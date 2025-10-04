Fue presentado por Milei y Bullrich

“Tolerancia cero”, mayores penas y nuevos delitos: cómo es el Código Penal que impulsa el gobierno

Unifica legislación dispersa, y pasa de 316 a 920 artículos. Aumenta el número de delitos imprescriptibles e incorpora nuevas figuras. Narcotráfico, mafias, cibercrimen y violencia de género.