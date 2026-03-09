A las puertas de una semana de paro

"El 80% de la comunidad universitaria cobra menos de $800 mil", advirtió Bartolacci, del CIN

El rector de la UNR estuvo en Santa Fe para participar del acto de asunción de nuevas autoridades en la UNL. Advirtió que la situación salarial en las universidades es "dramática". El lunes 16 habrá una semana de paro en el inicio de clases.