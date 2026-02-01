Para disfrutar del verano

Cómo preparar helados y palitos caseros de sabores frutales

Con la llegada de las altas temperaturas, crecen las propuestas para elaborar helados y palitos en casa con ingredientes naturales. Desde combinaciones clásicas con yogur hasta opciones tropicales, siete recetas simples ofrecen alternativas refrescantes sin aditivos industriales.