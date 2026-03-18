Rama masculina y femenina

Domingo de semifinales en la Copa Federación: el sueño grande del fútbol santafesino

La Copa Federación de la Provincia de Santa Fe entra en etapa decisiva. Este domingo se disputarán los partidos de ida de las semifinales en las ramas masculina y femenina, con fuerte presencia de equipos de la Liga Santafesina y duelos que prometen emociones intensas en distintos puntos del territorio provincial.