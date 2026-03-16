Copa Federación

El Quillá goleó a Sarmiento y se metió con autoridad en semifinales

El conjunto dirigido por Martín Mazzoni volvió a imponerse con claridad ante Sarmiento y selló su clasificación a semifinales de la Copa Federación. Fue 4 a 0 en Santa Fe, con dos goles de Gastón Losa, uno de Mauricio Paz y otro de Sebastián Ingino, para cerrar la serie con un contundente global de 7 a 1.