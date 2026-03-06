Período 2026/2030

Claudia Levin asumió su segundo mandato en la FCJS: "El desafío es conectar la Universidad con la necesidad social"

Bajo la mística del Patio de la Reforma y con un fuerte respaldo del arco político, judicial y académico, la primera decana mujer en la historia de la unidad académica renovó su gestión junto a Pedro Sánchez Izquierdo.