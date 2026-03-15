Arrancó el Apertura Burtovoy con goles, sorpresas y grandes victorias

Con entusiasmo renovado y muchas expectativas en cada uno de los clubes, este sábado se levantó el telón para una nueva temporada del fútbol grande de la Liga Santafesina.
La Liga Santafesina puso en marcha la temporada 2026 con la disputa de la primera fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy. Hubo triunfos destacados, goleadas y algunas sorpresas en una jornada que se completará el miércoles con dos encuentros pendientes.
Con entusiasmo renovado y muchas expectativas en cada uno de los clubes, este sábado se levantó el telón para una nueva temporada del fútbol grande de la Liga Santafesina.
El Torneo Apertura “José Luis Burtovoy” comenzó a disputarse con una primera fecha cargada de emociones, goles y resultados que ya empiezan a marcar el pulso de la competencia.
La jornada inicial dejó triunfos importantes, algunas goleadas contundentes y también partidos muy equilibrados que terminaron en empate.
En total se disputaron nueve encuentros durante el fin de semana, mientras que la fecha se completará el próximo miércoles con dos compromisos que cerrarán oficialmente el capítulo inaugural del certamen.
Entre los ganadores de la jornada aparecen Juventud Unida, Las Flores II, Colón de Santa Fe, Sportivo Guadalupe, Colón de San Justo, La Perla del Oeste y Universidad. Cada uno de ellos logró sumar de a tres en el debut y comenzar el torneo con el pie derecho.
Uno de los resultados que más se destacó fue el triunfo de Juventud Unida sobre Ciclón Norte por 1 a 0. En un partido parejo y disputado, el conjunto visitante logró marcar la diferencia gracias al gol de Sharo Yennerich, que terminó siendo decisivo para quedarse con los tres puntos.
Otro de los encuentros que dejó tela para cortar fue el triunfo de Las Flores II frente a Sanjustino. El conjunto del barrio Las Flores consiguió una victoria histórica por 1 a 0, con un tanto de Brian Segovia que desató el festejo de todo el equipo y su gente.
Colón de Santa Fe también arrancó el torneo con una sonrisa al superar por 2 a 1 a Academia Cabrera.
El Sabalero encontró los goles en los pies de Mateo Giorza y Francisco Gosso, mientras que Luciano Frutos había marcado para el local. Fue un partido entretenido y con buen ritmo que terminó inclinándose a favor del equipo rojinegro.
Sportivo Guadalupe, por su parte, consiguió un triunfo muy valioso al imponerse por 1 a 0 frente a Unión de Santa Fe.
El único gol del encuentro lo convirtió Leandro Ledesma, dándole al conjunto guadalupano una victoria importante ante uno de los equipos siempre protagonistas del certamen.
En otro de los partidos destacados de la fecha, Colón de San Justo derrotó por 2 a 0 a La Salle. Los goles del conjunto sanjustino fueron convertidos por Claudio Albarracín y Maximiliano Osurak, quienes sellaron un arranque sólido para su equipo en el campeonato.
Pero si de contundencia se trata, dos equipos se llevaron todos los aplausos en la jornada inicial. Por un lado, La Perla del Oeste goleó 4 a 1 a Gimnasia y Esgrima en una actuación muy convincente.
Germán Mayenfisch fue la gran figura del partido al marcar dos tantos, mientras que Alan Aranda y Mauro Romero completaron la cuenta para el conjunto de Recreo. El descuento para el Lobo llegó a través de Facundo Sabattini.
La otra gran goleada de la fecha la protagonizó Universidad, que se impuso por 5 a 1 frente a Deportivo Santa Rosa. Joaquín Volentiera tuvo una tarde soñada y se despachó con tres goles, convirtiéndose en el primer gran artillero del torneo.
A ellos se sumaron Giovanni Gilig y un tanto en contra de Gonzalo Torrielli. El único gol de Santa Rosa fue convertido por Galo Penida.
Entre los partidos más equilibrados de la jornada apareció el empate entre Newell’s Old Boys y Ateneo Inmaculada. El encuentro terminó 1 a 1 con goles de Brian Rego para el rojinegro y Martín Vicario para el conjunto colegial, reflejando la paridad que se vivió durante gran parte del juego.
Otro duelo que terminó en igualdad fue el que protagonizaron Deportivo Nobleza y Nacional. Fue un entretenido 2 a 2 donde Cristian Ortíz y Elías Candia marcaron para Nobleza, mientras que Mirko Mansilla y Gabriel Gómez anotaron para el conjunto visitante.
De esta manera, la primera fecha dejó un panorama inicial interesante en el Torneo Apertura, con varios equipos mostrando credenciales para ser protagonistas y otros que buscarán recuperarse rápidamente en las próximas jornadas.
La actividad correspondiente a la primera jornada tendrá su cierre el miércoles 18 de marzo con dos encuentros programados en horario nocturno.
Desde las 21 horas, Cosmos enfrentará a Náutico El Quillá en el predio Nery Alberto Pumpido, en un duelo que promete buen fútbol entre dos equipos que siempre intentan ser protagonistas.
En simultáneo, pero desde las 21.30, Independiente recibirá a Ciclón Racing en otro partido que completará el cuadro de la fecha inicial del torneo.
Con estos dos encuentros se cerrará definitivamente el primer capítulo del Apertura José Luis Burtovoy, un certamen que recién comienza pero que ya mostró emociones, goles y resultados que invitan a ilusionarse con una temporada intensa dentro del fútbol de la Liga Santafesina.