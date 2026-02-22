Facturas caseras con papa: el secreto que cambia la textura

Una receta simple y económica se volvió tendencia por su original combinación de ingredientes. El secreto consiste en usar papa en la masa para lograr facturas esponjosas con un toque cítrico que despertó la curiosidad de miles de usuarios.
La receta combina ingredientes tradicionales de panadería con un elemento inesperado: puré de papa.
La receta combina ingredientes tradicionales de panadería con un elemento inesperado: puré de papa. Este agregado, aseguran quienes la probaron, aporta una textura más húmeda y aireada, generando facturas suaves y con buena conservación. A esa base se suma la ralladura o esencia de naranja, que otorga un perfume distintivo y un sabor diferente al de las preparaciones clásicas.
La receta parte de una masa enriquecida que incluye harina, azúcar, huevos y levadura, a la que se le suma puré de papa tibio. Luego se incorpora ralladura de naranja o esencia para aromatizar. El resultado es una masa blanda que, tras el leudado, permite moldear distintas formas típicas de panadería, como trenzas o espirales. Después de un breve horneado, las piezas adquieren una superficie dorada y un interior esponjoso.
El secreto radica en el equilibrio entre la papa y los ingredientes tradicionales. La papa actúa como humectante natural, ayudando a que las facturas mantengan su suavidad por más tiempo. Al mismo tiempo, el aroma cítrico aporta un perfil diferente que se distancia de los sabores más habituales, como la vainilla o el limón.
Ingredientes
Harina 0000 1 kg.
Puré de papa tibio 1 vaso.
Levadura fresca 30 gr.
Azúcar 150 gr.
Manteca 50 gr.
Huevos 2.
Leche 350 ml.
Esencia de vainilla 1 cucharada.
Ralladura de naranja 1 naranja.
Sal 1 pizca.
Ingredientes para el almíbar
Azúcar 100 gr.
Agua 100 cc.
Paso a paso
Mezclar leche tibia, levadura fresca y una cucharada de azúcar.
Una vez que esté homogénea, sumarla al kilo de harina.
Agregar azúcar, huevos y mezclar.
Sumar, a gusto, ralladura de naranja o limón, esencia de vainilla y un vaso lleno de puré de papa, tibio.
Amasar, agregar manteca a temperatura ambiente y volver a amasar hasta formar un bollo bien liso.
Dejarlo descansar una hora.
Dividir en bollos de 70 gramos.
Estirar y trenzar con la ayuda de la harina para que no se pegue la masa en la mano.
Colocarlas en una fuente enmantecada y, cuando duplique el volumen cocinarlas al horno por 20 minutos a 190°.
Reiterar del horno y pincelar con almíbar.
Por último, espolvorear con azúcar.