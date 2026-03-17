El oficialismo define

Senadores completará la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional Antimafias

La Cámara alta tiene un proyecto con media sanción de Diputados, donde hubo una marcada división. La norma a tratar en la próxima sesión reserva la competencia de la jurisdicción provincial, a diferencia de lo que plantea la 27.786 de la Nación.