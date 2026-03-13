Más de 2 mil inscriptos en los primeros días para empezar la secundaria virtual en Santa Fe

Una persona que trabaja todo el día, que tiene familia o que por distintos motivos dejó la escuela, abre la computadora en algún momento desde su hogar y del otro lado aparece un docente para ayudarla a seguir estudiando. Esa escena forma parte de la modalidad de secundaria virtual para jóvenes y adultos que impulsa el Ministerio de Educación de Santa Fe y que volvió a abrir su período de inscripción.
Desde el pasado martes 10 y hasta el 20 de marzo está habilitada la preinscripción para cursar el 1er año en la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (Eempa) Nº 1330, destinada a personas mayores de 18 años que no hayan iniciado el nivel medio. El ciclo lectivo comenzará el 30 de marzo y tendrá una duración de 3 años.
La subsecretaria de Aprendizaje Continuo del Ministerio de Educación, Valentina Peresin, explicó que se trata de una nueva cohorte -la número 15- de esta propuesta educativa que se desarrolla para toda la provincia. "Está destinada a todas las personas mayores de 18 años que quieran cursar la secundaria de forma virtual y que tengan el 7mo grado aprobado, pero que no hayan iniciado ningún trayecto en la escuela secundaria o la hayan dejado en algún momento con poco hecho", señaló.
La funcionaria remarcó que la modalidad forma parte de la educación para jóvenes y adultos y convive con los Eempas tradicionales. "Es una modalidad que tiene un 89 % de cursado virtual y un 11 % presencial. Los encuentros presenciales se realizan en distintas sedes distribuidas en el territorio provincial, donde además hay tutores que acompañan a los estudiantes", indicó.
Peresin señaló que el perfil de quienes se inscriben es muy variado, aunque predominan personas que dejaron la escuela por motivos laborales o familiares. "Tenemos estudiantes de todas las edades, muchos con situaciones de vulnerabilidad o que no pudieron continuar en el sistema tradicional. Hoy, desde una computadora o incluso desde un celular, pueden terminar la secundaria", afirmó.
El secundario está dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años que no hicieron el secundario o habían abandonado. Foto: Agencia
Cómo es la modalidad de estudio
El cursado se realiza a través de clases vía plataforma Meet, materiales digitales y seguimiento permanente de los docentes.
Según detalló Peresin, este año se incorporaron cambios en la dinámica de las clases. "Van a ser encuentros virtuales sincrónicos de aproximadamente una hora y media, y después cada estudiante tiene el material en la plataforma para continuar el trabajo con el acompañamiento de los tutores", explicó.
La secundaria virtual está organizada no por materias sino por módulos interdisciplinarios. En cuanto a contenidos, "los primeros dos años son de formación básica común y el tercero corresponde a la orientación. Se puede elegir entre Bachiller con Orientación en Ciencias Sociales o en Ciencias Naturales", precisó.
Además del trabajo online, el programa cuenta con sedes territoriales donde se realizan los encuentros obligatorios y donde los estudiantes pueden consultar dudas o utilizar computadoras si no tienen acceso en sus hogares. "Hoy tenemos alrededor de 30 sedes en toda la provincia. En cada una hay un tutor responsable que acompaña a los estudiantes y también se utilizan los puntos digitales de municipios y comunas para garantizar el acceso", explicó Peresin.
La funcionaria dijo que el título tiene validez en todo el país otorgada mediante autorización de la Comisión Nacional de Educación a Distancia.
Alta demanda
En los primeros días de inscripción ya se registró una alta demanda, lo que refleja la necesidad de completar el nivel obligatorio. "En los primeros días tenemos más de 2.000 personas anotadas, que no quiere decir que todas ingresen. Después hacemos un seguimiento porque algunos ya tienen parte de la secundaria hecha y en esos casos los orientamos hacia otras alternativas, como los Eempa presenciales, el programa Fines o propuestas de terminalidad como el Quedate", indicó la subsecretaria.
Con una computadora desde el hogar o desde alguna aula municipal, se pueden seguir las clases. Crédito: Mauricio Garín
Peresin destacó que la secundaria virtual se mantiene como una política educativa prioritaria. "El ministerio está trabajando con distintas estrategias para que jóvenes y adultos puedan terminar sus estudios. Hoy el título secundario es obligatorio y necesario para acceder a un trabajo, por eso buscamos acompañar cada trayectoria, muchas veces de manera casi individual", sostuvo.
La propuesta se creó en 2015 y en los últimos años volvió a fortalecerse. "En 2024 se recibieron más de 100 estudiantes y aún no están los datos consolidados del año pasado. La decisión del gobierno provincial es sostener esta modalidad porque facilita que muchas personas puedan volver a estudiar. Incluso, por un pedido específico del ministro José Goity, atendemos a la población del Nueva Oportunidad, programa con el cual articulamos", concluyó.
Inscripción
Para más información o consultas, llamar al teléfono 341 4249064, enviar un correo electrónico a [email protected] o dirigirse a la sede del Eempa Nº 1330, ubicada en Buenos Aires 981, en la ciudad de Rosario.