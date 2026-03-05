Alimentación

¿La sal puede ayudar a estabilizar el azúcar en sangre? Qué dicen los especialistas

Un especialista en nutrición sostiene que una pequeña cantidad de sal, incorporada de forma adecuada a la dieta, podría contribuir a equilibrar los niveles de energía y apoyar la estabilidad del azúcar en sangre. Sin embargo, advierten que no reemplaza los tratamientos médicos ni una alimentación saludable.