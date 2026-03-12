Costo de vida

La canasta alimentaria volvió a correr por encima de la inflación

La Canasta Básica Alimentaria subió 3,2% y acumula 9,3% en el primer bimestre, mientras la Canasta Básica Total avanzó 2,7% (6,8% en el año). Alimentos por encima del IPC explicaron la disparidad, con alzas marcadas en carne vacuna, pollo y algunas frutas, pese a bajas en el precio de los productos estacionales.