Becas Manuel Belgrano 2026: abrieron la inscripción con 36.000 cupos para carreras clave

El Gobierno nacional, a través de la Resolución 159/2026 de la Secretaría de Educación publicada este martes en el Boletín Oficial, puso en marcha la convocatoria 2026 del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.
El Ministerio de Capital Humano oficializó la convocatoria para este año a través del Boletín Oficial. El beneficio mensual será de $81.685 y priorizará áreas como energía, minería e infraestructura.
El Gobierno nacional, a través de la Resolución 159/2026 de la Secretaría de Educación publicada este martes en el Boletín Oficial, puso en marcha la convocatoria 2026 del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.
La iniciativa, que depende del Ministerio de Capital Humano, busca incentivar la formación de profesionales en sectores considerados críticos para el desarrollo económico y científico del país, ofreciendo un cupo máximo de 36.000 becas para estudiantes de universidades nacionales y provinciales.
El beneficio consiste en un apoyo económico mensual de $81.685, equivalente a la remuneración bruta de una ayudantía de segunda simple. La beca tiene una duración de 12 meses y puede ser renovada anualmente siempre que el estudiante cumpla con los requisitos académicos de avance en su carrera.
El cronograma establecido por la Secretaría de Educación diferencia entre quienes ya cuentan con el beneficio y quienes desean postularse por primera vez:
Las solicitudes se realizan de manera 100% digital a través de la plataforma oficial del programa (becasmanuelbelgrano.educacion.gob.ar), ingresando con usuario y contraseña de Mi Argentina.
Para esta edición, el Gobierno ha definido áreas prioritarias donde se concentrará la adjudicación de cupos. Si bien el programa abarca sectores como Alimentos, Ambiente, Computación e Informática, y Ciencias Básicas, para 2026 se realizará una ponderación prioritaria en tres sectores específicos:
Los aspirantes deben cumplir con condiciones socioeconómicas y académicas estrictas:
Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias destacaron que este programa es una herramienta central para vincular el sistema educativo con el mercado laboral y el sistema tecnológico-productivo nacional, garantizando que el esfuerzo presupuestario se traduzca en egresados en las áreas que el país más necesita.