Día Mundial de la Nutella: del invento italiano a un festín de recetas irresistibles
La fecha recuerda el origen de la crema de avellanas nació en Italia tras la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un clásico global. Su efeméride fue creada por fans en 2007 y hoy se festeja en todo el mundo.
La efeméride fue propuesta en 2007 por la bloguera Sara Rosso, quien invitó a compartir recetas, fotos e ideas alrededor de este producto.
Cada 5 de febrero se celebra el Día Mundial de la Nutella, una efeméride impulsada por los fanáticos de esta crema de avellanas y cacao que nació en Italia y se transformó en un fenómeno global. Más allá de su historia, la jornada se celebra con creatividad en la cocina: desde postres clásicos hasta propuestas modernas y originales para disfrutar de esta icónica pasta dulce.
Historia de un clásico
El 5 de febrero recuerda el día elegido por los seguidores de Nutella para homenajearla. La efeméride fue propuesta en 2007 por la bloguera Sara Rosso, quien invitó a compartir recetas, fotos e ideas alrededor de este producto. Con el tiempo la marca adoptó la celebración e incluso la promovió oficialmente.
Nutella nació tras la Segunda Guerra Mundial en Piamonte, Italia como respuesta a la escasez de cacao. A partir de una combinación de avellanas locales, azúcar y cacao, evolucionó hasta convertirse en el producto cremoso conocido hoy.
El Día Mundial de la Nutella no solo se limita a cocinar. Muchas cafeterías, restaurantes y bares se suman con productos temáticos: cócteles con crema de avellanas, tortas dedicadas al sabor, o propuestas gastronómicas especiales en distintos países.
La clave de la fecha es experimentar y compartir el gusto por Nutella, ya sea en recetas tradicionales o en combinaciones más audaces.
La Nutella, con más de medio siglo de historia, sigue siendo una de las cremas más queridas del mundo. Su efeméride anual no solo celebra un producto, sino también la creatividad y el placer de reinventarlo en la cocina. Cada 5 de febrero invita a explorar nuevas formas de disfrutar este clásico del paladar.