Aulas y pantallas

Santa Fe lanzó el programa "Educación Digital": cómo cambia el uso del celular en las escuelas

Los teléfonos quedarán prohibidos en el nivel inicial y primario, mientras que en la secundaria estará permitido pero solo con fines pedagógicos. La iniciativa suma capacitación para docentes, acuerdos de convivencia con familias y un sistema de alertas por apuestas online, grooming y ciberbullying.