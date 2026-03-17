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Becas Manuel Belgrano 2026: abrieron la inscripción con 36.000 cupos para carreras clave

El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria para este año a través del Boletín Oficial. El beneficio mensual será de $81.685 y priorizará áreas como energía, minería e infraestructura.

Abrieron la inscripción con 36.000 cupos para carreras clave.Abrieron la inscripción con 36.000 cupos para carreras clave.
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El Gobierno nacional, a través de la Resolución 159/2026 de la Secretaría de Educación publicada este martes en el Boletín Oficial, puso en marcha la convocatoria 2026 del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

La iniciativa, que depende del Ministerio de Capital Humano, busca incentivar la formación de profesionales en sectores considerados críticos para el desarrollo económico y científico del país, ofreciendo un cupo máximo de 36.000 becas para estudiantes de universidades nacionales y provinciales.

El beneficio consiste en un apoyo económico mensual de $81.685, equivalente a la remuneración bruta de una ayudantía de segunda simple. La beca tiene una duración de 12 meses y puede ser renovada anualmente siempre que el estudiante cumpla con los requisitos académicos de avance en su carrera.

La institución argentina mejor posicionada en la lista regional es la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el puesto 62 (foto ilustrativa)El beneficio mensual será de $81.685 para estudiantes universitarios de 17 a 30 años.

Fechas clave y plazos de inscripción

El cronograma establecido por la Secretaría de Educación diferencia entre quienes ya cuentan con el beneficio y quienes desean postularse por primera vez:

  • Renovantes: El plazo para solicitar la continuidad de la beca comenzó el 2 de marzo y se extenderá hasta el 20 de marzo.
  • Nuevos postulantes: La inscripción para nuevos beneficiarios está abierta desde el 16 de marzo y cerrará el 3 de abril.

Las solicitudes se realizan de manera 100% digital a través de la plataforma oficial del programa (becasmanuelbelgrano.educacion.gob.ar), ingresando con usuario y contraseña de Mi Argentina.

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Áreas estratégicas y criterios de selección

Para esta edición, el Gobierno ha definido áreas prioritarias donde se concentrará la adjudicación de cupos. Si bien el programa abarca sectores como Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, y Ciencias Básicas, para 2026 se realizará una ponderación prioritaria en tres sectores específicos:

  • Energía e Hidrocarburos.
  • Minería y Geociencias.
  • Logística e Infraestructura.
  • Requisitos para acceder al beneficio
Llegó a la Argentina la primera computadora cuántica para su estudio académico. Crédito: Universidad de Hurlingam.Se priorizan áreas como energía, minería e infraestructura. Crédito: Universidad de Hurlingam.

Los aspirantes deben cumplir con condiciones socioeconómicas y académicas estrictas:

  • Edad: Entre 17 y 25 años para ingresantes; hasta 30 años para estudiantes avanzados. Se exceptúa el límite de edad para personas con discapacidad o con hijos menores en hogares monoparentales.
  • Ingresos: El grupo familiar no debe superar los seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (un tope aproximado de $2.114.400 en marzo).
  • Rendimiento académico: Los ingresantes deben haber terminado el secundario sin adeudar materias. Los estudiantes avanzados deben acreditar la aprobación de al menos dos materias cuatrimestrales o una anual en el último año.
  • Doble Certificación: Todos los becarios deben cumplir con la validación de su universidad en septiembre para asegurar la continuidad de los pagos.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias destacaron que este programa es una herramienta central para vincular el sistema educativo con el mercado laboral y el sistema tecnológico-productivo nacional, garantizando que el esfuerzo presupuestario se traduzca en egresados en las áreas que el país más necesita.

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