Legislatura de Santa Fe

Unanimidad del Senado para dar media sanción a la ley orgánica de municipios

La Cámara alta logró consensuar un texto entre el oficialismo y la oposición. La primera norma ordenada por las disposiciones transitorias de la reforma constitucional goza del mismo diálogo que la reforma de 2025. Los bloques de Unidos y del PJ cedieron y acordaron.