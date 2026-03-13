Fútbol femenino

La Copa Federal Regional Amateur Femenina define su historia en Santa Fe

En la Sala Mayo de Paraná se presentó oficialmente la etapa final de la Copa Federal Regional Amateur Femenina, el certamen que reúne a más de 120 clubes de todo el país. Las semifinales y la final se disputarán el 21 y 22 de marzo en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol, consolidando el crecimiento del fútbol femenino en el interior argentino.