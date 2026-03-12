Unanimidad del Senado para dar media sanción a la ley orgánica de municipios
La Cámara alta logró consensuar un texto entre el oficialismo y la oposición. La primera norma ordenada por las disposiciones transitorias de la reforma constitucional goza del mismo diálogo que la reforma de 2025. Los bloques de Unidos y del PJ cedieron y acordaron.
El Senado de Santa Fe aprobó el proyecto que redefine la estructura municipal de la provincia. Foto: Fernando Nicola.
La unanimidad de la Cámara de Senadores, tanto en la votación en general como en particular, para una norma de 111 artículos, es el dato político saliente de la negociación entre el oficialismo y la oposición que este jueves logró dar media sanción a un proyecto de ley orgánica de municipios.
Se trata de una norma que cambiará la vida política de todos los gobiernos de pueblos y ciudades de Santa Fe, que deja abierta la puerta a los concejos municipales a declarar en su propia carga orgánica su autonomía y también a crear nuevas entidades regionales formadas por asociaciones entre esos gobiernos. Es en síntesis, una nueva arquitectura del primer nivel del estado: el de las municipalidades (ya no habrá más comunas, ni elecciones cada dos años).
Unos aplausos de los propios senadores en sus bancas, iniciados por el presidente de la bancada del radicalismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo), cerraron el tratamiento de la norma luego de que el secretario parlamentario leyera el último artículo "de forma".
Quienes conocen los pormenores de la negociación entre ese bloque mayoritario y el del peronismo, liderado por Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), pudieron entender que no se trató de un gesto desmedido más que a su propia actuación se aplaudió la construcción del consenso, la prioridad del diálogo y por supuesto las coincidencias.
Está claro que ambas bancadas, en una correlación de fuerzas que no es pareja, debieron ceder y así pudieron acordar. "No vamos a ir de atropellada" había dicho un vocero del radicalismo. Y eso dio sus frutos: se suponía que podía haber alguna votación en particular de algún artículo que partiera aguas, pero no fue así. Y seguramente por las mismas razones se pasó de un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, llegado en diciembre del año pasado, que tenía algo más de 60 artículos a otro que finalmente cuanta con 30 más. Y que además acepta el ordenamiento temático que planteó la oposición para una lectura más sencilla de la norma.
Fueron en definitiva tres meses en los que primero los senadores recibieron opiniones de especialistas y de las actuales autoridades municipales de distintos partidos políticos, y que luego discutieron puertas adentro y finalmente entre bloques. El resultado prueba que siempre lo hicieron bajo la orientación de lo que se había acordado en la Convención y de hacer compatibles dos proyectos de ley que tenían mucho por revisar para encontrar coincidencias y redactar uno solo.
El proyecto de ley fue girado a Diputados donde se aprobó una preferencia para dentro de dos sesiones. La Constitución reformada en 2025 da un año de plazo para la sanción de una nueva ley que implica un nuevo diseño para las próximas décadas. Para comprender la profundidad del cambio debe recordarse lo obvio: la media sanción del Senado contiene un artículo que deroga la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 que sirvió por más de 60 años: no se trata de una modificación a una norma sino de su reemplazo.
Textuales
Para el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) la aprobación sin votos negativos y "por 18 votos", ya que se ausentó sin aviso Ciro Seisas (Creo-Unidos-Rosario), "hemos logrado avanzar en un proceso que se inicia con la reforma de la Constitución y sigue con esta norma haciendo lo que se nos ha reclamado: bajar los costos de la política". El titular de la Cámara alta sacó cuentas: en más del 92% de las localidades santafesinas se cambia de elecciones cada dos años a otras cada cuatro. Y en el caso de las ciudades con más de 10.000 habitantes y menos de 20.000 de concejos muncipales con 6 integrantes se baja a 5. Para Michlig es relevante que la provincia haya impuesto en la reforma "no más reelecciones indefinidas", en 2025 cuando se aprobó esa posibilidad por una vez para el gobernador.
Antes, los dos jefes de bloques hablaron extensamente sobre aspectos técnicos y políticos de la ley. Borla aseguró que el nuevo texto que debatirá Diputados contiene los llamados "derechos de cuarta generación" propios de la Constitución progresista que Santa Fe ha consagrado, para ejercer la participación ciudadana con más instrumentos.
Los senadores provinciales Rodrigo Borla del oficialismo y Rubén Pirola de la oposición presiden las bancadas de la mayoría y la minoría. Fueron los principales oradores de un debate que se inició hace tres meses y retomó el espíritu reformista de 2025. Foto: Manuel Fabatía.
Consciente de lo que le espera, el sanjustino recordó que hay tres normas que este año la Legislatura debe sancionar para obedecer las disposiciones transitorias de la reforma. La norma ya votada por el Senado y, del mismo modo, nuevas normas para la distribución de la coparticipación de la provincia a los gobiernos de pueblos y ciudades, y una ley electoral. Todo indica que habrá más dificultades para la unanimidad en ambas, según dejó entrever en su discurso Pirola. El justicialista como antes el radical habló de la voluntad de acordar y ceder con un fin superior pero mostró que en esas otras materias las diferencias son mayores.
Los dos bregaron porque se mantenga el clima actual. El abogado del oficialismo no ahorró elogios a la disposición del peronismo para el intercambio de proyectos, y el contador del PJ reconoció: "hemos sido escuchados".
Esteban Motta (UCR-San Martín) reflexionó sobre la votación sin disidencias y lo que eso significa en política para dar una señal a todos los santafesinos, en un contexto nacional de divisiones y grieta, y Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) apeló a lo emocional al confesar su "amor", acaso debió decir primer amor, por la localidad de Salto Grande de la que fue su presidente comunal. Expresó su "orgullo" por poder ser parte de una ley que crea "un nuevo andamiaje institucional más moderno".