Fin de dos mandatos

"Es un orgullo terminar una gestión que sostuvo la universidad en años complejos", dijo Mammarella

Tras 8 años al frente de la UNL, Enrique Mammarella deja el cargo con un balance atravesado por la pandemia, la crisis económica y el conflicto por el financiamiento universitario. "Fue un periodo de crecimiento, aunque con dificultades", aseguró.