de ese mes (2,3%). En noviembre se profundizó el quiebre cuando la CBA trepó 4,1% y la CBT 3,6%, mientras la inflación fue 2,5%. En diciembre, tanto la CBA como la CBT marcaron 4,1% por sobre el 2,8% del IPC.
El gráfico de variaciones mensuales que publica el INDEC muestra que el punto más alto del año pasado fue marzo de 2025, cuando la CBA trepó un 5,9%. Desde entonces, la tendencia fue irregular, con valores muy bajos entre mayo y septiembre (incluyendo una caída de -0,4% en mayo) y una aceleración progresiva en el último trimestre.
Por tipo de hogar
Para un adulto equivalente, en febrero el valor de la CBA fue de $208.443 y de la CBT de $452.321. Eso significa que una persona sola necesitó al menos de esos montos para cubrir sus necesidades proteicas y servicios básicos.
Pero los hogares no están compuestos por una sola persona, según los ejemplos que publica el propio INDEC. Para una casa con 3 integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) se necesitó $512.769 para no caer en la indigencia y $1.112.710 para la pobreza.
Valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total en Febrero de 2026, según INDEC.
En un hogar correspondiente a una familia tipo, de 4 integrantes (una pareja de 35 y 31 años con dos hijos de 6 y 8 años) se requirió $ 644.088 para solventar los alimentos y de $1.397.672 para costear también bienes y servicios.
Mientras que un hogar de 5 integrantes (pareja de 30 años con tres hijos de 1, 3 y 5 años) necesitó $677.439 para completar la Canasta Alimentaria y $1.470.043 la Canasta Total.
El informe atribuye el empuje principal a fuertes subas en carnes, pollo y derivados, mientras que algunas frutas y verduras bajaron por cuestiones estacionales. Esa conjugación ofrece una explicación sobre por qué la CBA que depende más de los alimentos corre por delante de la CBT en el arranque del año.
En el detalle de febrero, el INDEC ubicó entre los mayores aumentos mensuales (respecto de enero) al pollo entero (10,2%), la naranja (8,7%), y un bloque fuerte de carnes y acompañamientos: paleta (8,1%), papa (8,1%), cuadril (8%), nalga (8%), además de hamburguesas congeladas (7,4%) y carne picada común (7,1%). Más atrás, pero todavía bien por encima del promedio general, quedaron el asado (5,7%) y la salchicha tipo Viena (5,7%).
Por encima de la inflación general, el organismo también registró subas en algunos productos puntuales: el aceite de girasol (4,5%), el azúcar (4,1%), el salchichón (3,8%), el salame (3,6%) y el queso sardo (3,1%).
Del lado de las bajas, la lista de deflaciones de febrero concentró buena parte del alivio en frutas y verduras, con el tomate redondo (-22,2%) y el limón (-16,9%) como las caídas más pronunciadas. También bajaron la lechuga (-6,3%), el pan de mesa (-4,6%), la banana (-4,3%), el zapallo anco (-3,2%), la manzana deliciosa (-2,2%) y el tomate entero en conserva (-1,9%). En el cierre del grupo, con descensos leves, aparecieron los fideos secos tipo guisero (-0,5%) y el polvo para flan (-0,5%).