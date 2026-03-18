El gobierno de Santa Fe licitará la puesta en valor de la red de semáforos en la Ruta N° 1
El presupuesto oficial supera los 336 millones de pesos. Abarca el mantenimiento preventivo y la corrección del sistema semafórico en la traza principal y las colectoras. La apertura de sobres será el 25 de marzo.
La Provincia trata de subsanar un problema de larga data. Crédito: Archivo Mauricio Garín
El presupuesto oficial es de 336.485.487,57, pesos, y la apertura de sobres tendrá lugar el próximo 25 de marzo a la hora 10 en la Dirección Provincial de Vialidad, Bv. Muttis 880, de la ciudad capital. El plazo de obra está estimado en 27 meses.
La intervención se haría desde el km. 0 hasta el km. 6.750, e incluirá tanto los equipos de la red semafórica ubicados longitudinalmente sobre la traza principal (la autovía propiamente dicha) como los de las calles transversales que dan paso en las intersecciones y los semáforos peatonales.
“Estas tareas tienen como finalidad conservar en correctas condiciones de funcionamiento, visibilidad y seguridad operativa los distintos componentes del sistema, garantizando su operatividad continua”, explica la memoria descriptiva de la obra, en el pliego de bases y condiciones.
De los trabajos: puesta en valor
Las instalaciones a intervenir son todas las que componen el sistema de semaforización, desde las redes subterráneas, de alimentación, controladores de tránsito, semáforos vehiculares, peatonales, flechas, columnas, bases, soportes de distintos tipos, tomas de tensión, sistemas de puesta a tierra, etcétera.
En primera instancia se prevé realizar la puesta en valor de toda la infraestructura de semaforización existente. En este punto, la empresa contratista deberá realizar un relevamiento inicial y confeccionar un informe en el que conste el estado inicial del sistema, incluyendo todos sus componentes, más otro informe de las puestas a tierra.
Hay varios antecedentes de problemas de sincronización. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
Se deberá intervenir, reemplazar o incorporar todo elemento necesario para que el sistema semafórico se encuentre completo y operativo en el plazo establecido. Estos trabajos deberán ser ejecutados dentro de los primeros 90 días corridos de la fecha de inicio de las obras, para “garantizar que todos los elementos del sistema estén en óptimas condiciones de servicio”.
“Para los casos en que existan columnas que deban ser reemplazadas, se deberá considerar el cableado desde los cuerpos semafóricos al equipo controlador de tránsito, respondiendo a que el mismo no puede ser empalmado y se deberán realizar las correspondientes conexiones para que el cruce semafórico quede operativo”, agrega el pliego.
Respecto del reemplazo de los semáforos/cuerpos se deberá considerar el cableado y conexionado al equipo controlador de tránsito, y realizar las verificaciones necesarias para que el cruce semafórico quede operativo.
En el caso de los módulos ópticos (con tecnología Led) éstos deben ser compatibles con los existentes, sin generar ningún tipo de efecto perjudicial (su encendido y su apagado debe ser pleno, sin generar parpadeos).
Mantenimiento preventivo
La segunda parte de las obras previstas detalladas en el pliego apuntan al mantenimiento preventivo del sistema semafórico en el área a intervenir. Esto es, que ese mantenimiento tendrá que ser realizado por la contratista de forma periódica, apuntando particularmente a la atención de fallas mediante reparaciones correctivas.
Aquí además se incluye “la eventual sustitución de componentes defectuosos tales como ópticas, lentes, burletes y otros elementos deteriorados; la revisión y medición de puestas a tierra, y del estado de cableados y conexiones”, etcétera.
Asimismo, la contratista deberá implementar un Sistema Integral de Telegestión “para administrar el funcionamiento y verificación del correcto funcionamiento de la línea de semáforos. Será obligación de la empresa la capacitación del personal que la DPV asigne para operar este sistema”, subraya el pliego.
Antecedente de un viejo problema
La semaforización de la Ruta N° 1, a la vera de la cual están los barrios La Guardia y Colastiné (Norte y Sur) de Santa Fe capital y las localidades de la Costa (Rincón, Arroyo Leyes, etcétera), arrastra problemas de larga data, como fue contando El Litoral a lo largo de los años.
En marzo de 2022, este diario daba cuenta de problemas de sincronización semafórica en la intersección de la ruta Nº 1 y su límite con San José del Rincón. “Por un lado, el triple indicador lumínico de la calle de salida de esa ciudad costera está inactivo, en modo intermitente, con la luz amarilla prendiendo y apagando”, narraba la crónica.
Los semáforos peatonales también serán puestos a punto. Crédito: Archivo Mauricio Garín
“Así, quienes salen por la ruta -con destino por ejemplo, a esta capital- no tienen la indicación clara de paso o de frenado: sólo de precaución. Por otro lado, el semáforo que está en ese sector pero sobre la ruta N° 1 también se encuentra intermitente. Y el paso de quienes conducen por allí hacia al este termina siendo ‘verde’: las velocidades de los autos son muy altas”.
Asimismo, la falta de demarcación de zonas de estacionamiento prohibido y colocar cartelería vertical y horizontal de señales de tránsito en las colectoras de la autovía también fueron motivo de cruces políticos en el Concejo de Santa Fe, allá por abril de 2022, como contó este diario.
Con este llamado a licitación pública, el gobierno provincial trata de subsanar todos estos viejos problemas de la red semafórica en una traza provincial muy transitada, tanto por quienes tienen sus viviendas residenciales en la zona como por turistas que van al -o vienen del- corredor costero.