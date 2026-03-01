Terminar el secundario: sólo en ciudad de Santa Fe cursan el plan Fines unas 300 personas
Jóvenes y adultos que debían una sola materia o varias desde hace años volvieron a estudiar a través de este programa nacional. En Santa Fe, dos sedes concentran a quienes buscan cerrar su trayectoria secundaria. Sus cursos están llenos, al igual que sucede con los otros 14 lugares que se abrieron en toda la provincia este 2026 dado que se inscribieron 9.500 personas.
En la sede del Fines en Blas Parera al 7600, las aulas están llenas y los jóvenes y adultos cursan dos veces por semana. Foto: Gentileza
Una empleada doméstica volvió a estudiar para rendir la materia que le quedó pendiente porque no sabía usar Word. Como ella, personas que, 20 ó 25 años después, buscan rendir las materias adeudadas del secundario -y obtener su título- son algunas de las historias que hoy se repiten en los cursos del Programa Fines en Santa Fe. Con entusiasmo y aulas repletas, los estudiantes retomaron sus trayectorias educativas en las sedes habilitadas, en un contexto donde hubo 9.532 inscriptos en toda la provincia.
En la ciudad de Santa Fe funcionan dos sedes: la Escuela Primaria Nocturna N° 45 "José Hernández", en Blas Parera 7664, y la Biblioteca "Manuel Casado" de Festram. En la primera asisten actualmente 118 estudiantes, mientras en la segunda hay alrededor de 200 cursantes, lo que suman más de 300 personas en ambas instituciones.
La subsecretaria de Educación Secundaria del Ministerio de Educación provincial, Mariela Bossio, destacó el perfil diverso de quienes regresan a rendir las materias adeudadas del secundario mediante el Fines. "Tenemos los dos extremos: gente que debía una sola materia desde hace muchos años, incluso 20 ó 25, y otros que adeudaban 5 ó 6 y hoy se están organizando los horarios para rendirlas todas", señaló.
Entre las historias que llegan a las aulas, mencionó el caso de "una señora que trabaja en una casa de familia, escuchó la convocatoria y se anotó para rendir una materia que le pedía hacer un trabajo en Word, algo que nunca había aprendido".
En Festram -donde funciona otra sede- los cursos se llenaron para las áreas de Matemática y Física, principalmente. Foto: Gentileza
También hay estudiantes que solo adeudaban Educación Física porque en su momento quizá tenían algún problema físico y que ahora pudieron resolverla mediante una propuesta adaptada: una charla con un médico y un profesor, seguida de un trabajo articulado con Biología. En otro caso, y alumno de escuela técnica que sólo debía Inglés, pudo sumarse al programa.
En la sede de Blas Parera, las clases se dictan de lunes a jueves y las aulas permanecen colmadas. El objetivo es que cada alumno logre comprender los contenidos, con estrategias pedagógicas adaptadas a trayectorias interrumpidas y a realidades laborales o familiares diversas. Allí hay récord de cursantes en el área de Ciencias Sociales. En la de Festram, por su parte, los cursos de Matemática y Física son los de mayor concurrencia, con casi 50 personas en cada uno. Y así en cada una de las 16 sedes que este año se abrieron en distintas localidades de la provincia, hay demandas distintas, todas con aulas colmadas.
Vínculo positivo
Bossio subrayó, además, el clima que se genera en estos espacios: "Se produce un vínculo muy lindo entre docentes y estudiantes. También cambia la actitud del que vuelve: es alguien que realmente quiere terminar".
Otro de los aspectos que más destacan desde el programa es el compromiso del equipo docente. "Es un fenómeno interesante: el mismo docente que en la escuela tiene otra dinámica, en estos espacios hace un seguimiento muy cercano y se involucra fuertemente con cada estudiante para que resuelva su situación académica", indicó.
En el Liceo Municipal de Esperanza asisten un total de 68 alumnos. Foto: Gentileza
Las tutorías comenzaron el 9 de febrero y se extenderán hasta el 31 de marzo. El cursado dura dos meses, con dos encuentros semanales por materia, trabajos prácticos y una evaluación final tomada por el mismo docente. "Hay que aclarar que no es un secundario acelerado. Son materias que ya cursaron en su momento en la escuela; entonces se hace un repaso y la instancia que les faltaba para aprobar", aclaró la funcionaria.
Sobre el total de inscriptos en toda la provincia, Bossio explicó que no todos llegarán a egresar en esta etapa. "De esos 9.000, muchos se anotaron pensando que era otra modalidad o debían años completos, por lo que los orientamos para continuar su trayectoria por otras vías, pero no esta del Fines porque no cumplían los requisitos", explicó.
Cómo sigue
Por el momento no hay fecha confirmada para una nueva cohorte del Fines durante 2026, ya que, al ser un programa nacional, su continuidad depende de la habilitación de los fondos desde el Gobierno argentino.
El Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (Plan FinEs) es una política educativa nacional que permite a jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la escuela primaria o secundaria, o que adeudan materias de esos niveles, completar sus estudios y obtener el título oficial correspondiente. El programa combina cursado y tutorías presenciales o semipresenciales con acompañamiento de docentes, y está presente en todas las jurisdicciones del país.
Complejo socio cultural "El Ferro" asisten 95 alumnos, de los cuales hay personas que terminaron la secundaria hace tiempo y quieren concluir esta etapa. Foto: Gentileza
En la línea destinada a quienes adeudan materias del nivel secundario, como en Santa Fe, los estudiantes realizan tutorías y rendiciones en sedes específicas para saldar esas deudas y cerrar su trayectoria educativa. Una vez completada esta instancia del programa, se envía las notas a las escuelas donde el alumno cursó en su momento y esa institución emite el título respectivo.
En paralelo, continúa abierto el programa Quedate virtual -que es un plan del Ministerio de Educación de la Provincia-, destinado a quienes adeudan materias de los ciclos 2020, 2021 y 2022. La modalidad online permite resolver la situación académica desde cualquier lugar. "Lo bueno del Quedate es que, al ser virtual, el estudiante puede estar en cualquier parte del mundo y avanzar con sus materias, y anotarse en cualquier momento", explicó Bossio.