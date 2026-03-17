El gobierno de Santa Fe realizará una nueva subasta de bienes incautados al delito

El Gobierno provincial realizó el sorteo de los martilleros que intervendrán en la quinta subasta de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), de la actual gestión provincial, que se concretará a mediados de abril. Para su realización, que tendrá lugar en el Salón Metropolitano de Rosario, se realizó un convenio con los Colegios de Martilleros de la primera y segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, para designar a los profesionales que prestarán colaboración con el desarrollo de los remates de los bienes decomisados a diferentes organizaciones criminales.
Cabe recordar que hasta el momento, en las cuatro subastas anteriores, se recaudaron más de 3.500 millones de pesos. En los próximos días, el Gobierno Provincial dará a conocer los lotes que se subastarán y se abrirá la inscripción para poder participar.
En la oportunidad, el secretario de Gestión de Registros Provinciales. Matías Figueroa Escauriza, destacó: “Damos inicio a la quinta subasta del gobierno Maximiliano Pullaro, esto que es inédito a nivel país lo que hace el Gobierno Provincial de quitarle los bienes a los delincuentes y subastarlos públicamente”. Y remarcó que la actividad “empieza hoy con un procedimiento que es con la selección de los martilleros la llevarán a cabo. Son 10 martilleros titulares del Colegio de Rosario y 10 martilleros titulares del Colegio de Santa Fe, es decir, son de diferentes localidades de la provincia”.
El Gobierno provincial realizó el sorteo de los martilleros que intervendrán en la quinta subasta de la Aprad.
Respecto a los bienes que serán subastados, explicó: “Estamos cerrando la cantidad de lote que vamos a subastar, entre 140 y 150 lotes diferentes, y estamos tratando de que sea la subasta más grande en cantidad de autos y motos. O sea, intentando que haya mucha diversidad de motocicletas, también que termina siendo una herramienta en muchos casos y una salida laboral, y autos, de los cuales muchos van a estar en menos de un millón de pesos”. Luego adelantó que, si bien aún no está cerrado el lote, se está evaluando “vender un avión y, en caso de que dé, será la primera vez en la historia que se subaste un avión en una subasta pública de la Aprad”.
Transparencia
Sobre el final, Figueroa Escauriza detalló el destino del dinero recaudado en estas subastas: “Tiene tres finalidades sumamente importantes. La primera es resarcir a víctimas. En estos dos años de gestión, ya devolvimos a diferentes víctimas más de 200 millones de pesos. Por otro lado, autofinanciamos la Aprad. El Gobierno Provincial no pone un peso en administrar esta agencia. Todo lo que hacemos es pagarlo con la misma plata que le quitamos del delito. Por ejemplo, ordenamos todas las comisarías de Rosario sacando los autos de las comisarías y cada grúa que usamos la pagamos con la plata que recuperamos de la subasta. Y, por último, aplicarlo a políticas sociales, donaciones a escuelas, a clubes, a vecinales. Todo lo que le quitamos a la delincuencia tratamos de transformarlo en bienes que sirva a la sociedad y devolverlo a la sociedad que tantas veces fue víctima de estos mismos delincuentes”.
Hasta el momento, el gobierno provincial llevó a cabo cuatro subastas, en las que se recaudaron más de 3.500 millones de pesos.
Por su parte ,el presidente del Colegio de Martilleros de Rosario, Pablo Porta, destacó: “Nosotros acompañamos como institución esta iniciativa y festejamos ser reconocidos en este sentido, acompañando a Aprad y a la Provincia en un acto transparente, abierto, para los 400 matriculados que tenemos en nuestro colegio y volcando este dinero a las acciones que la provincia necesita”.
Cabe destacar que también estuvieron presentes en la actividad el Secretario de Cooperación Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha; el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich; y el director de Aprad, Martín Domené.
Sobre la Aprad
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es una entidad autárquica que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros Provinciales, dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Fue creada en el año 2016 por Ley Nº 13.579.
Todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones, son puestos a disposición de la citada Agencia. Los bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos son de variada especie, por ejemplo autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. El destino de cada uno será establecido por la misma Ley.
En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.