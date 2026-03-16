Entrevista a la rectora

UNL: Laura Tarabella y una idea de gestión basada en el diálogo, la austeridad y el gobierno abierto

La nueva autoridad de la casa de estudios convocó a "sostener la universidad y no desanimarse" ante los tiempos complejos, como el que se abre la semana que viene con paros docentes. Habló sobre los créditos universitarios que esperan aplicarse en 2027, sobre ciencia, salarios y la necesidad de mayor presupuesto.