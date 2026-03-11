Santa Fe lanzó el programa "Educación Digital": cómo cambia el uso del celular en las escuelas
Los teléfonos quedarán prohibidos en el nivel inicial y primario, mientras que en la secundaria estará permitido pero solo con fines pedagógicos. La iniciativa suma capacitación para docentes, acuerdos de convivencia con familias y un sistema de alertas por apuestas online, grooming y ciberbullying.
Con este programa provincial, el gobierno santafesino busca ordenar el uso de dispositivos en las aulas, formar a docentes y prevenir riesgos en redes.
El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles el Programa de Educación Digital. La actividad se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity. La iniciativa busca “establecer pautas para la regulación del uso de nuevas tecnologías” en las escuelas con el objetivo de transformar de forma “gradual y sostenida” las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas.
Pullaro planteó la temática en clave de decisión estatal: “no vinimos a ser conservadores; vinimos a cambiar la realidad”. En ese encuadre, amplió: “Es una problemática que el Estado tiene que abordar y pensar permanentemente, animándose a tomar decisiones que impliquen cambios en las políticas públicas para que la ciudadanía pueda vivir mejor”.
En la misma línea, el gobernador vinculó la educación digital con una idea de formación y ciudadanía: abordar el tema “hoy significa ser formador en la República Argentina”, y remarcó que “el fortalecimiento del sistema educativo es trascendental para la sociedad que queremos construir”. Y trazó un horizonte: “Que los chicos estén en las aulas aprendiendo y construyendo ciudadanía digital implica llevar adelante políticas de fondo que nos van a trascender”.
Goity, por su parte, subrayó que la discusión excede el objeto “celular” y requiere un enfoque más amplio. “Es fundamental que trabajemos no solamente en torno a los dispositivos digitales, sino en la educación digital de manera amplia y comprensiva”, sostuvo. Específicamente sobre la regulación del uso de teléfonos, el ministro sostuvo que se trata de "un desafío" porque “las escuelas están atravesadas por esta problemática” y, frente a eso, “tenemos que formar a los niños y niñas para un uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de la alfabetización digital”.
Celulares: prohibición en inicial y primaria, uso pedagógico en secundaria
En paralelo a la presentación del programa, el Ministerio de Educación comunicó a las instituciones educativas un conjunto de pautas para regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas. El documento fija límites para la utilización de dispositivos digitales personales durante la jornada escolar.
El núcleo de la medida es claro: “el uso recreativo de dispositivos digitales personales dentro del aula quedará prohibido para todos los estudiantes en todos los niveles y modalidades” del sistema educativo provincial. El enfoque oficial lo plantea como equilibrio: acceso a tecnología, sí; pero “preservar espacios pedagógicos adecuados para el desarrollo cognitivo, social y emocional” de niñas, niños y adolescentes.
En nivel inicial y primario, el esquema es restrictivo: “el uso de celulares personales no estará permitido dentro de las instituciones educativas durante todo el horario escolar, incluyendo tiempo de clases y recreos”. Las familias podrán decidir si los estudiantes llevan o no teléfonos, pero no podrán utilizarlos durante la jornada. Y hay un matiz importante que el Gobierno dejó remarcado: la pauta “no impide el trabajo pedagógico con tecnología” cuando la escuela necesite herramientas digitales.
En nivel secundario, la normativa es más flexible: el celular podrá utilizarse “únicamente cuando forme parte de una actividad pedagógica previamente planificada y autorizada por el equipo directivo dentro de un proyecto institucional”. Fuera de esos casos, cada escuela deberá establecer normas claras de guardado y uso en los acuerdos de convivencia: desde mantenerlos en la mochila hasta sistemas más organizados. También se sugiere, como criterio, la promoción de recreos libres de pantallas.
Hernán Navarro de Grooming Argentina junto al Ministro de Educación de Santa Fe, José Goity.
Lucas Raspall, psiquiatra y psicoterapeuta, coordinador del programa, dio detalles sobre el criterio operativo: “La prohibición es del uso de celulares en nivel inicial y primario, pero en la secundaria hay una regulación que sí permite que el docente pueda liderar una propuesta en el aula con propósito pedagógico anclado en la currícula y entonces ahí sí los chicos pueden sacar los teléfonos y poder ingresar en ese mundo digital para conocer las herramientas y aprender a usar las herramientas”.
Consultado sobre si se fijará un límite de horas para ese uso, Raspall descartó un esquema rígido y lo ató al sentido pedagógico: “En la medida en que el docente lo presente a los directivos y todo eso tenga un sentido, entonces no hay una restricción de tener 20 horas o 35 de límite. Tiene que ver con el sentido, esto es a lo que apuntamos”.
E insistió con la idea de un plan que no se agota en el “sí o no” del aula: “Este plan de educación digital va mucho más allá de decir si lo pueden usar en el aula o en la escuela, en los recreos; el objetivo es primero capacitar a todos los docentes de la provincia en los tres niveles obligatorios para que puedan llevar al aula una propuesta en la que los chicos y las chicas aprendan a hacer un uso cuidadoso, responsable, ético”.
Respecto a la puesta en práctica, no se impone un único dispositivo sino que se apoya en la cotidianeidad de cada institución. “Se va a dejar a que cada establecimiento defina cómo lo lleva adelante. Esta es una provincia muy larga y muy heterogénea y las instituciones van a saber mucho mejor que una decisión uniforme cómo pueden hacer para que esos chicos guarden el teléfono”, explicó Raspall. Y enumeró alternativas posibles: “Algunos decidirán que lo tengan en la mochila, otros pondrán lockers, bolsita, canastito o lo que sea”.
Sobre recreos, la decisión final también queda en las escuelas, pero el Ministerio marcó un rumbo: “en los recreos definirá cada institución si se puede usar o no, pero desde el Ministerio se promueve a que en los recreos tampoco haya uso de dispositivos digitales”.
El documento, además, incorporó una pauta de intervención ante incumplimientos: se aplicará el “principio de gradualidad” del régimen de convivencia escolar, priorizando “instancias formativas, de reflexión y reparación” antes que medidas punitivas.
Bienestar digital, formación docente y “alerta temprana” ante riesgos
El Programa de Educación Digital incluye un paquete más amplio que la regulación de teléfonos. En la presentación se explicitó el objetivo de promover “bienestar digital”, prevenir “adicciones tecnológicas”, regular “el tiempo de pantalla” y cuidar la salud mental en entornos digitales.
En ese eje aparece una herramienta central: la creación de un Sistema Provincial de Alerta Temprana en Riesgos Digitales Escolares, articulado con equipos socioeducativos y con áreas de salud, justicia y protección de derechos. La meta, según la gacetilla, es detectar situaciones vinculadas al uso indebido de tecnologías: grooming, ciberbullying, apuestas online, sextorsión, consumos problemáticos, violencias digitales, estafas online o ludopatía digital.
Raspall subrayó que la capacitación docente será permanente, por una razón tan simple como contundente: esto cambia todo el tiempo. “Hay que formar a los docentes de los tres niveles con diferentes profundizaciones, y ese proceso no se va a interrumpir nunca, porque estas problemáticas cambian constantemente”, afirmó. Y definió la aspiración territorial del programa: “llegar a todas las escuelas de la provincia”.
En diálogo con los medios tras la presentación, el coordinador insistió en la transversalidad del enfoque: “La integralidad del plan lo que busca es que pueda hacer cualquier docente, el que tenga primero los conocimientos y luego la bajada práctica al aula. Esto va a pasar en lengua, va a pasar en matemática, en idiomas y en cualquier otro, porque de eso se trata la integralidad”. Y reforzó: “No es una hora perdida en el calendario de la escuela el día viernes a las 10. Todos tienen que saber qué son las cosas que pasan, cuáles son las plataformas que usan, cómo incide, cuáles son los riesgos y de qué manera lo pueden usar mejor”.
El psiquiatra Lucas Raspall y el director de Faro Digital, Felipe Sala.
Por su parte, Hernán Navarro, director ejecutivo de Grooming Argentina, ubicó el anuncio en clave de urgencia social. “La provincia se pone a la vanguardia en materia de educación digital. Estamos ante una realidad compleja desde todo punto de vista y lo que hoy sucede en Santa Fe puede transformarse en un modelo para el resto del país”, sostuvo. Y completó la idea: “Lo que estamos lanzando es una respuesta a una verdadera urgencia social”.
Asimismo, Navarro aportó datos para dimensionar el escenario que describió como “verdaderamente complejo”: “En la Argentina ya son cuatro de cada 10 niñas y niños quienes tienen su primer teléfono propio antes de los 9 años”. Y sumó un indicador de tiempo de uso: “Somos el país en América Latina en el cual las chicas y los chicos tienen el celular en edades cada vez más prematuras, pero a la vez tienen el posicionamiento más alto de América Latina en promedio —junto con Paraguay y Colombia— de 7 horas diarias de uso de dispositivo por día”.
Felipe Sala, de la Asociación Civil Faro Digital, puso el foco en el aula y en el docente. “El desafío es poder llegar a los docentes para que puedan entender qué prácticas le dan los adolescentes, según nivel socioeconómico y según las edades. Porque lo que no se conoce no pueden cuidarlo”, explicó. Y trazó un mapa de trabajo: “Por un lado, conozcan qué plataformas usan y qué usos les dan; y por otro, cómo funcionan las plataformas, qué arquitecturas tienen y qué permite la plataforma para poder a partir de ahí poder hablar de eso”. Luego, apuntó al objetivo preventivo: “Obviamente que vamos a trabajar mucho en lo que es la prevención de todos los riesgos, y qué implica hacer o no hacer en territorio digital y convivir con otros en estas plataformas como para poder prevenir estas situaciones”.
Sobre la capacitación docente, Sala detalló la estructura prevista: “La formación se compone de un curso asincrónico, digamos, de unos cinco módulos en una primera instancia que va hacer como introductoria inicial y después un curso sincrónico donde se van a recorrer 11 módulos donde se van a profundizar todos estos temas y desafíos que propone cada plataforma”.
En el diseño institucional, el Ministerio también incluyó la participación familiar: propuso instancias de diálogo con las escuelas y la firma de una “carta compromiso” al inicio del ciclo lectivo para acompañar el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes. Y contempló excepciones para casos específicos, como estudiantes que necesiten dispositivos para monitoreo de salud o accesibilidad vinculada a determinadas discapacidades.