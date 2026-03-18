Domingo de semifinales en la Copa Federación: el sueño grande del fútbol santafesino

El fútbol regional santafesino vivirá una jornada trascendental este domingo con la disputa de los encuentros de ida correspondientes a las semifinales de la Copa Federación, tanto en la rama masculina como en la femenina.
La Copa Federación de la Provincia de Santa Fe entra en etapa decisiva. Este domingo se disputarán los partidos de ida de las semifinales en las ramas masculina y femenina, con fuerte presencia de equipos de la Liga Santafesina y duelos que prometen emociones intensas en distintos puntos del territorio provincial.
El fútbol regional santafesino vivirá una jornada trascendental este domingo con la disputa de los encuentros de ida correspondientes a las semifinales de la Copa Federación, tanto en la rama masculina como en la femenina.
Con equipos que han demostrado solidez a lo largo del torneo, la expectativa crece en torno a estos duelos que comenzarán a definir quiénes pelearán por el título.
En la rama masculina, uno de los focos estará puesto en la presentación de Náutico El Quillá, conjunto dirigido por Martín Mazzoni, que buscará hacerse fuerte en condición de local frente a Atlético Tostado.
El encuentro se disputará el domingo a partir de las 19 horas en la cancha de Independiente de Santo Tomé, escenario que será testigo de un cruce entre dos equipos que han mostrado argumentos suficientes para llegar a esta instancia.
El Quillá llega con la confianza que le otorgan sus últimas actuaciones y con la intención de sacar ventaja en el primer chico de la serie.
El equipo santafesino ha sabido construir una identidad de juego clara, combinando orden táctico con momentos de buen fútbol, aspectos que intentará imponer ante un rival que también llega con aspiraciones concretas de meterse en la final.
Por su parte, la otra semifinal masculina tendrá como protagonista a Centenario de San José de la Esquina, que será local ante Ciclón Racing, elenco conducido por Carlos García.
Este partido se jugará también el domingo, pero desde las 17 horas, en lo que promete ser un duelo equilibrado entre dos equipos que han recorrido un camino sólido en la competencia.
Ciclón Racing buscará dar un golpe en condición de visitante, apelando a su experiencia y a la capacidad de adaptación que ha demostrado en instancias anteriores. Enfrente tendrá a un Centenario que se hace fuerte en su casa y que intentará imponer condiciones desde el inicio para llegar con ventaja al encuentro de vuelta.
Ambos cruces en la rama masculina reúnen a equipos con estilos diferentes pero con un objetivo común: alcanzar la gran final. La paridad es uno de los rasgos distintivos de estas llaves, lo que anticipa partidos intensos, disputados y con detalles que pueden inclinar la balanza.
Los entrenadores han trabajado durante la semana en los aspectos tácticos y estratégicos, sabiendo que en este tipo de instancias cada error puede costar caro. La concentración, la eficacia y el manejo de los tiempos del partido serán claves para quienes busquen quedarse con la primera ventaja.
Además, el acompañamiento del público será un factor determinante. Las hinchadas jugarán su propio partido, generando el clima que caracteriza al fútbol del interior, donde cada encuentro se vive con pasión y sentido de pertenencia.
En paralelo, la rama femenina de la Copa Federación también tendrá su jornada de semifinales con un atractivo enfrentamiento que involucra a uno de los representantes de la Liga Santafesina.
Coliseo será local este domingo a las 17 horas en la cancha de Sportivo Guadalupe, donde recibirá a Defensores de la Costa, equipo proveniente de Paraje El Timbó, en el norte de la provincia. El conjunto santafesino buscará aprovechar su localía para dar el primer paso hacia la final.
Coliseo ha sido protagonista a lo largo del certamen, mostrando un crecimiento sostenido y consolidándose como uno de los equipos más competitivos del torneo.
Su rival, Defensores de la Costa, llega con el mismo objetivo y con la motivación de representar a su región en una instancia histórica. La otra semifinal Morning Star de Rosario espera por la visita de Argentino de San Lorenzo.
El desarrollo del fútbol femenino en la provincia sigue en ascenso, y este tipo de encuentros no hacen más que ratificar el nivel y la importancia que ha adquirido la disciplina. La semifinal promete ser un espectáculo de alto voltaje, con jugadoras que dejarán todo en la cancha en busca de un lugar en la definición.
De esta manera, el próximo domingo se perfila como una jornada clave para el fútbol santafesino, con tres encuentros que captarán la atención de los aficionados y que comenzarán a delinear a los finalistas de una competencia que crece año tras año.
La Copa Federación entra en su recta final, y cada minuto en juego será determinante para quienes sueñan con levantar el trofeo.