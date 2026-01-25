Plan de Educación Digital

Regulación de celulares en las escuelas: habrá un protocolo de uso y capacitación docente

La cartera educativa provincial avanza en una reglamentación integral que buscará unificar criterios, fortalecer el uso pedagógico y prevenir problemáticas como el grooming, la ludopatía y el acoso digital. "En primaria, se prohibirá el celular; y en secundaria, se regulará su uso", confirmó Goity.