La OMS advierte que no desconectarse del trabajo fuera del horario laboral puede afectar la salud
La hiperconectividad y las jornadas laborales que se extienden más allá del horario habitual aumentan el riesgo de problemas físicos y mentales. Según la Organización Mundial de la Salud, la falta de descanso adecuado y el exceso de trabajo están vinculados con enfermedades cardiovasculares, estrés y agotamiento.
En los últimos años, el avance de la tecnología y el uso permanente de dispositivos móviles transformaron la forma de trabajar. Correos electrónicos, mensajes y reuniones virtuales hacen que muchas personas sigan conectadas con sus tareas incluso después de terminar su jornada.
Sin embargo, organismos internacionales de salud advierten que esta práctica puede tener consecuencias importantes en el bienestar físico y mental.
El impacto de la hiperconectividad
La Organización Mundial de la Salud alertó que la falta de desconexión laboral puede afectar de manera directa la salud de las personas. La tendencia a prolongar el trabajo fuera del horario habitual —respondiendo mensajes, revisando informes o resolviendo tareas desde el celular— hace que se diluya el límite entre el tiempo laboral y la vida personal.
Este fenómeno, que se expandió con el crecimiento del trabajo remoto y la digitalización, tiene consecuencias que la ciencia comenzó a estudiar con mayor profundidad. Según especialistas, permanecer conectado de forma constante aumenta el estrés, dificulta el descanso y afecta la calidad del sueño.
La OMS también advirtió que las jornadas laborales excesivas están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Investigaciones realizadas junto con la Organización Internacional del Trabajo concluyeron que trabajar más de 55 horas por semana eleva en 35% el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y en 17% la probabilidad de morir por cardiopatías en comparación con quienes mantienen jornadas de entre 35 y 40 horas semanales.
Este aumento del riesgo se vincula con múltiples factores. Entre ellos se encuentran el estrés crónico, la falta de descanso adecuado, la reducción del tiempo dedicado a la actividad física y los problemas para mantener hábitos saludables.
Además, la falta de desconexión puede generar agotamiento mental, irritabilidad y dificultades para concentrarse, lo que impacta tanto en la salud como en el rendimiento laboral.
Consecuencias para el descanso y la vida personal
La hiperconectividad también modifica la organización de la vida cotidiana. Cuando las responsabilidades laborales invaden el tiempo personal, disminuyen las oportunidades de descanso, recreación y contacto social.
Responder mensajes laborales durante la cena, revisar correos antes de dormir o atender llamados en fines de semana se convirtió en una práctica cada vez más habitual en muchos sectores. Estas situaciones pueden generar una sensación de disponibilidad permanente que dificulta la recuperación física y mental luego de una jornada de trabajo.
Especialistas en salud laboral señalan que el descanso es un componente esencial para el bienestar. Dormir lo suficiente y contar con momentos de desconexión permite que el organismo se recupere del estrés acumulado durante el día.
Cuando ese proceso no ocurre, pueden aparecer síntomas como cansancio persistente, dolores musculares, dificultades para dormir y cambios en el estado de ánimo. Con el tiempo, estos problemas pueden derivar en cuadros de ansiedad, depresión o síndrome de agotamiento laboral, conocido como burnout.
Además, la falta de equilibrio entre trabajo y vida personal puede afectar las relaciones familiares y sociales, ya que reduce el tiempo disponible para compartir actividades fuera del ámbito laboral.
Ante este escenario, la OMS y distintos especialistas recomiendan adoptar medidas que ayuden a mantener un equilibrio entre las responsabilidades laborales y la vida personal.
Una de las principales recomendaciones es establecer límites claros en el horario de trabajo. Esto implica evitar responder mensajes o realizar tareas laborales fuera del horario habitual, salvo en situaciones excepcionales.
También se aconseja planificar pausas durante la jornada laboral y respetar los tiempos de descanso, tanto durante el día como en la noche. La actividad física regular, los espacios de ocio y el contacto social son otros factores que contribuyen a reducir el estrés.
En algunos países incluso se avanzó en leyes vinculadas con el llamado “derecho a la desconexión digital”, que busca proteger el tiempo personal de los trabajadores y evitar que las empresas exijan disponibilidad permanente.
Los especialistas destacan que estas medidas no solo benefician a las personas, sino también a las organizaciones. Los trabajadores que logran descansar adecuadamente y mantener un equilibrio entre su vida laboral y personal suelen presentar mayores niveles de bienestar, concentración y productividad.
El avance de la tecnología continuará modificando la forma en que se organizan las tareas y las relaciones laborales. Si bien la conectividad permanente ofrece ventajas, como mayor flexibilidad y comunicación inmediata, también plantea nuevos desafíos para la salud.
La OMS advierte que el trabajo ocupa una parte significativa de la vida de las personas y que, por ese motivo, es fundamental promover entornos laborales saludables. Esto incluye no solo la prevención de accidentes o enfermedades físicas, sino también el cuidado del bienestar mental.
En ese sentido, especialistas coinciden en que la desconexión al finalizar la jornada laboral es una herramienta clave para preservar la salud. Separar el tiempo de trabajo del tiempo personal permite recuperar energías, reducir el estrés y mantener un equilibrio necesario para la vida cotidiana.
A medida que las formas de trabajo continúan evolucionando, el desafío será encontrar estrategias que permitan aprovechar las ventajas de la tecnología sin perder de vista un aspecto central: la salud de quienes trabajan.