Científicos logran transformar botellas de plástico en un fármaco contra el Parkinson
Un innovador proceso de ingeniería genética permite que bacterias conviertan residuos de envases plásticos en Levodopa, el principal medicamento para tratar la enfermedad neurodegenerativa. Un doble hallazgo que ataca la crisis ambiental y los altos costos de la industria farmacéutica.
Los científicos lograron "programar" un microorganismo para que consuma los componentes químicos del plástico y los procese metabólicamente.
En un avance que parece extraído de la ciencia ficción, la comunidad científica ha dado un paso trascendental hacia la economía circular y la medicina de precisión. Investigadores han logrado desarrollar un método para transformar el tereftalato de polietileno (PET), el plástico más común en las botellas de bebidas, en Levodopa (L-DOPA), el tratamiento estándar de oro para los pacientes que padecen la enfermedad de Parkinson.
El corazón de este descubrimiento reside en la modificación de una vieja conocida de la biología: la bacteria Escherichia coli. Mediante técnicas de edición genética, los científicos lograron "programar" a este microorganismo para que consuma los componentes químicos del plástico y los procese metabólicamente hasta excretar moléculas de L-DOPA de alta pureza.
Este proceso, publicado este lunes 16 de marzo en la prestigiosa revista Nature Sustainability, no solo ofrece una solución a los millones de toneladas de plásticos que terminan en vertederos o en el océano, sino que también propone una alternativa más limpia para la producción de medicamentos.
El corazón de este descubrimiento reside en la modificación de una vieja conocida de la biología: la bacteria Escherichia coli.
Un hito en la biotecnología aplicada
La relevancia de este avance radica en la validación de un método de biorreciclaje disruptivo que logra lo que hasta hace poco parecía imposible: transformar el tereftalato de polietileno (PET) en un fármaco esencial para la salud humana. El desarrollo, presentado oficialmente este lunes 16 de marzo, es el resultado de un exhaustivo trabajo liderado por un equipo internacional de investigadores encabezado por el Dr. Stephen Wallace, de la Universidad de Edimburgo.
Desde sus laboratorios en el Reino Unido, los científicos han proyectado un modelo con alcance global para la denominada "industria verde". La motivación detrás de este hallazgo trasciende la mera curiosidad científica; el objetivo central es mitigar la asfixiante contaminación por plásticos y, simultáneamente, reducir la dependencia de combustibles fósiles en la síntesis de fármacos.
Históricamente, la producción de medicamentos ha sido un proceso costoso y ambientalmente agresivo. Sin embargo, este nuevo paradigma propone una solución dual: sanear los ecosistemas de residuos plásticos mientras se garantiza el acceso a tratamientos vitales mediante métodos de producción más limpios y económicos.
En el mundo, el Parkinson afecta a más de 10 millones de personas.
Un respiro para el medio ambiente y la salud
Tradicionalmente, la producción de Levodopa depende de procesos químicos que generan subproductos tóxicos. Al utilizar bacterias como "fábricas biológicas", el impacto ambiental se reduce drásticamente. "Estamos convirtiendo un residuo que tarda siglos en degradarse en una sustancia que mejora la calidad de vida de millones de personas", destacaron los autores del estudio.
Además de la L-DOPA, los científicos prevén que esta misma plataforma tecnológica podría adaptarse para fabricar otros compuestos de alto valor, como fragancias, cosméticos y antioxidantes, utilizando siempre el plástico reciclado como materia prima.
Este hallazgo nos sitúa ante un cambio de paradigma: la basura ya no es el final de la cadena, sino el inicio de una nueva vida. En un mundo donde el Parkinson afecta a más de 10 millones de personas y los microplásticos invaden hasta nuestros pensamientos, encontrar una solución que vincule ambos problemas es un signo de esperanza. La ciencia nos demuestra, una vez más, que la creatividad y el respeto por el medio ambiente son los mejores aliados de la salud humana.