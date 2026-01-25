Regulación de celulares en las escuelas: habrá un protocolo de uso y capacitación docente
La cartera educativa provincial avanza en una reglamentación integral que buscará unificar criterios, fortalecer el uso pedagógico y prevenir problemáticas como el grooming, la ludopatía y el acoso digital. "En primaria, se prohibirá el celular; y en secundaria, se regulará su uso", confirmó Goity.
El proceso de construcción de ese programa cuenta con el acompañamiento de especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Foto: El Litoral
El Ministerio de Educación de Santa Fe avanza en la definición de una política común para ordenar, regular y, en algunos casos, prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas. El ministro José Goity explicó que la normativa vigente -Ley 12.686- quedó desactualizada frente al cambio radical que tuvieron estos dispositivos y adelantó que se trabaja en protocolos, pautas comunes y un esquema de capacitación docente, en el marco del nuevo Plan de Educación Digital.
"La ley que ya tenemos data del año 2006, cuando los teléfonos celulares no eran los dispositivos que son hoy", señaló Goity a El Litoral. "Tenían una característica totalmente distinta: eran básicamente para hablar. Hoy se usan para un montón de cosas y para lo que menos se usan es para las llamadas tradicionales. Entonces, claramente, la ley queda desactualizada en cuanto a la naturaleza de los instrumentos de los que estamos hablando", explicó.
El ministro dijo que el uso del celular ya es un tema presente en las escuelas, con estrategias diversas según cada institución. "Hoy hay desde colegios que los prohíben directamente en el tiempo de clase a otros que sí lo admiten en los recreos. Hay una gran variedad de disposiciones, de acuerdos institucionales y de modos de abordaje", describió. Frente a ese escenario, el objetivo de la cartera es "definir alguna pauta común de uso y también de limitación y prohibición".
"Queremos tomar el tema de manera integral y con una política general llevada adelante desde el Ministerio de Educación", sostuvo Goity. En ese sentido, adelantó que se establecerán protocolos generales de acompañamiento para que las escuelas puedan abordar no solo el uso del celular, sino también problemáticas como "ludopatía, grooming, las cuestiones de acoso electrónico".
"Hay un montón de situaciones que hoy se dan en torno al uso de dispositivos electrónicos que atraviesan a las escuelas y a la sociedad y que deben ser abordadas de manera más orgánica", subrayó.
"Prueba y error"
El ministro Goity reconoció que no hay recetas únicas y que el proceso seguramente implicará ensayo y aprendizaje. "Esto se está implementando en otros países y en otras provincias, y también hay mucho de prueba y error. Hay provincias que fueron por un camino y luego vinieron para atrás. En gran medida todos estamos aprendiendo de esta nueva realidad", admitió.
No obstante, fue claro con respecto a un criterio central: "La escuela tiene que ordenar y regular el uso de estos dispositivos. En algunos casos va a ser en base a una prohibición y no tenemos que tener miedo en decirlo".
Se busca abordar tanto el impacto pedagógico como los riesgos asociados al mundo digital. Foto: El Litoral
El ministro especificó lo que ya viene adelantando en los últimos tiempos: en el nivel primario se avanzará con mayores restricciones que en la secundaria. "En la escuela primaria, donde los niveles de autonomía y las posibilidades de uso por parte de los chicos no es ni siquiera apropiado ni conveniente, vamos por un esquema de prohibición", confirmó.
En el aula de las escuelas secundarias, en tanto, el uso del celular "deberá ser pautado con fines pedagógicos" por el docente a cargo. "En este nivel se promoverá la reglamentación a partir de acuerdos institucionales ya existentes, especialmente para los espacios de recreación y socialización", advirtió.
"Hay estudios e investigaciones que demuestran que el uso indiscriminado e intensivo del celular no acompaña ni potencia los aprendizajes; muy por el contrario, los obstruye y genera interferencias", subrayó Goity.
La regulación "en algunos casos va a ser en base a una prohibición y no tenemos que tener miedo en decirlo", dijo el ministro Goity. Crédito: Archivo / Pablo Aguirre
Cómo se va a aplicar
El ministro confirmó, además, que la iniciativa se plasmará en pautas y protocolos que llegarán a las escuelas. "Estamos trabajando en el Plan de Educación Digital con un especialista que viene investigando desde hace mucho tiempo, como Lucas Raspall, que está conduciendo este proceso", explicó. A la vez, destacó las alianzas con organizaciones como Grooming Argentina y Faro Digital, "que ya vienen trabajando la temática y tienen mucho para aportar".
Consultado por El Litoral, Raspall amplió que el eje inicial será la capacitación. "Lo primero es capacitar, porque ningún docente ni directivo tuvo formación en esto en sus currículas de base", afirmó. Según explicó, se trata de un proceso que no será puntual sino permanente: "Esto cambia de manera vertiginosa. Lo que hoy se pueda enseñar hay que revisarlo sí o sí el año que viene".
El médico psiquiatra y docente universitario detalló que la capacitación alcanzará a todo el cuerpo docente y directivo y que se buscará formar referentes dentro de cada escuela con una preparación más profunda.
En una etapa posterior, el plan prevé la construcción de protocolos o guías de actuación ante situaciones complejas. "Son situaciones que se vienen dando y, en general, nadie sabe muy bien qué hacer", señaló Raspall.
Además, se elaborará material didáctico para todos los niveles, con el objetivo de que sean los propios docentes quienes puedan trabajar el cuidado, el uso seguro, responsable, ético y crítico de los dispositivos digitales, sin depender siempre de talleres externos.
"Vamos a acompañar a las escuelas, a potenciar las buenas experiencias que ya existen y a brindar mayor apoyo a las que lo necesiten", aportó, finalmente, Goity.