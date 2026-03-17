Debate legislativo en ciernes

Ley de cuidacoches: funcionarios del Ejecutivo se reunirán con senadores santafesinos

Los ministros de Seguridad, Economía, Gobierno y Desarrollo Social conversarán con los legisladores el miércoles. La inquietud de la Casa Gris se centra en aspectos operativos y logísticos que demandaría la aplicación de la norma.