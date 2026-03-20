Colón, Unión y los de Rosario arrancan en octavos de final
La Copa Santa Fe de fútbol masculino tendrá su puntapié inicial el 3 de mayo
La edición 2026 del certamen provincial que tiene al tatengue como vigente campeón dará inicio en el primer fin de semana del quinto mes de año. En la primera etapa se eliminarán los mejores de cada una de las ligas del territorio santafesino, mientras que en la tercera ronda ingresarán los 8 mejores de la Copa Federación y los clubes que participan en las categorías de ascenso a nivel nacional. La final está prevista a ida y vuelta entre el 11 y el 18 de octubre.
En el transcurso del primer fin de semana del mes de mayo, y con la disputa de los juegos de ida de 19 series de eliminación directa, se pondrá en marcha la edición 2026 de la Copa Santa de Fútbol Masculino, el campeonato que reúne a los mejores equipos de todo el territorio provincial y que en la temporada pasada quedó en manos de Unión tras la recordada final en el 15 de Abril.
Si bien resta más de un mes para el comienzo de la Copa, este viernes desde la Federación Santafesina de Fútbol dieron a conocer la conformación de las llaves de la primera etapa, como así también las fechas de disputa y el momento exacto en el que irán ingresando los clubes que ingresen desde la Copa Federación y los torneos de AFA.
El gobernador Pullaro entregó el trofeo en 2025.
En esta primera etapa, que se jugará con partido y revancha y se definirá el 10 de mayo, competirán los 38 equipos que lograron su boleto por haber sido los mejores de la última temporada en sus respectivas Ligas de origen. En el caso de la Liga Santafesina, los representantes serán los dos equipos de San Justo.
Vale recordar que Sanjustino fue el campeón del Apertura 2025 y que Colón fue subcampeón del Clausura, perdiendo la final con Unión y obteniendo así su pasaje para volver a jugar la Copa Santa Fe. En el caso de la Esperancina, la representación quedó en poder de los dos campeones que se consagraron el año pasado, Central San Carlos en el primer semestre y Juventud de Esperanza en el segundo.
Con el mismo criterio de clasificación para las demás ligas de la bota santafesina, se armaron los siguientes cruces de primera fase: Atlético y Tiro de Reconquista – Huracán de Villa Ocampo, Recreativo de Villa Guillermina – Romang FC, Atlético Tostado – Ferrocarril de Vera, Libertad de Sunchales – Unión de San Guillermo y Sarmiento de Margarita – Colón de San Justo.
Además, estarán jugando Jorge Newbery de Gálvez – Central San Carlos, Sanjustino – Polideportivo Llambi Campbell, Polideportivo Videla – Atlético Irigoyense, Juventud de Esperanza - Ferrocarril del Estado de Rafaela, Everton de Cañada de Gómez – Atlético San Jorge, Club Piamonte – Atlético Carcarañá y Villa Felisa de San Lorenzo – Atlético Timbuense,
Finalmente, cruzarán Club Maciel – Defensores de Villa Cassini de Capitán Bermúdez, Club Pablo VI de Rosario – Empalme Central, Argentino de Fighera – Unión y Sociedad Italiana, Studebaker de Villa Cañás – Independiente de Bigand, Los Andes de Alcorta – Unión y Cultura de Murphy, Unión Deportivo Los Molinos – Independiente de Chañar Ladeado y Arteaga FC – El Porvenir del Norte.
Los 19 conjuntos que resulten ganadores de cada una de estas llaves accederán a una segunda etapa a disputarse también con el formato de ida y vuelta durante los fines de semana del 24 y el 31 de mayo. En esa instancia se sumará Sportivo Suardi, quien se medirá con el vencedor de Juventud de Esperanza y Ferrocarril en una de las 10 series que clasificarán a la siguiente fase.
Sanjustino y Colón de San Justo, los representantes de la Santafesina.
Precisamente respecto de la tercera etapa de la Copa Santa Fe 2026, la misma está prevista para el mes de junio, también con el formato de partido y revancha entre el 21 y el 28 del sexto mes de año.
A los 10 equipos que lleguen a esta instancia, se sumarán los 8 conjuntos que disputaron cuartos de final de la Copa Federación, incluyendo a Ciclón Racing y El Quillá como representantes de la capital provincial.
También comenzarán a jugar la Copa Santa Fe los elencos santafesinos que juegan en torneos de ascenso organizado por la AFA, incluyendo a Atlético Rafaela, 9 de Julio, Sportivo Las Parejas, Central Córdoba, Argentino y Leones de Rosario.
En el armado del campeonato, quedó establecido que en esta etapa chocarán el 9 de Rafaela con el DF Sarmiento de la Liga Esperancina y Unión de Arroyo Seco con Argentino de Rosario. Serán en total 12 los elencos que avancen a la fase de octavos de final.
Ya en la etapa de los 16 mejores, que se jugará con el mismo formato que el resto del torneo entre el 12 y el 19 de julio, se dará el debut de los cuatro clubes más grandes que tiene la provincia de Santa Fe.
El vigente campeón Unión, Colón, Newell’s y Rosario Central iniciarán una nueva participación en la Copa Santa Fe, torneo que volverán a afrontar con sus planteles de reserva de AFA como se ha vuelto una sana costumbre en el último tiempo para seguir fogueando a sus jóvenes promesas en el interior del territorio provincial.
Los ocho equipos que consigan avanzar a cuartos de final disputarán sus partidos entre el 2 y el 9 de agosto, mientras que las semifinales se jugarán entre el 30 del mismo mes y el 6 de septiembre. Finalmente, quedó establecido que la gran final volverá a jugarse en dos partidos, siendo el 11 y el 18 de octubre la fecha fijada para la coronación del gran ganador que dejará la edición 2026.
Como es habitual, los ganadores de cada una de las series en las diferentes etapas recibirán un importante premio económico de parte de la organización con el apoyo de la Lotería de Santa Fe.