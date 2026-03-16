"No cobran menos de $ 1,3 millones", dijo Goity

El aumento a docentes de Santa Fe se liquidó con el Fopcid, retroactivos y la garantía salarial

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, encabezó una conferencia de prensa para llevar "información precisa y transparente" sobre qué se pagó por planilla complementaria. Y añadió que "desde marzo ningún maestro cobrará menos de 1.430.000 pesos si no tiene faltas". ¿Qué pasa con las paritarias?