Salud y trabajo

La OMS advierte que no desconectarse del trabajo fuera del horario laboral puede afectar la salud

La hiperconectividad y las jornadas laborales que se extienden más allá del horario habitual aumentan el riesgo de problemas físicos y mentales. Según la Organización Mundial de la Salud, la falta de descanso adecuado y el exceso de trabajo están vinculados con enfermedades cardiovasculares, estrés y agotamiento.