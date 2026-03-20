Colón, Unión y los de Rosario arrancan en octavos de final

La Copa Santa Fe de fútbol masculino tendrá su puntapié inicial el 3 de mayo

La edición 2026 del certamen provincial que tiene al tatengue como vigente campeón dará inicio en el primer fin de semana del quinto mes de año. En la primera etapa se eliminarán los mejores de cada una de las ligas del territorio santafesino, mientras que en la tercera ronda ingresarán los 8 mejores de la Copa Federación y los clubes que participan en las categorías de ascenso a nivel nacional. La final está prevista a ida y vuelta entre el 11 y el 18 de octubre.