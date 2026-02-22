#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Receta

Facturas caseras con papa: el secreto que cambia la textura

La receta combina ingredientes tradicionales de panadería con un elemento inesperado: puré de papa.

El secreto consiste en usar papa en la masa para lograr facturas esponjosasEl secreto consiste en usar papa en la masa para lograr facturas esponjosas
 10:01
Seguinos en
Por: 

Una receta simple y económica se volvió tendencia por su original combinación de ingredientes. El secreto consiste en usar papa en la masa para lograr facturas esponjosas con un toque cítrico que despertó la curiosidad de miles de usuarios.

La receta combina ingredientes tradicionales de panadería con un elemento inesperado: puré de papa. Este agregado, aseguran quienes la probaron, aporta una textura más húmeda y aireada, generando facturas suaves y con buena conservación. A esa base se suma la ralladura o esencia de naranja, que otorga un perfume distintivo y un sabor diferente al de las preparaciones clásicas.

El secreto radica en el equilibrio entre la papa y los ingredientes tradicionales.El secreto radica en el equilibrio entre la papa y los ingredientes tradicionales.

Una receta simple

La receta parte de una masa enriquecida que incluye harina, azúcar, huevos y levadura, a la que se le suma puré de papa tibio. Luego se incorpora ralladura de naranja o esencia para aromatizar. El resultado es una masa blanda que, tras el leudado, permite moldear distintas formas típicas de panadería, como trenzas o espirales. Después de un breve horneado, las piezas adquieren una superficie dorada y un interior esponjoso.

El secreto radica en el equilibrio entre la papa y los ingredientes tradicionales. La papa actúa como humectante natural, ayudando a que las facturas mantengan su suavidad por más tiempo. Al mismo tiempo, el aroma cítrico aporta un perfil diferente que se distancia de los sabores más habituales, como la vainilla o el limón.

La receta parte de una masa enriquecida que incluye harina, azúcar, huevos y levaduraLa receta parte de una masa enriquecida que incluye harina, azúcar, huevos y levadura

Qué hay que tener para realizarlo

Ingredientes

Harina 0000 1 kg.

Puré de papa tibio 1 vaso.

Levadura fresca 30 gr.

Azúcar 150 gr.

Manteca 50 gr.

Huevos 2.

Leche 350 ml.

Esencia de vainilla 1 cucharada.

Ralladura de naranja 1 naranja.

Sal 1 pizca.

Ingredientes para el almíbar

Azúcar 100 gr.

Agua 100 cc.

Mirá tambiénPan árabe exprés en sartén: receta fácil y rápida

Paso a paso

Mezclar leche tibia, levadura fresca y una cucharada de azúcar.

Una vez que esté homogénea, sumarla al kilo de harina.

Agregar azúcar, huevos y mezclar.

Sumar, a gusto, ralladura de naranja o limón, esencia de vainilla y un vaso lleno de puré de papa, tibio.

Amasar, agregar manteca a temperatura ambiente y volver a amasar hasta formar un bollo bien liso.

Dejarlo descansar una hora.

Dividir en bollos de 70 gramos.

Estirar y trenzar con la ayuda de la harina para que no se pegue la masa en la mano.

Colocarlas en una fuente enmantecada y, cuando duplique el volumen cocinarlas al horno por 20 minutos a 190°.

Reiterar del horno y pincelar con almíbar.

Por último, espolvorear con azúcar.

Seguinos en
#TEMAS:
Revista Viví Mejor
Cocina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro