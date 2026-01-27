#HOY:

Día Mundial de la Torta de Chocolate: historia, tradición y pasión por uno de los postres más elegidos

Desde el cacao amargo precolombino hasta el dulce chocolate europeo, este postre es un símbolo de encuentros familiares y creatividad culinaria, uniendo generaciones a través del sabor.

La torta de chocolate, un clásico de la repostería.
 9:24
Por: 

Cada 27 de enero se celebra el Día Mundial de la Torta de Chocolate, una fecha que rinde homenaje a uno de los postres más populares del mundo y que invita a repasar su origen, su expansión global y el lugar que ocupa hoy en la gastronomía cotidiana y festiva.

Un clásico con raíces antiguas

La torta de chocolate es el resultado de una larga evolución culinaria ligada al cacao, ingrediente que las civilizaciones precolombinas ya utilizaban en bebidas amargas. Con la llegada del cacao a Europa y la incorporación del azúcar, el chocolate comenzó a transformarse en un producto dulce y apto para repostería.

Durante el siglo XIX, el desarrollo de técnicas industriales permitió obtener chocolate sólido y cacao en polvo, lo que facilitó su uso en tortas y bizcochos. Desde entonces, la combinación de harina, manteca, azúcar y cacao se convirtió en una receta básica que fue adaptándose según las costumbres de cada país.



Por qué se celebra el 27 de enero

Si bien no existe una versión única sobre el origen exacto de la efeméride, la fecha se instaló en distintos países como una oportunidad para destacar el valor cultural del chocolate en la cocina. Panaderías, confiterías y restaurantes suelen sumarse a la jornada con promociones especiales o versiones innovadoras del clásico postre.

El Día Mundial de la Torta de Chocolate también se vincula con la difusión de recetas caseras, que permiten reproducir el sabor tradicional con ingredientes simples y técnicas accesibles.

Un postre que admite infinitas variantes

La torta de chocolate se presenta en múltiples formatos: rellena con dulce de leche o crema, bañada en ganache, con frutos secos, frutas o coberturas crocantes. A nivel internacional existen versiones emblemáticas como la Sachertorte austríaca o el brownie estadounidense, que amplían el repertorio de este sabor.

En Argentina, ocupa un lugar central en cumpleaños y celebraciones familiares, donde suele combinarse con rellenos dulces y decoraciones artesanales.



Un símbolo de la repostería popular

Más allá de su sabor, la torta de chocolate representa un punto de encuentro entre tradición e innovación. Es una de las primeras recetas que se aprende en cocina doméstica y, al mismo tiempo, una de las más reinterpretadas por la pastelería profesional.

Su vigencia se explica por la accesibilidad de los ingredientes y por el fuerte componente emocional que despierta, asociado a reuniones, festejos y momentos compartidos.

El Día Mundial de la Torta de Chocolate no solo celebra un postre, sino también una tradición culinaria que atraviesa generaciones. Cada porción sintetiza historia, creatividad y costumbre, reafirmando su lugar como uno de los sabores más universales.

