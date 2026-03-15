Liga Santafesina de Fútbol

Arrancó el Apertura Burtovoy con goles, sorpresas y grandes victorias

La Liga Santafesina puso en marcha la temporada 2026 con la disputa de la primera fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy. Hubo triunfos destacados, goleadas y algunas sorpresas en una jornada que se completará el miércoles con dos encuentros pendientes.