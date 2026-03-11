Goity: “La escuela debe enseñar a usar el celular de forma responsable”
El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, habló de la iniciativa que busca regular el uso de los dispositivos en las aulas, combinando la prohibición en ciertos casos con la enseñanza de un uso responsable, seguro y ético.
El ministro Goity explicó la regulación del uso del celular. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El Ministerio de Educación de Santa Fe comenzó a avanzar en la elaboración de protocolos para regular el uso de celulares dentro de los establecimientos educativos. La iniciativa apunta a establecer criterios que permitan limitar su utilización durante la jornada escolar y, al mismo tiempo, promover una formación responsable de los estudiantes en el ámbito digital.
En este marco, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, explicó que el uso de dispositivos digitales se convirtió en un desafío creciente dentro del sistema educativo.
El funcionario reconoció que se trata de una herramienta útil, pero que también genera dificultades dentro del ámbito escolar. Según indicó, la problemática no es nueva, pero se intensificó en los últimos años. “La escuela está atravesada por la problemática del uso del celular no de hoy, sino de hace ya un tiempo, pero cada vez se agudiza más”, sostuvo.
Prohibir yregularsu uso
Goity explicó que el ministerio comenzó a trabajar con supervisores para avanzar en pautas que orienten a las escuelas en la elaboración de reglas específicas. “Socializamos con todos los supervisores del nivel primario y secundario pautas para la elaboración de protocolos”, detalló.
El objetivo es que cada institución pueda implementar normas claras sobre el uso de estos dispositivos durante las clases. “Apuntan en principio a la prohibición, pero también a la regulación del celular”, señaló el ministro.
El funcionario sostuvo que el uso excesivo de estos dispositivos puede generar efectos negativos dentro de la escuela. “Sabemos el efecto que genera el uso del celular en el ámbito escolar y todos los perjuicios que trae”, afirmó.
La escuela busca garantizar la alfabetización digital segura.
Formar para elmundo digital
A pesar de la necesidad de limitar su uso, el ministro remarcó que el desafío educativo no se reduce únicamente a prohibir los dispositivos. Según explicó, la escuela también debe asumir un rol clave en la formación de los estudiantes para el mundo digital. “Tenemos el gran desafío de restringir el uso del celular porque efectivamente interfiere en la socialización”, señaló.
Goity advirtió además que el entorno digital también puede representar riesgos para los jóvenes. “Es un lugar de riesgo, es un lugar de amenazas, pero también es un lugar de grandes oportunidades”, afirmó.
Por ese motivo, el enfoque del ministerio apunta a desarrollar competencias vinculadas con el uso responsable de la tecnología. “En la escuela tenemos que formar a nuestros niños y adolescentes para el uso seguro, responsable, ético y crítico del dispositivo celular”, expresó.
El funcionario también destacó la importancia de trabajar en la alfabetización digital y en la construcción de ciudadanía en entornos virtuales. “Lo pensamos desde la regulación, pero también desde un sentido mucho más amplio, enfocado en la alfabetización digital y en la construcción de ciudadanía digital”, indicó.
Discusión sobre la prohibición y regulación de dispositivos móviles.
Un proceso deaprendizaje colectivo
El titular de la cartera educativa señaló que la implementación de estos protocolos será un proceso que involucrará a toda la comunidad educativa. “Este es un proceso en donde todos vamos a aprender, lo vamos a hacer en conjunto”, afirmó.
Además, subrayó la necesidad de que distintos sectores acompañen este debate para fortalecer las políticas educativas vinculadas al uso de tecnologías. “Seguramente vamos a salir muchos mejores si lo hacemos con el compromiso que el sistema educativo siempre ha tenido”, concluyó.