En almacenamiento de energía la Nación colorea el mapa del país para fijar urgencias y prioridades
Más detalles sobre la licitación que busca aliviar apagones por la falta de inversión en el sistema nacional de transporte de energía. Cómo muestran las autoridades nacionales a Santa Fe frente a los potenciales oferentes.
Nación colorea el mapa del país para fijar urgencias y prioridades en energía. Foto: Manuel Fabatía.
El gobierno nacional ha llamado a licitación para que empresas privadas ofrezcan en todo el país el almacenamiento de energía eléctrica mediante mega baterías. La medida es "transitoria" y se llama AlmaSADI porque se plantea poner parches al Sistema Argentino de Interconexión, es decir las torres gigantes de 500kv que transportan la energía en todo el país de los generadores (como la Central Brigadier López en el parque Industrial de Sauce Viejo) a las empresas distribuidoras (como la Epe).
Para mitigar los apagones producto de la falta de inversión de décadas (y ante la evidencia actual de que los privados no tomarán ese riesgo), el gobierno nacional ha previsto que con el almacenamiento se guarde energía durante los valles de consumo y se disponga de ella durante los picos.
En ese esquema, a Santa Fe le corresponden solo 220 megavatios (MW) y a compartir con Entre Ríos en la Región Litoral. La empresa estatal santafesina es la tercera distribuidora del país por su tamaño, luego de las privadas Edenor y Edesur. En total, la Nación crea oportunidades de ofrecer mega baterías por hasta 700 MW en todo el país, luego de haber avanzado con otra licitación pronta a adjudicar por una cifra similar solo para tener con qué mejorar los cortes en la Ciudad de Buenos Aires y su Conurbano.
El sitio de Cammesa ofrece información técnica detallada.
Información disponible
En el sitio oficial de Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (una sociedad anónima cuyas acciones son del Estado nacional), existe información técnica que es accesible a todos los potenciales oferentes y a quienes se tomen el trabajo de interpretarla, pese a su lenguaje necesariamente técnico.
La licitación es para proveer megabaterías en "nodos" del SADI al que ahora se le agrega almacenamiento (Alma + SADI). Es en esas instalaciones donde se conectan las instalaciones de los distribuidores (como la Epe) al sistema nacional.
En la página oficial de Cammesa se pueden consultar las licitaciones y luego pasar al título de "almacenamiento". Y de ahí a "AlmaSadi". Entonces se podrá acceder a una novedad: un mapa interactivo de nodos definido para la licitación, con detalles técnicos muy precisos, que abarca una amplia cantidad de puntos de conexión (principalmente en redes de 132 kV y 220 kV) en las provincias de casi todo el país, excepto toda la Patagonia, y el Área Metropolitana de Buenos Aires.
No se validan jurisdicciones provinciales en la licitación, sino que se plantea -en términos eléctricos usados habitualmente- mediante siete regiones.
A Santa Fe, como se ha explicado, le corresponde la Región Litoral junto a Entre Ríos. La lista se completa con las llamadas Centro: Córdoba y San Luis; Cuyo: Mendoza y San Juan; NEA (Noreste Argentino): Chaco, Corrientes y Misiones; y NOA (Noroeste Argentino): Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. El área Pampa involucra a esa provincia zonas cercanas bonaeneses y se diferencia de la región PBA (Provincia de Buenos Aires) donde se excluye el AMBA.
Más detalles sobre la licitación. Crédito: Manuel Fabatia.
Rojo, amarillo y violeta
Con la escala cromática y un mapa interactivo fácil de navegar, Cammesa da información de base a los oferentes. Y lo que de ello importa a Santa Fe y a los potenciales beneficiarios es qué escala de valoración tiene cada nodo para el gobierno nacional.
Es decir, qué importancia le dan los redactores de los pliegos de la compulsa a cada posible lugar para instalar baterías. En el sitio solo se distinguen tres colores, rojo, amarillo y violeta, y en el sitio Energía Estratégica constan declaraciones de uno de los funcionarios nacionales que han coloreado el mapa de la Argentina.
Una nota firmada por Matías Medinilla cita definiciones de Gustavo Báez, responsable de Energías Renovables de Cammesa en un foro sobre el tema de las energías verdes. "Los nodos violetas son los de muy alto impacto, aquellos donde desde la Secretaría de Energía consideramos que se necesitan que los proyectos se instalen", explicó.
Sin embargo, sigue ese artículo, la adjudicación en los puntos violetas no está garantizada, ya que los proyectos deberán competir dentro del proceso licitatorio, debido a la capacidad limitada por la zona. Aunque para incentivar estas localizaciones estratégicas, el mecanismo incorpora una ventaja en la fórmula de evaluación económica, agrega esa fuente. En Santa Fe ninguno de sus nodos está teñido de violeta.
Todos los puntos de potenciales inversiones en el mapa de la bota corresponden al color rojo, que indudablemente domina el mapa de las provincias que no son parte de las regiones NEA y NOA. Santa Fe, como las también atractivas Buenos Aires y Córdoba tienen todos sus nodos de ese color que define a los inversores como de impacto "alto". Son puntos en los que la diferencia entre los valles y los picos de la demanda son pronunciados.
En amarillo, finalmente, se pintan los nodos con impacto "medio", lo que los convierte en menos atractivos para el nuevo negocio de comprar, almacenar y vender energía en el sistema eléctrico argentino, gracias a los avances tecnológicos con materiales como el litio.
El Litoral leyó cada uno de los nodos 176 nodos que se licitarán en todo el país. Sólo 13 están en Santa Fe y en todos los casos están identificados con el color rojo. Esa lectura mostró datos constantes que se vinculan con el clima y la economía. Predomina el rojo en las provincias con más desarrollo industrial y comercial, que se ubican en la franja central del mapa de la Argentina. Allí se encuentra la demanda eléctrica de santafesinos, cordobeses y bonaerenses, entre otros. Con el apasionado color se llama a los inversiones a estudiar nodos de potencial "impacto alto" si allí se instalan mega baterías.
En cambio, solo hay amarillo en las regiones de Cuyo y el NOA, donde -en general- existe amplitud térmica entre los horarios típicos del valle de la demanda nocturna y el pico del consumo diurno, con economías y poblaciones sensiblemente menores (excepto Tucumán). En números: solo hay 29 nodos amarillos (de impacto "medio" para los inversores) y 13 corresponden a Cuyo y otros 16 al NOA. (Ninguno en Santiago del Estero, cuyo clima cálido aún durante la noche es conocido). Esas regiones disponen de gas natural para su calefacción en invierno.
¿Dónde están las mayores prioridades para poner parches con baterías? Indudablemente en la región del NEA que suma 15 nodos violeta, 10 de ellos en Chaco y otros 5 en Formosa. En esas provincias, como en Misiones, no hay gas natural en redes. Y los sistemas descentralizados son sensiblemente más caros. La calefacción de sus inviernos breves se enfrenta con energía eléctrica o combustibles como leña, gas envasado o kerosén.