Misión Race

El santafesino Javier Klug se subió al podio tras correr 200 km en la Patagonia

Tras casi dos días de esfuerzo continuo en uno de los escenarios más exigentes del país, completó una prueba extrema marcada por el desnivel, la autosuficiencia y la fortaleza mental, y alcanzó un resultado destacado que coronó meses de preparación y sacrificio.