El aumento a docentes de Santa Fe se liquidó con el Fopcid, retroactivos y la garantía salarial
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, encabezó una conferencia de prensa para llevar "información precisa y transparente" sobre qué se pagó por planilla complementaria. Y añadió que "desde marzo ningún maestro cobrará menos de 1.430.000 pesos si no tiene faltas". ¿Qué pasa con las paritarias?
En conferencia, el ministro Goity -junto a Martín y Gallo Ambrosis- detalló los aumentos docentes y sostuvo que la negociación paritaria sigue vigente. Foto: Gentileza
El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, junto a las secretarias María Martín (General) y Daiana Gallo Ambrosis (de Gestión Territorial), brindaron una conferencia este lunes al mediodía para detallar cómo se componen los montos abonados al sector docente el fin de semana por planillas complementarias. En la ocasión mostraron recibos de sueldo testigos y afirmaron que ningún docente cobrará menos de 1.320.000 de pesos con el nuevo ítem de "suplemento Fopcid" y la garantía salarial. Y no menos de 1.430.000 pesos desde marzo, si no tienen inasistencias.
Los funcionarios señalaron que la exposición se realizó ante "información errónea" que circuló en medios y redes sociales. También el titular de la cartera laboral respondió preguntas de los medios de Rosario -donde tuvo lugar la rueda de prensa- sobre reclamos gremiales y paritarias.
"Esta conferencia tiene que ver con dar información precisa, fidedigna y transparente respecto de la liquidación por complementaria de la recomposición salarial. En su momento explicamos que el día 16 se iba a pagar todo lo acordado en paritaria y lo hicimos como estaba previsto. Nos vemos en la obligación de aclararlo porque ha habido mucha desinformación y también mala intención al hacer circular comentarios o rumores", sostuvo Goity, al arrancar su exposición.
Autoridades educativas insistieron en que ningún docente cobrará por debajo del piso anunciado.
Detalle de la liquidación
A su turno, Martín fue la encargada de explicar cómo se liquidó el salario. Dijo, en primer término, que la planilla complementaria incluyó retroactivos y los nuevos componentes salariales acordados. "Se pagó el retroactivo de diciembre, el del aguinaldo, el de enero y el de febrero. Todo esto estuvo disponible por cajero desde el sábado y hoy (por este lunes) cada docente puede ver el detalle en su recibo de sueldo", indicó.
La funcionaria utilizó el sueldo testigo de maestro de grado con 25 horas reloj, sin antigüedad ("que representan más del 90% de los maestros de grado de la provincia") para explicar la liquidación. Al respecto, señaló que el pasado 3 y 4 de marzo percibió en el sueldo de febrero, 1.018.344 pesos -sin los incrementos acordados en paritaria-, y este fin de semana, recibió por planilla complementaria un total neto de 450.978 pesos.
Martín detalló que por planilla complementaria se liquidó: "El 3 % retroactivo correspondiente a diciembre; lo correspondiente a las garantías del aguinaldo retroactivo a diciembre; la actualización de la política salarial de enero con el mínimo garantizado que oportunamente se informó representaba $ 75.000; y en febrero se incluyó un mínimo garantizado de $ 170.000".
A esto se le debe sumar, "el fondo de capacitación provincial (suplemento Fopcid) que se creó con el objetivo de fomentar la capacitación de los docentes que tendrá una periodicidad mensual y se podrá acreditar a lo largo del año con la multiplicidad de capacitaciones para todos los niveles y modalidades", fundamentó Martín. Y añadió: "Es un esfuerzo importante del conjunto de la sociedad para jerarquizar la tarea docente", aportó.
En el cierre de la exposición, Goity insistió en que la política salarial fue cumplida tal como se anunció. "La diferencia en educación la hace el docente en el aula, y por eso todo lo que está expuesto hoy fue presentado en la paritaria. No hay nada que no figure en el acta. En un contexto de caída de la recaudación y dificultades económicas, decidimos hacer un esfuerzo para recomponer el salario y jerarquizar el rol docente", expresó.
"La paritaria nunca está cerrada, pero los aumentos se trasladan igual porque no vamos a dejar a los docentes presos de una discusión", dijo Goity. Gentileza
"No es presentismo"
-Ministro, consultarle por el tema del presentismo. Los gremios denuncian descuentos a docentes enfermos o maestras embarazadas. ¿Se va a revisar?, le preguntó a Goity un periodista de Rosario.
-Primero, no es presentismo. Tiene un nombre y corresponde decirlo correctamente: es un premio por fuera del salario. A ningún docente se le descuenta ni un centavo ante situaciones de enfermedad. El salario se paga completo y, además, existe un adicional. Por eso ningún docente cobra menos de 1.320.000 pesos y, el mes que no falte desde marzo, va a percibir 1.430.000 pesos. Podemos discutir opiniones, pero no tergiversar los hechos.
-¿Qué porcentaje de aumento representa y saber si la paritaria está cerrada?
-La pauta salarial es la misma para toda la administración pública, pero con particularidades en el sector docente y esfuerzos solidarios para asistir a quienes menos ganan. En los salarios más bajos el incremento ronda el 30%. Además incorporamos el fondo de capacitación docente (Fopcid), que cumple la función que antes tenía el Fonid; también incorporamos a los reemplazantes que se tienen que formar. Hoy lo importante es que los montos que dijimos, se pagaron.
Y las paritarias siempre siguen abiertas. La paritaria nunca está cerrada, pero los aumentos se trasladan igual porque no vamos a dejar a los docentes presos de una discusión. Aprovecho para decir que esta es una de las mejores ofertas del país en el contexto actual.
-Los docentes siguen protestando en distintos puntos de la provincia. ¿Hay posibilidades de recomponer la relación con los gremios?
-La relación con el conjunto de los docentes es correcta, y desde mi punto de vista, es buena. El ciclo lectivo comenzó, el 98% de las escuelas estuvieron abiertas y el acatamiento al paro fue inferior al 14%. Puede haber reclamos legítimos o posiciones políticas, pero los datos -como las de estas planillas- son datos. Nuestro objetivo es garantizar clases, generar mejores condiciones y que los chicos estén en el aula.