Edición genética de una bacteria

Científicos logran transformar botellas de plástico en un fármaco contra el Parkinson

Un innovador proceso de ingeniería genética permite que bacterias conviertan residuos de envases plásticos en Levodopa, el principal medicamento para tratar la enfermedad neurodegenerativa. Un doble hallazgo que ataca la crisis ambiental y los altos costos de la industria farmacéutica.