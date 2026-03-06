Período 2026-2030

Histórico en la UNL: Tarabella asumió como la primera rectora mujer y dijo que "es una responsabilidad y un honor"

"La universidad no solo construye futuro, sino que transforma vidas", fue una de las frases que dijo la flamante rectora en su discurso de toma de posesión del cargo. Fue un acto con el Paraninfo colmado y un clima de emoción donde tanto las autoridades entrantes como las salientes fueron aplaudidas.