#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Múltiples posibilidades

Panqueques: recetas fáciles y versátiles para preparar en casa

Dulces o salados, clásicos o más saludables, los panqueques siguen siendo una de las preparaciones más elegidas por su simpleza, bajo costo y múltiples variantes.

La misma masa básica puede adaptarse a rellenos dulces o saladosLa misma masa básica puede adaptarse a rellenos dulces o salados
 10:00
Seguinos en
Por: 

Los panqueques forman parte del recetario cotidiano de muchos hogares argentinos. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, permiten resolver desayunos, meriendas, almuerzos livianos o incluso comidas completas.

Su versatilidad es una de las claves de su vigencia: la misma masa básica puede adaptarse a rellenos dulces o salados, tradicionales o innovadores, según el gusto y las necesidades de cada familia.

Además, se trata de una receta accesible, que no requiere equipamiento especial ni técnicas complejas. Harina, leche y huevos suelen ser suficientes para comenzar, aunque hoy existen múltiples alternativas que incorporan otros ingredientes, como avena, frutas o vegetales, para quienes buscan opciones más nutritivas o adaptadas a distintas dietas.

Panqueques de chocolatePanqueques de chocolate

Una base simple con múltiples posibilidades

La receta clásica de panqueques parte de una mezcla homogénea de harina de trigo, leche, huevos y una pizca de sal. Algunas preparaciones suman manteca derretida o aceite para lograr una textura más suave y elástica. La clave está en lograr una masa líquida, sin grumos, que permita formar discos finos al volcarla sobre una sartén caliente.

A partir de esa base, las posibilidades son casi infinitas. En su versión dulce, los panqueques suelen acompañarse con azúcar, miel, dulce de leche o frutas frescas. También pueden rellenarse con cremas, chocolates o compotas caseras, convirtiéndose en una opción ideal para la merienda o el postre.

En el terreno de lo salado, funcionan como un reemplazo liviano de pastas o masas más elaboradas. Rellenos con verduras salteadas, quesos, carnes o fiambres, pueden servirse como plato principal, especialmente cuando se busca una comida rápida pero casera.

Otra de sus ventajas es que pueden prepararse con anticipación y conservarse en la heladera por uno o dos días, listos para rellenar y calentar al momento de servir. Esto los convierte en un recurso práctico para la organización semanal de las comidas.

Pueden prepararse con anticipación y conservarse en la heladera por uno o dos díasPueden prepararse con anticipación y conservarse en la heladera por uno o dos días

Ingredientes:

250 gramos de harina

2 huevos

500 mililitros de leche

1 pizca de sal

1 cucharada de azúcar

50 gramos de manteca derretida

Preparación:

Colocar la harina en un bol y formar un hueco en el centro. Incorporar los huevos y la mitad de la leche, mezclar hasta integrar. Agregar el resto de la leche, la sal, el azúcar y la manteca derretida. Dejar reposar la mezcla durante 20 minutos. Calentar una sartén antiadherente, engrasar con manteca y verter una porción de masa. Cocinar de ambos lados hasta dorar.

Cinco opciones de panqueques para todos los gustos

Entre las variantes más elegidas para preparar en casa, se destacan algunas combinaciones que equilibran sabor, facilidad y valor nutricional.

Panqueques clásicos dulces

Son los más conocidos y los primeros en aparecer en muchas cocinas. Se sirven simplemente espolvoreados con azúcar o acompañados con dulce de leche, frutas o mermeladas. Su textura suave los hace ideales también para enrollar o doblar.

Panqueques de jamón y queso.

Una alternativa salada muy difundida. Una vez cocidos los discos, se rellenan con jamón cocido y queso, y se calientan hasta que el queso se funda. Pueden gratinarse al horno con un poco de salsa blanca o tomate para una versión más elaborada. Panqueques de espinaca y ricota

Pensados como una opción más liviana, combinan vegetales con lácteos. La espinaca puede incorporarse al relleno o directamente a la masa, aportando color y nutrientes. Son una buena alternativa para quienes buscan reducir el consumo de carnes.

Mirá tambiénCómo preparar helados y palitos caseros de sabores frutales

Panqueques de chocolate

Al agregar cacao amargo a la masa básica, se obtiene una versión dulce que suele ser bien recibida por niños y adultos. Pueden acompañarse con frutas, crema o simplemente servirse solos, aprovechando su sabor intenso.

Ingredientes:

220 gramos de harina

30 gramos de cacao amargo

2 huevos

500 mililitros de leche

1 pizca de sal

50 gramos de manteca derretida

2 cucharadas de azúcar

Preparación:

Mezclar la harina, el cacao y el azúcar en un bol. Incorporar los huevos y la mitad de la leche, batir hasta integrar. Agregar el resto de la leche y la manteca derretida. Cocinar en sartén antiadherente, igual que la receta clásica.

Mirá tambiénDía Mundial de la Nutella: del invento italiano a un festín de recetas irresistibles

Panqueques de avena y banana

Cada vez más presentes en cocinas que priorizan lo saludable, esta variante reemplaza la harina de trigo por avena y utiliza banana madura como endulzante natural. Son ideales para el desayuno y aportan mayor sensación de saciedad.

Ingredientes:

2 bananas maduras

2 huevos

100 gramos de avena fina

200 mililitros de leche

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

Triturar las bananas y mezclar con los huevos. Añadir la avena, la leche, la esencia de vainilla y la sal. Cocinar en sartén antiadherente, engrasando si es necesario. Servir con miel, frutas o yogur.

Estas alternativas muestran cómo una preparación simple puede adaptarse a distintos momentos del día y a diferentes preferencias alimentarias, sin perder practicidad ni sabor.

Seguinos en
#TEMAS:
Cocina
Revista Viví Mejor

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro