Por qué decir "No" también es parte del cuidado de la salud mental
La médica psiquiatra Verónica Prendes advirtió que muchas mujeres enfrentan altos niveles de exigencia en su vida cotidiana y explicó que aprender a poner límites y generar espacios personales resulta fundamental para preservar el bienestar emocional.
La sobrecarga de tareas afecta el ánimo y el descanso.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, especialistas en salud mental advierten sobre el impacto que tienen las múltiples responsabilidades en la vida cotidiana de muchas mujeres. La combinación de trabajo, cuidado familiar, exigencias sociales y responsabilidades personales genera, en muchos casos, una sobrecarga que repercute directamente en el bienestar emocional.
La médica psiquiatra Verónica Prendes explicó que los cambios sociales de las últimas décadas modificaron profundamente el rol de la mujer, lo que también se refleja en el aumento de consultas vinculadas al agotamiento mental.
“Ahora se visibiliza más, porque también cambia la dinámica de la mujer, cómo está inserta en la sociedad. Antes hacía el rol de madre, esposa, cuidado de los chicos; ahora trabaja, tiene que ser hija, contener a los padres, cuidarse a sí misma. Un montón de cosas, cambiaron en los roles”, señaló.
Lasobreexigenciayla carga mental
La especialista indicó que muchas mujeres atraviesan niveles de exigencia muy altos que, sostenidos en el tiempo, terminan generando consecuencias físicas y emocionales.
Esta presión constante puede generar síntomas como ansiedad, insomnio o frustración. “La sobreexigencia es como si vos lo pusieras en similitud a un estrés grave. El estrés repercute en el cuerpo como insomnio, ansiedad o baja tolerancia a la frustración”, advirtió.
Además, explicó que la carga mental no solo está vinculada a las tareas concretas, sino también a la planificación permanente que muchas mujeres realizan durante el día. “Más allá de lo hacedora que somos, estás pensando qué tiene el chico durante el día, a qué hora van a llegar, si preparaste la comida, si el perro tiene comida, más su trabajo y si lo está haciendo bien”, describió.
Cuando la menteno puede parar
La psiquiatra señaló que uno de los problemas más frecuentes es la dificultad para detener el ritmo mental. En muchos casos, la cabeza continúa activa incluso en momentos destinados al descanso. “Es mucha la carga mental porque es como el procastinar que vos pensabas, pensabas, pensabas, y a veces no está el objetivo ni el hecho concreto. En la cabeza sucedió todo”, explicó.
Los vínculos de apoyo fortalecen el bienestar emocional.
Frente a esto, remarcó la importancia de generar pausas durante el día. “Necesitas parar, poner una música relajante que te lleve, que esa cabeza que está posicionada en la sobreexigencia pueda girar y posarse en otro lado”, señaló.
También destacó el valor de actividades simples para reducir el estrés. “El hecho de moverse, de correr, de respirar, de salir al aire libre, eso estimula y los neurotransmisores nuestros se acompasan”, agregó.
Hábitos que ayudan a cuidar la salud mental
Según la especialista, incorporar pequeñas acciones en la rutina diaria puede ayudar a reducir la sobrecarga emocional y mejorar el bienestar.
Tomarse al menos 30 minutos al día para una actividad personal
Realizar actividad física de manera regular
Organizar las tareas diarias en una agenda
Mantener una buena hidratación y alimentación
Buscar momentos de pausa y respiración consciente
Para Prendes, muchas mujeres sienten que no tienen tiempo para ellas mismas, pero ese espacio resulta clave para sostener el equilibrio emocional. “Un tiempito para vos vas a tener que tener. 30 minutos por día que te amargas si no los tenés”, afirmó.
La profesional subrayó que es importante rodearse de personas que acompañen y apoyen. Crédito: Flavio Raina.
Vínculos y límites
Otro aspecto fundamental para la salud mental es la calidad de los vínculos que rodean a cada persona. Según la especialista, existen relaciones que fortalecen y otras que generan desgaste emocional. “Hay vínculos que son buenos y hay vínculos que son desgaste. El vínculo es lo que te sostiene y lo que te mata”, dijo..
En ese sentido, subrayó que es importante rodearse de personas que acompañen y apoyen. “Necesitas una red que te sostenga, amigos, familia, gente que te valore”, indicó.
También advirtió sobre el impacto negativo de los entornos tóxicos. “Si vos te rodeás de gente tóxica, amistades, compañeros de trabajo o incluso pareja que te tiran para abajo, eso genera un desgaste completo”, sostuvo.
Mayor conciencia
En los últimos años, los profesionales de la salud mental comenzaron a notar un cambio importante: cada vez más personas consultan antes de que el malestar se convierta en un problema grave. “Vemos que vienen más en prevención. Nos dicen: ‘no me estoy sintiendo bien’, ‘me cuesta dormir’. Son detalles, pero consultan antes”, indicó Prendes.
Rodearse de personas que acompañen mejora el equilibrio personal.
La especialista remarcó que la salud mental debe entenderse como un derecho y como parte fundamental del bienestar integral. “La salud mental es un derecho. Nosotros estamos para prevención, para acompañar y dar herramientas para que las personas no lleguen a enfermarse”, concluyó.