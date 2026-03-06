Claudia Levin asumió su segundo mandato en la FCJS: "El desafío es conectar la Universidad con la necesidad social"
Bajo la mística del Patio de la Reforma y con un fuerte respaldo del arco político, judicial y académico, la primera decana mujer en la historia de la unidad académica renovó su gestión junto a Pedro Sánchez Izquierdo.
Levin fue reelecta en 2025 y continuará como decana de la FCJS hasta 2030. Foto: Manuel Fabatía.
En el emblemático Patio de la Reforma Universitaria de 1918, un sitio donde la historia y el presente de la educación pública se abrazan, la Dra. Claudia Levin renovó su compromiso como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral.
Junto al Abog. Pedro Sánchez Izquierdo, quien asumió nuevamente como vicedecano, Levin trazó una hoja de ruta centrada en la vinculación territorial, la excelencia académica y la paridad de género.
Levin y Sánchez junto a otras autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Foto: Manuel Fabatía.
Una gestión con sello colectivo
Minutos antes de cruzar el umbral hacia el acto formal, en una charla que permitió desgranar el presente de la institución, Levin se refirió al significado de esta reelección. "Es seguir luchando en defensa de la universidad pública de calidad, gratuita, laica y sin discriminación", dijo en diálogo exclusivo con El Litoral.
Al ser consultada sobre el rol social de la facultad en los años por venir, la decana fue tajante: "El desafío es sostener la educación pública y acercar el conocimiento y la investigación, poniéndolos al servicio de las necesidades de la sociedad; conectar la universidad con la gente".
Durante su discurso, Levin destacó los logros de los primeros cuatro años, haciendo hincapié en la mejora del 9,16% en el rendimiento académico tras la implementación del cursado en bloque. Sin embargo, la mirada estuvo puesta en el horizonte: "Vamos a profundizar lo que venimos haciendo y encarar desafíos importantes, como empezar a migrar hacia un sistema de créditos universitarios y acompañar la no deserción de la carrera", adelantó a este medio.
En lo que respecta a la infraestructura, a pesar de la frustrada licitación para recuperar los espacios de LT10 debido a la inestabilidad económica, la decana destacó la incorporación de tecnología con siete aulas híbridas y equipamiento de última generación, financiados con recursos propios de la facultad.
En la primera fila también estuvo Laura Tarabella, la flamante rectora de la UNL. Foto: Manuel Fabatía
El "techo de cristal" y la paridad de género
En la previa del 8 de marzo, la figura de Claudia Levin —la primera mujer en conducir esta unidad académica centenaria— cobra un simbolismo especial. "Es el fruto de luchas colectivas, no es una cuestión individual", reflexionó en diálogo con este medio. "Lo importante es que se haya abierto la puerta, que se haya roto el techo de cristal y que ahora sigamos transitando por mayor igualdad".
Este cambio de paradigma se reflejó en su discurso al mencionar el orgullo de que, a partir de mañana, la Universidad Nacional del Litoral sea conducida por una rectora y una vicerrectora, Laura Tarabella y Liliana Dillon.
Autoridades políticas y de la Justicia presenciaron el acto. Foto: Manuel Fabatía
Respaldo institucional
El Patio de la Reforma no solo fue el escenario de un recambio de autoridades, sino el epicentro de un encuentro transversal. Desde las primeras filas, el arco político provincial y municipal —con legisladores y ministros a la cabeza— marcó el pulso de una convocatoria que trascendió lo académico.
A pesar de la ausencia del gobernador Maximiliano Pullaro, quien hizo llegar sus felicitaciones por escrito, el respaldo institucional fue total, sumando a los conductores de las otras casas de estudio de la ciudad y al gabinete completo de la UNL, reafirmando el peso específico que la 'Manzana de las Luces' tiene en la vida pública de la región.
Los ejes de la nueva etapa
Vínculo con el territorio: el objetivo de "abrir la manzana" para conectar con colegios profesionales, sectores productivos y el Estado.
Derechos Humanos: la consolidación de políticas para personas mayores, un eje que ya alcanzó rango constitucional gracias al impulso de la facultad.
Evaluación constante: "Escuchar, revisar y corregir forma parte de una gestión que entiende que sin evaluación no hay mejora posible", sentenció Levin.
Con un agradecimiento especial a su equipo y a su vicedecano, Pedro Sánchez Izquierdo, Levin cerró la jornada con una frase que sintetiza su visión: "Asumo con humildad, responsabilidad y con la tranquilidad de saber que no camino sola. Gracias por la confianza y gracias por acompañarme", concluyó la Dra.