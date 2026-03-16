Lucha contra el fraude "ciberasistido": Qué es y cómo planea el gobierno combatirlo

Este lunes salió publicado en el Boletín Oficial, la resolución 231/2026 del Ministerio de Seguridad que contempla las directrices del "Plan Federal de Lucha contra el fraude ciberasistido". El documento lleva la firma de la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, y entró en vigencia esta misma jornada.
Entre sus considerandos, se explica que el plan "tiene como objetivo principal establecer un marco de ejes, medidas y acciones específicas mediante un marco metodológico que permita realizar un abordaje integral de los fraudes ciberasistidos como fenómeno criminal, protegiendo los derechos y garantías reconocidos en la normativa vigente para los habitantes de la República Argentina y promoviendo un ciberespacio seguro, confiable y resiliente para todos".
"Que el Plan contempla la implementación de acciones de concientización, educación, desarrollo de marco normativo, vinculación con organismos reguladores, anticipación de fraudes masivos mediante esquemas piramidales, canalización de denuncias, análisis estadístico, proceso de detección proactiva del fraude ciberasistido, capacitación a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales", agrega.
Como así también, la "coordinación con otros canales de denuncias, gestión de las denuncias línea 134, mail y formulario, detención de transacciones indebidas, proceso de respuesta del fraude ciberasistido, articulación con el sector privado, fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras".
La ministra de Seguridad, Monteoliva.
En profundidad
El Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido surge como una respuesta integral del Estado argentino para fortalecer su capacidad de prevenir, detectar y mitigar los delitos digitales. Su objetivo general es establecer medidas y acciones específicas para abordar los fraudes ciberasistidos como un fenómeno criminal, protegiendo los derechos de los habitantes y promoviendo un entorno digital seguro y confiable.
En cuanto a la prevención de las estafas piramidales (consideradas en el plan como fraudes masivos), se establecen acciones directas de anticipación:
Alertas tempranas: Generar avisos a la población ante la posible detección de esta modalidad de fraude masivo.
Investigación conjunta: Articular acciones con otros organismos del Estado para investigar este tipo de actividades ilegales.
A su vez, este enfoque se apoya en un pilar general de prevención diseñado para reducir la vulnerabilidad de la ciudadanía mediante:
Campañas de sensibilización: Difusión de las principales amenazas en medios de comunicación como televisión, radios y diarios.
Educación digital: Realización de charlas formativas en instituciones escolares, universitarias, centros de la tercera edad y para el público en general.
Trabajo con organismos reguladores: Participación en mesas de trabajo junto a las entidades que regulan las plataformas utilizadas para cometer fraudes, acompañando la implementación de normativas y requisitos mínimos.
El gobierno busca combatir los fraudes digitales.
Medidas
Para detener las transacciones indebidas y bloquear cuentas bancarias o virtuales ilícitas, el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido establece medidas específicas en su etapa de respuesta
Estas acciones contemplan:
Articulación para el bloqueo o congelamiento: Coordinar acciones directas con los entes encargados de gestionar los registros de las Claves Bancarias Uniformes (CBU) y las Claves Virtuales Uniformes (CVU) que se estén utilizando con fines ilícitos, con el objetivo de bloquearlas o congelarlas
Sistemas de reportes centralizados: Evaluar los mecanismos centralizados mediante los cuales se reportan estas CBU y CVU utilizadas ilícitamente, para facilitar y agilizar su bloqueo o congelamiento
Bloqueos dinámicos: Participar de manera conjunta con el sector privado en la elaboración de mecanismos de bloqueos dinámicos que permitan identificar y detener las transacciones ilícitas