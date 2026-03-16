Santa Fe busca que Nación ceda la obra del Monumento a la Bandera para terminarla
El gobierno provincial avanza en gestiones para retomar los trabajos paralizados por falta de pagos del Estado nacional. El objetivo es reactivar las tareas en los próximos días y completar la intervención antes del Día de la Bandera. Desde Casa Gris aseguraron que están negociando la cesión de la obra luego del "ok" con la empresa.
La remodelación integral del Monumento a la Bandera había alcanzado aproximadamente un 72% de avance. Foto: Fernando Nicola
Luego de ser epicentro de un masivo recital de Fito Páez este domingo por la noche la atención vuelve a estar en el Monumento a la Bandera, que tal como informó El Litoral a inicio del mes, había detenido las obras de remodelación por una falta de pagos desde el gobierno de Javier Milei. Al inicio del lunes el titular de la empresa constructora a cargo del trabajo, Mariano Schor, confirmó lo que días atrás era un rumor: el gobierno de Maximiliano Pullaro pretende asumir la responsabilidad de terminarla -faltando casi un 25%- para celebrar este 20 de junio el Día de la Bandera en Rosario.
Según confiaron este lunes por la tarde a El Litoral desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, ya está firmado el contrato con la empresa constructora para que la remodelación pase de manos de Nación a provincia. Sin embargo, falta lo más importante: la cesión de la obra de la Secretaría de Obras Públicas al gobierno santafesino, gestión que está en marcha por estas horas en las oficinas del ministro Lisandro Enrico.“Hasta que no esté ese papel, la obra no podrá retomarse”, insistieron fuentes del gobierno.
El freno y la marcha
La remodelación integral del Monumento a la Bandera había alcanzado aproximadamente un 72% de avance cuando este marzo, y por decisión de la constructora Dyscon S.A, los trabajos se suspendieron nuevamente por la falta de pago de un acumulado de 1.400 millones de pesos correspondientes a certificados de obra ejecutados entre octubre y enero.
No es la primera vez que el proyecto se detiene por el mismo motivo. En etapas anteriores de la obra ya se habían acumulado atrasos en los pagos que llegaron a rondar los 400 millones de pesos, situación que había provocado paralizaciones anteriores y negociaciones para reactivar los trabajos. Con acuerdos parciales y más negociaciones, la obra fue retomada en 2025, pero al inicio de 2026 volvió a tener problemas.
El Monumento a la Bandera ocupa un lugar central en la identidad urbana de Rosario y en la simbología histórica del país. Foto: Fernando Nicola
Ante ese escenario, el gobierno santafesino decidió avanzar con una alternativa para evitar que el proyecto vuelva a quedar indefinidamente paralizado: asumir la ejecución de la obra. El primer paso fue alcanzar un acuerdo con la empresa constructora para modificar el esquema contractual y permitir que la provincia tome el control operativo del proyecto. Ese entendimiento ya está firmado. Ahora falta la autorización formal del Estado nacional para transferir el contrato de obra. Sin esa cesión administrativa, la provincia no puede intervenir legalmente en la ejecución del proyecto ni asumir los pagos pendientes.
Una restauración esperada
La remodelación del Monumento a la Bandera forma parte de un plan integral de puesta en valor del complejo inaugurado en 1957, considerado uno de los espacios patrimoniales más importantes del país. Incluye trabajos de restauración estructural y patrimonial en distintos sectores del conjunto arquitectónico.
Monumento a la Bandera, Rosario. Foto: Fernando Nicola
Entre las tareas principales figuran la recuperación de superficies de piedra travertino, la reparación de filtraciones, la restauración de esculturas y relieves, y la renovación de carpinterías. También se realizaron mejoras en las instalaciones internas del edificio, como sistemas eléctricos, sanitarios y de climatización, además de trabajos específicos en espacios emblemáticos como la Sala de las Banderas y el mirador. Estos dos espacios, de alta complejidad en cuanto a la obra, son los más importantes del 25% que falta hacer.
Un símbolo en obra
El Monumento a la Bandera ocupa un lugar central en la identidad urbana de Rosario y en la simbología histórica del país. Fue construido en el sitio donde Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera argentina en 1812 y se convirtió con el tiempo en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la Argentina.
Cada año, miles de estudiantes de distintas provincias llegan a la ciudad para participar de la promesa de lealtad a la bandera, mientras que el 20 de junio Rosario se convierte en sede del acto central por el Día de la Bandera.
El calendario cívico es uno de los factores que explica la urgencia del gobierno provincial por reactivar la obra. La idea del gobierno es evitar que una vez más el Monumento llegue a la próxima conmemoración nacional con andamios, sectores clausurados o trabajos inconclusos.