La Copa Federal Regional Amateur Femenina define su historia en Santa Fe
En la Sala Mayo de Paraná se presentó oficialmente la etapa final de la Copa Federal Regional Amateur Femenina, el certamen que reúne a más de 120 clubes de todo el país. Las semifinales y la final se disputarán el 21 y 22 de marzo en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol, consolidando el crecimiento del fútbol femenino en el interior argentino.
Clauido Yópolo, Alejandro Shneider y Paola Soto. Gentileza.
Con un emotivo acto realizado en la Sala Mayo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se llevó a cabo la presentación oficial de la etapa final de la Copa Federal Regional Amateur Femenina, un certamen que continúa consolidándose como uno de los torneos más importantes para el desarrollo del fútbol femenino en el interior del país.
El evento reunió a dirigentes deportivos, jugadoras, autoridades institucionales y representantes de distintas ligas del país, quienes acompañaron el lanzamiento de la instancia decisiva del torneo, que tendrá como escenario el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo.
Durante la ceremonia, el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, Alejandro Schneider, fue el encargado de recibir a los integrantes del Consejo Federal, a las autoridades de la Liga Santafesina y a representantes de los clubes participantes.
Fue en un marco de entusiasmo y expectativa por lo que será la definición de un torneo que convocó a instituciones de distintos puntos del territorio nacional.
Entre las autoridades presentes estuvo Paola Soto, presidenta del Consejo Federal del Fútbol Femenino, quien expresó su satisfacción por el crecimiento que viene mostrando la competencia y el impacto que tiene en el desarrollo del deporte en el interior del país.
Un torneo que crece en todo el país
La dirigente destacó el camino recorrido por la Copa Federal Regional Amateur Femenina, una competencia que comenzó el año pasado y que en su actual edición reunió a 122 clubes de diferentes regiones del país.
“Muy contenta porque fue una presentación hermosa, muy emocionante, llena de jugadoras de distintas categorías acompañando”, señaló Soto durante el acto, al tiempo que remarcó el valor que tiene el torneo para el desarrollo del fútbol femenino.
Integrantes de los equipos participantes, directivos de las Ligas, Paranaense - Santafesina.
Según explicó, el certamen atravesó diferentes etapas a lo largo del país antes de llegar a su instancia decisiva. “Es un torneo que se viene jugando desde el año pasado.
Participaron 122 clubes en todo el país. Jugamos instancias locales, provinciales y regionales. Ahora llegamos a esta gran final organizada por dos grandes ligas en conjunto”, afirmó.
Además, subrayó que el objetivo de la competencia no es solamente coronar a un campeón, sino también seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenino en todas las regiones de la Argentina.
En ese sentido, destacó que el desarrollo del torneo también se refleja en la expansión de las categorías formativas. “Veníamos con un crecimiento continuo, tuvimos un parate con la pandemia y ahora volvimos a empezar a desarrollar las categorías.
Este año ya están abiertas las inscripciones y se va a jugar no solo en Primera División, sino también en Sub 13 y Sub 15”, explicó.
Soto también remarcó el esfuerzo que realizan los clubes para poder competir en torneos regionales, donde los costos logísticos y de traslado suelen ser elevados.
“Llegaron clubes muy fuertes, fue un torneo durísimo, sobre todo por los costos económicos que implica disputar una competencia de estas características. La gente lo conoce más por el lado del masculino, pero nosotras tenemos los mismos recorridos y los mismos costos”, sostuvo.
Santa Fe recibirá la gran definición
La etapa final del torneo se disputará el sábado 21 y domingo 22 de marzo en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol, donde se jugarán las semifinales y la gran final del certamen que reúne a los mejores equipos del país.
Además de los partidos definitorios, durante el evento también se realizarán distintas actividades vinculadas al desarrollo del fútbol femenino, entre ellas capacitaciones destinadas a dirigentes, entrenadoras y jugadoras.
Paola Soto, Leandro Birollo y Sebastián Uranga. Gentileza.
El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, también formó parte de la presentación y destacó el crecimiento que viene teniendo el fútbol femenino en la región, así como el acompañamiento institucional para seguir impulsando su desarrollo.
“Acompañamos este proceso porque es un momento muy feliz para todos quienes amamos el fútbol”, señaló el funcionario, quien además remarcó la importancia de las instituciones deportivas en la inclusión de mujeres dentro del deporte.
“Sabemos que hay muchas mujeres que están acercándose a las instituciones, que cada vez participan y juegan más, y que además hay muy buenas dirigentes en nuestra ciudad”, agregó.
En esa línea, Arbitelli aseguró que desde el municipio continuarán respaldando este tipo de iniciativas deportivas. “Nuestra intendenta nos pide que acompañemos, que estemos cerca y que seamos un Estado facilitador para que estas actividades sigan creciendo”, expresó.
Por su parte, Alejandro Schneider, presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, y Leandro Birollo, titular de la Liga Santafesina, coincidieron en destacar la importancia que tendrá esta definición para el fútbol femenino de la región.
Ambos dirigentes remarcaron que el crecimiento de la disciplina en los clubes de ambas ligas es cada vez más evidente y que la organización conjunta de este evento representa un paso más en el fortalecimiento del fútbol femenino.
La presencia de autoridades del Consejo Federal como Paola Soto, Claudio Yópolo y David Forconi también jerarquizó el lanzamiento del certamen y ratificó el compromiso de las instituciones con el desarrollo de la actividad.
Con todo listo para la gran definición, la Copa Federal Regional Amateur Femenina se prepara para vivir un fin de semana histórico en Santa Fe, donde los mejores equipos del país buscarán quedarse con el título en un torneo que continúa impulsando el crecimiento del fútbol femenino en cada rincón de la Argentina.