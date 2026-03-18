Pullaro encabeza este miércoles la reunión interministerial del gobierno de Santa Fe

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comandará este miércoles 18 de marzo un encuentro interministerial en la ciudad de Santa Fe.
El gobernador convocó a sus ministros al edificio Casa España a partir de las 14:30 bajo el slogan "Decisiones que le cambian la vida a la gente".
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comandará este miércoles 18 de marzo un encuentro interministerial en la ciudad de Santa Fe.
El encuentro de todos los ministros de la Casa Gris fue convocado en el Centro Cultural ATE Casa España en Rivadavia 2871 a partir de las 14.30.
No sólo fueron invitados integrantes del gabinete, sino también segundas y terceras líneas, así como diputados y senadores del oficialismo.
El gobernador Pullaro los convocó bajo el slogan "Decisiones que le cambian la vida a la gente" para un encuentro que tiene como objetivo repasar "el avance y cumplimiento de las metas de gestión", además de plantear el desafío de "proyectar juntos lo que viene".
La dinámica de este tipo de encuentros fue promovida por la actual administración prácticamente desde sus inicios. Con diferentes temáticas a analizar y abordar según fuese el momento de la gestión, los encuentros se planificaron con la participación de funcionarios de segundas y terceras líneas, además de los ministros.
En algunos encuentros, incluso, fueron invitados los agentes de planta permanente que se identificaran con los objetivos de la gestión.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el 15 de abril de 2025 una reunión interministerial clave para evaluar y planificar acciones de gobierno. El encuentro se enfocó en consolidar una gestión eficiente y honesta, bajo la premisa de "todo por delante" para el futuro de la provincia.
Se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe, siendo una de las reuniones periódicas para asegurar el cumplimiento de las metas de gestión con la presencia de integrantes del gabinete provincial, funcionarios de distintas líneas y, en ocasiones, personal de planta permanente.
En la oportunidad, Pullaro resaltó “el momento que estamos viviendo en Santa Fe, porque la inmensa mayoría de los santafesinos ratificó el rumbo del gobierno, lo que implica más responsabilidad. Tenemos que reflexionar para ver de qué manera cada uno de nuestros equipos puede ser más eficientes y austeros, y hacer una evaluación de lo que se hace y potenciarlo”.
Pullaro destacó que “tuvimos el coraje de hacer lo que teníamos que hacer, sabiendo que íbamos a pagar costo político, pero estábamos dispuestos a asumirlo, porque era lo mejor para la provincia”. “Tenemos que tener claras las expectativas y necesidades; y trabajar mucho para ser mejores y mostrarles a los santafesinos, que nos volvieron a acompañar, que estamos en condiciones de cumplir con el contrato social que firmamos con toda la provincia de Santa Fe, hace 16 meses atrás”, afirmó el mandatario.