Más de 103 mil millones en retroactivos salariales para estatales de Santa Fe

El gobierno de la provincia de Santa Fe completó este lunes el pago de las diferencias salariales con trabajadores activos y pasivos y desembolsó $103.100 millones para cerrar el año 2025 y completar los sueldos de enero y febrero con el cumplimiento de los acuerdos paritarios.
Pero además, empezó la aplicación de la política con pasivos que recibirán el porcentaje de aumento en la paritaria a los 30 días y no a los 60 como lo dispuso la emergencia previsional. Así se cumplió con los haberes de febrero lo dispuesto por la ley N° 14.431, sancionada en febrero, la primera norma dictada en el presente año.
Ante la consulta de El Litoral, en el Ministerio de Economía se precisó que cumplir con los retroactivos de activos implicó el desembolso de $93.200 millones y con los pasivos $9.900 millones.
En la última semana, el Poder Ejecutivo fue dictando los diferentes decretos para homologar los acuerdos paritarios del sector de la administración central más el personal policial, del Servicio Penitenciario y de IAPIP, viales, salud y docentes.
Más allá de alguna particularidad en cada sector, en líneas generales los acuerdos alcanzados son de incremento del 12,5% para el primer semestre del corriente año, distribuido de la siguiente manera sobre la base de los sueldos de diciembre 2025: enero: 2,6%: febrero: 2,1%; marzo: 2,2%; abril: 2,0%; mayo: 2,0% y junio 1,6%.
El gobierno cerró el acuerdo paritario con Upcn y ATE y luego los trasladó a los distintos sectores.
Además, el gobierno reconoció una diferencia del 3% correspondiente al cierre del segundo semestre de 2025, porcentaje que se aplicó sobre los haberes de diciembre y tuvo impacto proporcional en la segunda cuota de medio aguinaldo del año pasado.
Por otra parte, el acuerdo garantizó un aumento mínimo de $75.000 para todos los estatales y de febrero a junio ese piso es de $170.000 mensuales. Así ningún trabajador percibirá un aumento inferior a esa cifra, independientemente de lo que arroje el cálculo porcentual.
Además de los aumentos, hubo mejoras en suplementos para la administración central que abarcan a los asistentes escolares; el suplemento por Asistencial Hospitalario para personal de los servicios Hospitalarios y Asistentes de Centros, Hogares y Guarderías y ayudante de enfermería, auxiliares de enfermería y auxiliares técnicos de enfermería; incrementos del 50 % del Adicional por Capacitación Superior – Licenciatura para Enfermeras Profesionales; incrementos específicos por grupo de trabajo y funciones para el personal del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil; y dentro del Nuevo Régimen de Guardias Activas Polo de la Niñez remuneración de $ 350.000 en días y horarios hábiles, y $ 450.000 en horario nocturno, feriados y fines de semana.
En tanto que para el Personal Policial y Penitenciario habrá asignación especial de función operativa y asignación especial para conductores de patrulleros; para el Personal de la salud un incremento del 50 % en el suplemento "Hospitalario Asistencial" destinado a los profesionales de la salud; y dentro del Personal Docente, los docentes percibirán $ 100.000 del Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (Fopcid); en tanto que los directivos y superiores percibirán un 30 % de incremento del Suplemento Responsabilidad Jerárquica.
Los incrementos se trasladaron de manera proporcional al personal pasivo de la provincia. Como referencia, la jubilación mínima provincial se fijó en $575.386,80 para febrero, con una proyección de $630.906,58 para junio.
En esa ocasión, por aplicación de la Ley N° 14.431 aumento de 2,6% de enero se trasladó en febrero a pasivos y se acumuló con el 4% de aumento de diciembre.
"Los haberes de las prestaciones serán móviles, mediante coeficientes sectoriales determinados por el Poder Ejecutivo, en función de los incrementos de las remuneraciones del personal en actividad. En aquellos casos en que el aumento dispuesto para el sector activo no se refleje a través de un porcentaje único, el Poder Ejecutivo determinará el coeficiente a aplicar a través del promedio ponderado de los incrementos fijados dentro de cada sector", expresa la norma que modificó la emergencia previsional.
Acota que "las variaciones de las prestaciones tendrán vigencia a los 30 días de la fecha dispuesta para el sector activo independientemente de la fecha en que se hagan efectivas".
La Caja de Jubilaciones y Pensiones pagó en enero a 105.801 beneficiarios del sistema con un desembolso de $174.804.985.805. Son 81.571 jubilaciones y 24.230 pensiones.
Durante enero la jubilación promedio fue $ $1.825.301 y la pensión promedio de $ $1.069.475.
Para docentes
El Poder Ejecutivo dictó el decreto N° 0457 disponiendo el aumento salarial para docentes pese a que no hubo acuerdo en la mesa paritaria, como señala en los considerandos de la resolución firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros José Goity, Roald Bascolo, Pablo Olivares y Fabián Bastia.
Detalla que en febrero "se reunió la Comisión Negociadora a efectos de dar tratamiento a diversos temas de índole salarial y laboral, arribándose a una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo que quedó plasmada en el acta de fecha 18 de febrero de 2026".
Maximiliano Pullaro, gobierno de la provincia de Santa Fe.
Acota que "habiéndose recibido formalmente las posiciones expresadas por parte de las asociaciones sindicales representantes de los docentes, se da la particularidad de que las respuestas de las entidades no conforman la voluntad de la parte trabajadora".
Subraya que la propuesta de política salarial "ha sido aceptada por el total de las asociaciones con personería gremial que participan de los diferentes procesos de negociación colectiva en el ámbito de la administración pública provincial".
Mencionada que "entendiendo a la negociación colectiva como un método de participación de los trabajadores en la adopción de las decisiones, de carácter abierto, dinámico y permanente permite en esta instancia a la Administración Provincial adoptar la decisión más favorable a los trabajadores con el dictado del acto administrativo que permita materializar las acciones previstas en dicha propuesta con alcance general para todos los trabajadores y trabajadoras del sector Docente".
El término en porcentajes es similar a los otros sectores, es decir, retroactivo del 3% a diciembre y luego completar el 12,5% en seis etapas para el primer semestre, garantizándose pisos mínimos de aumentos.