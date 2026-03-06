#HOY:

Alimentos ultraprocesados en la infancia: un estudio vincula su consumo con problemas emocionales y de conducta

Una investigación publicada en una revista científica internacional encontró que los niños en edad preescolar que consumen más alimentos ultraprocesados presentan mayores probabilidades de desarrollar ansiedad, agresividad o hiperactividad en los años siguientes.

El aumento en la proporción de ultraprocesados dentro de la dieta infantil se asocia con un mayor riesgo de este tipo de dificultades.
 14:39
Por: 

El consumo habitual de alimentos ultraprocesados en los primeros años de vida podría estar relacionado con dificultades emocionales y de comportamiento durante la infancia.

Así lo sugiere un estudio reciente que analizó la dieta de niños en edad preescolar y evaluó su evolución conductual algunos años después. Los resultados refuerzan las advertencias de especialistas sobre la importancia de la calidad nutricional en las primeras etapas del desarrollo.

Dieta temprana y el comportamiento

La investigación fue publicada en la revista científica JAMA Network Open y analizó la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados en niños pequeños y la aparición posterior de problemas emocionales y conductuales.

La infancia es una etapa especialmente sensible a la influencia de la alimentación

Según los resultados, los niños que consumían mayores cantidades de estos productos presentaron puntuaciones más altas en indicadores asociados con ansiedad, miedo, agresividad o hiperactividad.

Uno de los hallazgos centrales del trabajo es que el aumento en la proporción de ultraprocesados dentro de la dieta infantil se asocia con un mayor riesgo de este tipo de dificultades.

Los investigadores observaron que por cada incremento del 10% en las calorías provenientes de estos alimentos, las evaluaciones de comportamiento mostraban valores más elevados en las escalas utilizadas para medir problemas emocionales y conductuales.

Los alimentos ultraprocesados son productos elaborados industrialmente que suelen contener numerosos ingredientes, aditivos y sustancias añadidas

El estudio analizó a niños desde los primeros años de vida, una etapa clave para el desarrollo del cerebro y de las habilidades socioemocionales. En ese período se establecen muchos hábitos alimentarios y también se consolidan procesos cognitivos y conductuales que influyen en el bienestar a largo plazo.

Los alimentos ultraprocesados son productos elaborados industrialmente que suelen contener numerosos ingredientes, aditivos y sustancias añadidas, como azúcares, grasas, saborizantes o colorantes. Entre los ejemplos más comunes se encuentran las bebidas azucaradas, snacks salados, golosinas, productos de panadería industrial y comidas listas para consumir.

Diversas investigaciones previas ya habían advertido sobre los posibles efectos de estos alimentos en la salud infantil. En general, se caracterizan por tener baja densidad nutricional y una elevada cantidad de calorías, lo que puede influir en distintos aspectos del desarrollo físico y metabólico.

Por qué la alimentación temprana es clave

Los especialistas señalan que la infancia es una etapa especialmente sensible a la influencia de la alimentación. Durante los primeros años se producen procesos fundamentales para el crecimiento del cerebro, por lo que una dieta equilibrada resulta esencial.

Algunos estudios indican que la exposición temprana a dietas ricas en ultraprocesados puede asociarse con alteraciones en el desarrollo cognitivo y con mayor riesgo de problemas de salud mental a largo plazo.

Si bien la investigación reciente identifica una relación entre el consumo de estos productos y los problemas emocionales o conductuales, los autores aclaran que se trata de una asociación estadística y no necesariamente de una relación causal directa. Es decir, el estudio muestra que ambos fenómenos aparecen vinculados, pero no demuestra que uno sea el único responsable del otro.

Los investigadores también advierten que el comportamiento infantil está influido por múltiples factores. Entre ellos se incluyen el entorno familiar, las condiciones socioeconómicas, los hábitos de sueño, la actividad física y el acceso a alimentos saludables.

Sin embargo, el trabajo aporta nueva evidencia sobre el impacto potencial de la alimentación en la salud mental y el desarrollo de los niños. En ese sentido, refuerza la idea de que mejorar la calidad de la dieta desde los primeros años puede ser una estrategia preventiva relevante.

Los especialistas en nutrición suelen recomendar que la alimentación infantil se base principalmente en alimentos frescos o mínimamente procesados, como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, lácteos y carnes. Este tipo de dieta aporta vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para el desarrollo.

También sugieren limitar el consumo de productos ultraprocesados, especialmente en los primeros años de vida, cuando se establecen las preferencias alimentarias que pueden mantenerse durante la adolescencia y la adultez.

