Antes del 20 de junio

Santa Fe busca que Nación ceda la obra del Monumento a la Bandera para terminarla

El gobierno provincial avanza en gestiones para retomar los trabajos paralizados por falta de pagos del Estado nacional. El objetivo es reactivar las tareas en los próximos días y completar la intervención antes del Día de la Bandera. Desde Casa Gris aseguraron que están negociando la cesión de la obra luego del "ok" con la empresa.