Histórico en la UNL: Tarabella asumió como la primera rectora mujer y dijo que "es una responsabilidad y un honor"
"La universidad no solo construye futuro, sino que transforma vidas", fue una de las frases que dijo la flamante rectora en su discurso de toma de posesión del cargo. Fue un acto con el Paraninfo colmado y un clima de emoción donde tanto las autoridades entrantes como las salientes fueron aplaudidas.
"Garantizar el derecho a la educación superior es el núcleo de nuestra misión", afirmó Laura Tarabella en el acto de asunción. Foto: Flavio Raina
Con el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de la ciudad de Santa Fe colmado y un clima cargado de emoción, este viernes se vivió una jornada que ya quedó inscripta en la historia institucional. Por primera vez en los 106 años de la casa de estudios, una mujer asumió como rectora: Laura Tarabella tomó formalmente el mando de la UNL para el período 2026-2030, acompañada por Liliana Dillon, como vicerrectora, en un acto que reunió a autoridades, docentes, estudiantes y referentes de distintos sectores de la sociedad.
Al ingresar al Paraninfo, las nuevas autoridades universitarias fueron recibidas con un aplauso largo y sentido que recorrió el recinto de punta a punta. Ese reconocimiento también alcanzó al rector saliente, Enrique Mammarella, quien cerró 8 años de gestión visiblemente emocionado, y a Larisa Carrera -hasta ahora vicerrectora-, por el camino compartido en la conducción universitaria.
En ese marco, y en medio de un auditorio atento, se procedió a la lectura del acta de la Asamblea Universitaria que oficializó la designación de las nuevas autoridades y luego a la firma del documento que formalizó el inicio de una nueva etapa para la universidad pública. La ceremonia tuvo momentos de carga afectiva cuando entrantes y salientes se fundieron en un abrazo tras los discursos.
Una vez asumida formalmente, Tarabella destacó que el inicio de la gestión 2026-2030 representa la continuidad de una tradición democrática y reformista de la universidad pública. Tras lo cual, subrayó que "el hecho tiene aún un grado de mayor significación porque por primera vez en 106 años de historia de nuestra universidad, quienes asumen este liderazgo son dos mujeres".
La rectora señaló que el nuevo período de gobierno se apoya en el camino construido por gestiones anteriores y por toda la comunidad universitaria. "No partimos de cero. Asumimos el gobierno universitario de una de las universidades más prestigiosas del país, con reconocimiento nacional e internacional", sostuvo, y agradeció a los rectores que condujeron la institución desde el retorno de la democracia, nombrando a cado uno de ellos. "Para nosotras es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, un honor tomar la posta y dar continuidad al camino seguido por quienes nos precedieron", remarcó.
Entrega de diplomas a las autoridades entrantes: rectora Laura Tarabella y vicerrectora Liliana Dillon (ambas en el centro), de manos de los salientes Mammarella y Carrera. Foto: Flavio Raina
Tarabella también situó el inicio de su gestión en un contexto político y social complejo. Tras reafirmar la defensa de "la educación pública, gratuita y de calidad", advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sistema universitario argentino. "Son constantes los cuestionamientos a la universidad pública y al sistema científico nacional", señaló, y frente al escenario de falta de recursos para el funcionamiento de las instituciones, convocó a sostener el compromiso con la educación superior.
Asimismo, advirtió sobre el clima de confrontación en el debate público y la necesidad de recuperar espacios de diálogo. "Son tiempos signados por la incertidumbre y la poca vocación al diálogo", señaló. Para la rectora, el intercambio respetuoso de ideas es clave para la convivencia democrática y para la vida institucional. "El insulto y la descalificación dinamitan los puentes necesarios para que el diálogo cumpla su función", aportó, tras lo cual recibió un aplauso de la audiencia.
A pocos días de cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, recordó que la conmemoración "no es solo un acto recordatorio, sino un compromiso ético y político", tras lo cual llamó a renovar el "Nunca Más como consigna viva".
Los ejes de la gestión
Tarabella presentó, durante su alocución, los principales lineamientos que orientarán la gestión universitaria durante los próximos 4 años, con el objetivo de consolidar una universidad "inclusiva, innovadora y comprometida con los desafíos de su tiempo".
El primer eje apunta a fortalecer una universidad que enseña e incluye, con políticas destinadas a garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes. "Garantizar el derecho a la educación superior es el núcleo de nuestra misión", afirmó. En ese marco, adelantó que se trabajará en la revisión de los planes de estudio, la implementación del sistema argentino de créditos académicos universitarios y el desarrollo de nuevas propuestas formativas, como diplomaturas y microcredenciales. También se impulsarán políticas de bienestar estudiantil.
El segundo eje se centra en una universidad que investiga, innova y transfiere conocimiento. La rectora sostuvo que el desafío es dar "un salto cualitativo" en la investigación científica y tecnológica, promoviendo proyectos con mayor impacto económico, ambiental y social. En esa línea, se buscará fortalecer la vinculación con el sector productivo, impulsar el emprendedurismo en los estudiantes y potenciar el trabajo con el Parque Tecnológico y con los institutos de doble dependencia con el Conicet.
Con un Paraninfo colmado, se produjo el recambio formal de autoridades universitarias. Foto: Flavio Raina
El tercer eje propone consolidar una universidad que se proyecta a la región y se abre al mundo. Y anticipó que su gestión estará marcada por la cuarta autoevaluación y evaluación institucional ante la Coneau.
En el cierre de su discurso, Tarabella también reivindicó su propia trayectoria ligada a la educación pública. "Soy una mujer formada y transformada por la educación pública y la universidad pública", expresó. Y concluyó: "La universidad no solo construye futuro, sino que transforma vidas".
Mammarella se despidió emocionado
El rector saliente de la UNL, Enrique Mammarella, cerró sus dos periodos de gestión con un discurso signado, principalmente, por el agradecimiento a la comunidad universitaria y a sus colaboradores. Visiblemente emocionado -en varios pasajes se le quebró la voz-, recordó los años al frente de la casa de estudios y los desafíos atravesados. Señaló que fueron "8 años intensos, de sueños compartidos y trabajo incansable", marcados por momentos complejos como la pandemia, la crisis socioeconómica y las dificultades presupuestarias, pero también por el compromiso de docentes, no docentes, estudiantes y graduados para sostener la institución.
Laura Tarabella (derecha) y Liliana Dillon (izq), fueron aplaudidas al ingresar al paraninfo. Foto: Flavio Raina
En ese sentido, destacó que la UNL es "mucho más que sus edificios", sino que es una comunidad que entiende a la educación pública como "un derecho humano y una herramienta de transformación social". En el tramo final, Mammarella deseó éxitos a las nuevas autoridades y sostuvo que reciben "una universidad innovadora, transparente y profundamente conectada con la sociedad". "Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y el orgullo de pertenecer a esta comunidad", se despidió.
"Abrir caminos"
Antes, con los medios de comunicación, la vicerrectora y decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Liliana Dillon, señaló que la llegada de dos mujeres a la conducción de la UNL también implica "reconocer el trabajo de muchos hombres y mujeres que durante más de 100 años fueron abriendo caminos". En ese marco, afirmó que el compromiso de la nueva gestión es que las próximas generaciones "se encuentren con caminos más anchos y con pasos más firmes", en una universidad que promueva la igualdad de oportunidades.
Entre las autoridades presentes se encontraban el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia, Clara García, además de ministros del gobierno provincial (entre ellos, el de Educación José Goity), legisladores nacionales y provinciales y representantes del Poder Judicial. También participaron rectores de universidades nacionales y privadas de Santa Fe y de otras provincias, y representantes de la comunidad de UNL, entre otros asistentes.