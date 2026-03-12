Fútbol interprovincial

La Copa Túnel Subfluvial volvió con una jornada llena de goles y emoción

Comenzó la segunda edición del certamen que organizan la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. Con partidos vibrantes en Santa Fe y Paraná, la ida de los octavos de final dejó grandes actuaciones, goleadas y un espectáculo deportivo que reafirma la unión futbolística entre ambas provincias.