Ley de cuidacoches: funcionarios del Ejecutivo se reunirán con senadores santafesinos
Los ministros de Seguridad, Economía, Gobierno y Desarrollo Social conversarán con los legisladores el miércoles. La inquietud de la Casa Gris se centra en aspectos operativos y logísticos que demandaría la aplicación de la norma.
Durante el último fin de semana se identificaron decenas de cuidacoches en la ciudad.
Cuatro ministros del Poder Ejecutivo asistirán este miércoles a la Cámara de Senadores para conversar con los legisladores acerca de los alcances y derivaciones operativas que generaría en la práctica la ley que pretende prohibir en las grandes ciudades la actividad de cuidacoches.
Como se sabe, el proyecto iba a ser tratado por la cámara alta la semana pasada, pero se pospuso por falta de acuerdo. La estrategia parlamentaria incluye escuchar a funcionarios del gabinete provincial para recoger las posturas del oficialismo sobre la iniciativa.
"Esta semana habrá una reunión entre ministros del Ejecutivo y la Cámara de Senadores; ésa será la instancia en la que se conversará sobre el tema", dijo a El Litoral la secretaria de Seguridad de la provincia, Virginia Coudanes, consultada sobre la postura de la cartera respecto de la iniciativa en cuestión.
Elencuentro
El cónclave del miércoles prevé la presencia de los ministros de Seguridad, Pablo Coccocioni; de Desarrollo Social, Victoria Tejeda; de Economía, Pablo Olivares; y de Gobierno, Fabián Bastía.
En términos generales, el Poder Ejecutivo está de acuerdo con el espíritu de la ley. De hecho, los operativos de los fines de semana dan cuenta de docenas de "trapitos" identificados y trasladados por averiguación de antecedentes. Sin embargo, la inquietud radica en la logística que demandará la aplicación de la normativa que eventualmente se aplique como ley de la provincia.
El oficialismo evalúa recursos policiales y logísticos antes de avanzar con la norma. Crédito: Archivo El Litoral.
Uno de los aspectos que se cita es la cantidad de agentes policiales que se verían afectados a los operativos que se generen como consecuencia de la eventual sanción e instrumentación de la ley. Asimismo, qué disponibilidad se requeriría de plazas en el Servicio Penitenciario para las detenciones que derivarían del nuevo marco legal. Son recursos físicos, humanos (en el caso de la policía) y económicos. De allí, la inquietud del gobierno y la necesidad de entablar conversaciones con los senadores, antes de que el proyecto se sancione.
Saldo
El fin de semana sólo en la ciudad de Santa Fe y según informaron funcionarios del propio Ministerio de Seguridad, se registraron 38 identificados y siete traslados por averiguación de antecedentes. Todos correspondían a cuidacoches, y se efectuaron esencialmente en la zona gastronómica de esta capital.
Elproyecto
El proyecto de ley establece la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como el lavado de vehículos sin autorización oficial. Plantea, además, modificar el Código de Faltas y establecer sanciones que van desde multas de 10 a 50 unidades fijas hasta el arresto de 5 a 15 días en casos de organizaciones coordinadas o reincidencia.