Segundas oportunidades

Terminar el secundario: sólo en ciudad de Santa Fe cursan el plan Fines unas 300 personas

Jóvenes y adultos que debían una sola materia o varias desde hace años volvieron a estudiar a través de este programa nacional. En Santa Fe, dos sedes concentran a quienes buscan cerrar su trayectoria secundaria. Sus cursos están llenos, al igual que sucede con los otros 14 lugares que se abrieron en toda la provincia este 2026 dado que se inscribieron 9.500 personas.