El Quillá goleó a Sarmiento y se metió con autoridad en semifinales

Náutico El Quillá volvió a demostrar su gran momento futbolístico en la Copa Federación y selló su clasificación a las semifinales del certamen con una actuación contundente.
El conjunto dirigido por Martín Mazzoni volvió a imponerse con claridad ante Sarmiento y selló su clasificación a semifinales de la Copa Federación. Fue 4 a 0 en Santa Fe, con dos goles de Gastón Losa, uno de Mauricio Paz y otro de Sebastián Ingino, para cerrar la serie con un contundente global de 7 a 1.
Náutico El Quillá volvió a demostrar su gran momento futbolístico en la Copa Federación y selló su clasificación a las semifinales del certamen con una actuación contundente.
El equipo dirigido por Martín Mazzoni goleó por 4 a 0 a Sarmiento y cerró la serie de cuartos de final con un inapelable 7 a 1 en el resultado global.
El Tiburón fue amplio dominador de las acciones desde el inicio del encuentro. Con intensidad, presión alta y un juego colectivo sólido, el conjunto santafesino se adueñó del trámite del partido y dejó en claro rápidamente que quería definir la serie sin sobresaltos.
La diferencia obtenida en el encuentro de ida le permitía manejar el desarrollo con cierta tranquilidad, pero el equipo no especuló y salió decidido a imponer condiciones.
La apertura del marcador llegó a través de Gastón Losa, quien fue una de las grandes figuras de la tarde. El delantero volvió a aparecer en el momento justo para quebrar la resistencia del rival y comenzar a encaminar la victoria.
Con el correr de los minutos, El Quillá continuó generando situaciones y ampliando la diferencia, reflejando en el resultado la superioridad mostrada dentro del campo de juego.
En el complemento, el dominio del Tiburón se mantuvo. Losa volvió a hacerse presente en la red para marcar su segundo gol personal, mientras que Mauricio Paz y Sebastián Ingino también aportaron sus conquistas para completar la goleada.
El equipo santafesino manejó los tiempos del partido y nunca permitió que Sarmiento encontrara espacios para reaccionar.
De esta manera, El Quillá ratificó su candidatura en el torneo y dio un paso más en su objetivo de seguir avanzando en la competencia provincial. El rendimiento colectivo, sumado a la eficacia en los momentos clave, fueron factores determinantes para construir una victoria clara y merecida.
Con este triunfo, el conjunto santafesino se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa Federación y ahora ya piensa en el próximo desafío. En las semifinales deberá enfrentarse a Atlético Tostado, en una serie que promete ser muy disputada y que comenzará en la ciudad de Santa Fe.
El Quillá buscará aprovechar la localía en el primer partido para sacar una diferencia que le permita viajar con ventaja al encuentro de vuelta. El plantel llega con confianza, respaldado por los buenos resultados y por el rendimiento mostrado a lo largo de la competencia.
En la otra llave de semifinales se medirán Centenario y Ciclón Racing. El primer partido de esa serie se disputará en cancha de Centenario, en otro cruce que definirá al segundo finalista del certamen.
Con el impulso de esta goleada y el respaldo de su juego, El Quillá se ilusiona con seguir avanzando en la Copa Federación y continuar escribiendo una campaña que, hasta aquí, lo tiene como uno de los grandes protagonistas del torneo.