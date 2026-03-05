¿La sal puede ayudar a estabilizar el azúcar en sangre? Qué dicen los especialistas

Durante años, la sal fue señalada como uno de los principales ingredientes a limitar en la alimentación, sobre todo por su relación con la presión arterial.
Un especialista en nutrición sostiene que una pequeña cantidad de sal, incorporada de forma adecuada a la dieta, podría contribuir a equilibrar los niveles de energía y apoyar la estabilidad del azúcar en sangre. Sin embargo, advierten que no reemplaza los tratamientos médicos ni una alimentación saludable.
Durante años, la sal fue señalada como uno de los principales ingredientes a limitar en la alimentación, sobre todo por su relación con la presión arterial.
Sin embargo, algunos especialistas en nutrición y metabolismo sostienen que, en determinadas condiciones, pequeñas cantidades de este mineral podrían desempeñar un papel en el equilibrio energético del organismo y en la estabilidad de la glucosa en sangre.
La idea surge a partir de estudios y observaciones sobre el papel de los electrolitos en el funcionamiento del cuerpo humano. La sal, cuyo componente principal es el cloruro de sodio, es uno de los minerales esenciales para mantener el equilibrio de líquidos y permitir procesos fisiológicos básicos como la transmisión nerviosa y la contracción muscular.
De acuerdo con el científico en salud cardiovascular James DiNicolantonio, una adecuada hidratación acompañada por minerales —entre ellos el sodio— puede ayudar al organismo a mantener funciones metabólicas estables y mejorar el nivel general de energía.
El cuerpo humano necesita minerales como sodio, potasio, calcio o magnesio para regular múltiples funciones. Estos elementos, conocidos como electrolitos, intervienen en procesos clave como la hidratación celular, el equilibrio de líquidos y la transmisión de impulsos nerviosos.
Cuando estos minerales se encuentran en niveles adecuados, el organismo puede aprovechar mejor los nutrientes y mantener un funcionamiento más equilibrado del metabolismo. Algunos especialistas sostienen que la presencia de sodio —principal componente de la sal— puede favorecer ese balance, especialmente cuando se combina con una correcta hidratación.
En ese contexto, se difundió la idea de que agregar una pequeña cantidad de sal al agua o a determinadas preparaciones podría contribuir a reponer electrolitos y mejorar la absorción de líquidos. Según algunos expertos en nutrición, este hábito podría favorecer la hidratación y el funcionamiento muscular, sobre todo en situaciones de calor intenso, actividad física o deshidratación.
La hipótesis es que, al mejorar el equilibrio de minerales en el organismo, también se favorecería el metabolismo energético, lo que podría tener un impacto indirecto en la estabilidad de la glucosa en sangre.
No obstante, los especialistas aclaran que estos efectos no significan que la sal sea un tratamiento para controlar la diabetes ni que deba consumirse en exceso.
Mantener niveles estables de glucosa en sangre es uno de los pilares para prevenir o controlar enfermedades metabólicas como la diabetes. Este equilibrio depende de múltiples factores, entre ellos la alimentación, la actividad física, el descanso y el manejo del estrés.
La glucosa es la principal fuente de energía del organismo y proviene de los alimentos que contienen carbohidratos. Cuando se ingieren estos nutrientes, el cuerpo los transforma en azúcar que circula en el torrente sanguíneo para ser utilizada por las células.
Sin embargo, si los niveles de glucosa se elevan de forma constante o presentan picos frecuentes, pueden aparecer problemas de salud a largo plazo, incluyendo enfermedades cardiovasculares, daño nervioso o trastornos metabólicos.
Por ese motivo, los especialistas coinciden en que la regulación del azúcar en sangre no depende de un único ingrediente o alimento, sino de un conjunto de hábitos saludables.
Entre las recomendaciones más frecuentes figuran incorporar alimentos ricos en fibra, consumir proteínas y grasas saludables, realizar actividad física regular y evitar el exceso de azúcares refinados. Estas estrategias ayudan a que la glucosa se absorba de forma más gradual y evitan aumentos bruscos en el organismo.
También se investigan diferentes alimentos o ingredientes de uso cotidiano que podrían contribuir a mejorar el metabolismo de la glucosa, aunque los especialistas señalan que sus efectos suelen ser moderados y complementarios.
A pesar de las nuevas hipótesis sobre el rol de la sal en el metabolismo energético, los expertos coinciden en que su consumo debe mantenerse dentro de los límites recomendados.
Un exceso de sodio en la dieta está vinculado con un mayor riesgo de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, por lo que las autoridades sanitarias suelen recomendar reducir la cantidad de sal agregada a los alimentos.
Por eso, cualquier estrategia relacionada con la alimentación y el control de la glucosa debe evaluarse en función de cada persona, especialmente en quienes padecen diabetes u otros trastornos metabólicos.
Los especialistas subrayan que, antes de modificar la dieta o incorporar nuevos hábitos alimentarios, lo más recomendable es consultar con un profesional de la salud. Solo un médico o nutricionista puede indicar cuál es el enfoque adecuado según la condición y las necesidades de cada paciente.