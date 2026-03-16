UNL: Laura Tarabella y una idea de gestión basada en el diálogo, la austeridad y el gobierno abierto
La nueva autoridad de la casa de estudios convocó a "sostener la universidad y no desanimarse" ante los tiempos complejos, como el que se abre la semana que viene con paros docentes. Habló sobre los créditos universitarios que esperan aplicarse en 2027, sobre ciencia, salarios y la necesidad de mayor presupuesto.
Laura Tarabella señaló que desde el oeste santafesino, su San Vicente natal, trae los valores de la "perseverancia" y la "austeridad" que asocia con la cultura del trabajo y el cuidado de lo común. Foto: Manuel Fabatía
En el solemne despacho del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella empezó a dejar su marca personal, dentro de los límites que impone un edificio histórico que debe preservarse. Llevó algunas de sus plantas desde la Facultad de Humanidades -donde fue decana-, acomodó su notebook en el escritorio, puso más a la vista dos cuencos con arte que encontró en el recinto y pidió aumentar la iluminación del lugar. También contó que cada mañana abre los grandes ventanales que dan a bulevar Pellegrini 2750 para que entre la luz natural. A solo una semana de haber asumido como la primera mujer rectora en la historia de la universidad centenaria, ya se metió de lleno en una agenda intensa, con reuniones y definiciones propias del inicio de gestión.
En diálogo con El Litoral, retoma algunas ideas que ya había expresado en su discurso de asunción, el viernes 7 en el Paraninfo, y lo hace desde una mirada que combina memoria institucional y reconocimiento colectivo. "Uno no llega a un lugar sin historia, entonces tiene que ser respetuoso de quienes lo antecedieron en el cargo y de las huellas que dejaron", subraya. En ese mismo sentido, reivindica el recorrido de otras mujeres dentro de la universidad y señala que junto con la vicerrectora Liliana Dillon "llegamos a estos lugares porque hubo muchas mujeres, décadas atrás, que fueron abriendo caminos y no se detuvieron".
Oriunda de San Vicente, Tarabella llegó a la capital provincial para estudiar el Profesorado de Geografía y volvió a ese origen al hablar de su manera de entender la gestión. Dice que del oeste santafesino trae aprendidas la "perseverancia" y la "austeridad", valores que asocia con la cultura del trabajo y el cuidado de lo común. "Sabemos lo que es el trabajo y esto de cuidar lo propio y, más aún, lo que no es propio. Hay que tener una mirada atenta y cuidadosa, sobre todo cuando se administran fondos públicos", señala, mientras entre respuesta y respuesta se toma algún que otro mate.
-En su discurso de asunción dijo que la democracia se construye con un intercambio respetuoso de ideas, frente al insulto y la descalificación que por ahí se ve en distintos ámbitos. ¿Ese será un sello de su gestión?
-Por supuesto, lo mencioné en el discurso porque estoy absolutamente convencida de que ese es el camino, que esa es la forma y que esos son los modos, mucho más en los tiempos complejos que estamos atravesando. Hoy es muy importante el diálogo, la escucha y bregar por el entendimiento, hacer cada vez más esfuerzo para que esas voces plurales puedan convivir. Por eso utilicé la expresión de los "tonos acordados", que la tomé de un colega de la Facultad de Humanidades, para expresar que las voces no suenen de manera disonante. Esa va a ser la impronta de la gestión y es lo que les pido a todos los que asumieron el compromiso de acompañarme en la gestión y también a los decanos y decanas. Vengo de una facultad muy diversa y plural, con ideologías distintas y miradas diferentes, y me parece que justamente desde las diferencias es desde donde podemos crecer.
"Creemos en una universidad de puertas abiertas", dijo Tarabella. Foto: Manuel Fabatía
Sistema de créditos: "Un cambio de paradigma"
-En lo académico, usted habló de cambios en los planes de estudio y de la aplicación del sistema de créditos. Varias facultades vienen trabajando en esto desde un tiempo. ¿Se van a ver cambios pronto?
-No sé si este año, porque si bien las unidades académicas venimos haciendo ensayos y aproximaciones, se trata de un cambio de paradigma. El sistema de créditos modifica el eje, porque obliga a pensar la carrera desde el estudiante, desde la carga real que le demanda cursar una asignatura, prepararla y aprobarla. Hoy los planes están estructurados sobre la base de horas de clase docente frente al alumno, pero no se considera cuánto tiempo le demanda al alumno estudiar, preparar trabajos, rendir exámenes. Entonces hay que hacer cálculos, pero no solo matemáticos, porque si se transforma en una fórmula no vamos a modificar las prácticas educativas.
Esto requiere, además, formación docente, discusión, definir el valor del crédito -que la normativa nacional fija entre 25 y 30 horas- y la UNL debe tomar decisiones institucionales sobre eso. El año pasado trabajamos con carreras piloto de distintas unidades académicas, y este año debemos retomar ese análisis para fijar un criterio común. Hay facultades que podrán avanzar más rápido que otras, por tener menor cantidad de carreras o por procesos de acreditación en curso, pero la hoja de ruta que trazamos es que para 2027 la mayor parte de las carreras de pregrado, grado y posgrado puedan estar bajo este formato.
-¿Ese cambio tendrá un impacto importante en el estudiantado?
-Lo que buscamos es que tenga impacto tanto en los estudiantes como en los docentes. Tenemos que discernir qué es lo que efectivamente amerita ser enseñado en una universidad y qué puede ser aprendido de otra manera. El conocimiento evoluciona muy rápido, las tecnologías están al alcance, la inteligencia artificial juega un rol importante pero hay que tener en cuenta que hay algoritmos en juego detrás de ella, y eso nos exige más formación y más reflexión. La universidad no puede perder el valor del pensamiento crítico. Tenemos que preguntarnos qué es lo estratégico, qué es aquello que si no se aprende en el aula universitaria es muy difícil adquirir en otro ámbito. Negar esas transformaciones no sería lo aconsejable, tenemos que ser conscientes de que existen, pero al mismo tiempo tener una mirada crítica con relación a la implementación de todos esos dispositivos.
Mate en mano, la nueva rectora propone "una gestión de 'tonos acordados', para que las diferentes voces no suenen de manera disonante". Foto: Manuel Fabatía
-También mencionó al asumir las titulaciones intermedias y microcredenciales. ¿Cómo se van a implementar esas trayectorias?
-Las titulaciones intermedias no son nuevas en la UNL, tenemos una tradición importante en otorgar certificaciones al finalizar un tramo de la carrera, como lo eran los bachilleres, o las tecnicaturas y diplomaturas. Hoy se hace más necesario pensar en trayectos certificados, porque los estudiantes no siempre pueden seguir recorridos lineales. ¿Qué pasa si por alguna razón no pueden continuar la carrera? Entonces, al menos pensar en ciertas certificaciones que acrediten lo que hizo.
Las microcredenciales están mucho más estudiadas y vigentes en otras latitudes, por ejemplo en Europa, y tienen que ver con acreditar competencias específicas o saberes, muchas veces vinculados al mundo del trabajo, pero también pueden asociarse a carreras existentes o a la formación continua. Estamos participando en un proyecto internacional a través de un consorcio de universidades argentinas, ecuatorianas y europeas, coordinado por la Universidad de Tres de Febrero y con acompañamiento de la Unesco. Es un tema que requiere mucho cuidado y discusión, porque está la cuestión de la vigilancia epistemológica, ya que las universidades tienen que garantizar el respaldo académico en los saberes o competencias que acredite.
-En materia científica, ¿qué políticas piensa impulsar para fortalecer la investigación en la UNL, en un contexto nacional complejo para el sistema?
-A nivel de ciencia y tecnología el país no está pasando por una buena situación. La parálisis de la Agencia Nacional de Investigación preocupa, y la relación con el Conicet va fluctuando. En la UNL tenemos una larga tradición en investigación, con institutos de doble dependencia y políticas propias como los Caid, que se financian con fondos de la universidad desde los años '80, cuando muchas instituciones todavía no tenían ese tipo de programas.
El desafío para esta gestión es dar un salto cualitativo y promover proyectos más interdisciplinarios, que permitan vincular mejor este número importante de desarrollos y resultados que ya existen en las distintas unidades académicas, centros e institutos. Los problemas actuales son cada vez más complejos y requieren miradas desde distintos campos del conocimiento, no solo desde las ciencias básicas o tecnológicas, sino también desde las ciencias sociales y las humanidades.
También queremos fortalecer el trabajo conjunto con la Provincia, especialmente en proyectos estratégicos vinculados al desarrollo productivo y a mejorar las condiciones de vida de la población. Experiencias como el Parque Tecnológico Litoral Centro muestran que cuando lo público y lo privado trabajan juntos se pueden generar innovaciones, agregar valor y mejorar las condiciones de vida. En esa línea, la internacionalización será un eje transversal, promoviendo el trabajo en red con otras universidades e instituciones, porque esas redes permiten sostener la investigación.
Las nuevas tecnologías y la IA, los créditos académicos, las microcredenciales son los temas de debate actual en el nivel superior. Crédito: Luis Cetraro
Uso racional de recursos
-Como oriunda del interior, ¿ve más dificultades para que los jóvenes puedan venir a estudiar a Santa Fe?
-Seguimos teniendo una cantidad similar de aspirantes al ingreso cada año, lo cual es muy valioso. En algunas carreras se nota más presencia de estudiantes de la zona cercana a Santa Fe y menos de localidades lejanas, y eso seguramente tiene que ver con la situación económica. Por eso sostenemos políticas de bienestar universitario: becas económicas, de comedor, de movilidad, integrales. Ya se constituyó la comisión que evaluó y estableció el orden de mérito, y la semana que viene tenemos la primera sesión del Consejo Superior, donde ingresará la nómina. Además, a lo largo del año, cuando aparecen situaciones críticas, interviene un equipo interdisciplinario y se buscan soluciones en el momento. Obviamente los recursos son finitos mientras que las necesidades son infinitas, pero hacemos esfuerzos.
-Con restricciones presupuestarias, ¿cómo se administra la universidad?
-Con austeridad y con uso racional de los recursos. Pedimos a todas las áreas que sean muy cuidadosas con la energía, por ejemplo, y hacer diagnósticos detallados de cuáles son las necesidades para ir atendiendo las prioridades. Vengo de un área geográfica como es el oeste santafesino donde sabemos del trabajo, la perseverancia y la austeridad, aún más cuando esos recursos son escasos. Creemos en una universidad de puertas abiertas, por eso es importante también rendir cuentas a la sociedad y tener actualizado el portal de gobierno abierto. Por supuesto que seguimos reclamando mayor financiamiento y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue sancionada pero no se aplica. Hoy tenemos al menos un Presupuesto Nacional, y eso nos da previsibilidad, aunque no sea el que solicitaron los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional.
"La UNL se autoevalúa y además tiene evaluaciones externas periódicas", dijo Tarabella. Crédito: Luis Cetraro. Foto: Luis Cetraro
-Se habló mucho en un momento de auditorías a las universidades. ¿La UNL es controlada de forma permanente?
-Las auditorías son permanentes. La UNL se autoevalúa y además tiene evaluaciones externas periódicas, mediante los mecanismos de rendición de cuentas previstos por ley. Nunca nos negamos a ninguna auditoría, todo lo contrario. De hecho este año tenemos que transitar la cuarta evaluación institucional por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Somos una universidad que siempre rinde cuentas conforme a las normativas que nos rigen como universidad autónoma nacional.
Paro de una semana: "A no desanimarse"
-Se anuncia un paro docente de una semana y no inician las clases el lunes 16. ¿Cómo impacta en el estudiantado?
-Estamos en un momento complejo. El retraso salarial de docentes y no docentes es importante y es real. La medida de fuerza se decidió a nivel nacional y ya hemos vivido situaciones similares, recuerdo los años '90 cuando vine a estudiar y tampoco inicié las clases en la fecha prevista. Hoy la sociedad es distinta, con muchas tensiones, pero la universidad tiene que seguir y estar más viva que nunca.
Como rectora y como docente, sé lo que significa el esfuerzo que se hace para enseñar, investigar y formarse, y encontrarse con que el salario no alcanza. A los estudiantes les digo que no se desanimen: si no comienzan el lunes, será unos días después. Lo importante es sostener la universidad, no bajar los brazos y, a través del diálogo, buscar alternativas que permitan conciliar el reclamo docente con el derecho de los estudiantes.
-¿Cómo imagina la universidad dentro de cuatro años?
-Nuestra propuesta se basa en dos convicciones: la autonomía para decidir y la participación para proyectar. Queremos fortalecer la confianza pública, la transparencia, el vínculo con el territorio, consolidar la investigación y construir una universidad más inclusiva. Nosotros no llegamos a un lugar sin historia. Hubo muchos que abrieron camino antes y nuestro desafío es afianzar, consolidar, fortalecer y transformar. Queremos una universidad de puertas abiertas, más equitativa, más empática, más vinculada con la sociedad y comprometida con su misión transformadora.