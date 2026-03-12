La Copa Túnel Subfluvial volvió con una jornada llena de goles y emoción

La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial volvió a ponerse en marcha este miércoles y lo hizo con una jornada cargada de emoción, goles y partidos intensos.
Comenzó la segunda edición del certamen que organizan la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. Con partidos vibrantes en Santa Fe y Paraná, la ida de los octavos de final dejó grandes actuaciones, goleadas y un espectáculo deportivo que reafirma la unión futbolística entre ambas provincias.
La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial volvió a ponerse en marcha este miércoles y lo hizo con una jornada cargada de emoción, goles y partidos intensos.
El certamen, que reúne a clubes de la Liga Santafesina y de la Liga Paranaense, volvió a demostrar que el fútbol regional tiene una enorme riqueza deportiva y un potencial de crecimiento que trasciende fronteras provinciales.
La etapa de octavos de final, en su encuentro de ida, se disputó en simultáneo en distintos escenarios de Santa Fe y Paraná, generando una verdadera fiesta del fútbol.
El torneo, que simboliza el vínculo entre ambas ciudades a través del histórico túnel subfluvial, volvió a convocar a equipos tradicionales y a instituciones en pleno crecimiento, todas con el objetivo de avanzar en un certamen que ya se consolidó como uno de los más atractivos del calendario regional.
Uno de los encuentros más destacados de la jornada se disputó en el predio Nery Alberto Pumpido, donde La Salle protagonizó una actuación memorable frente al último campeón, Patronato.
En un partido electrizante, el conjunto santafesino se impuso por 3 a 2 con una figura excluyente: su delantero Bautista Peres, autor de los tres goles de su equipo.
El atacante tuvo una tarde inolvidable, mostrando contundencia y oportunismo en el área rival.
Patronato, que llegaba como defensor del título, respondió con goles de Juan Lencinas y Juan Giacinti, pero no logró evitar la caída ante un La Salle que jugó con intensidad, decisión y una gran eficacia ofensiva.
La jornada también tuvo un gran triunfo de la Universidad Nacional del Litoral, que en Colonia San José se impuso con autoridad ante Don Bosco por 4 a 0.
El equipo universitario mostró un funcionamiento sólido y una gran contundencia frente al arco rival. Los goles llegaron a través de Ignacio Fantinato, Carlos Villordo, Brian Giménez y Tomás Valenzuela, en una producción colectiva que ilusiona de cara a la revancha.
Otro de los triunfos santafesinos fue el de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, que venció por 2 a 1 a Atlético Neuquén en un encuentro muy disputado. Facundo Preattoni fue la gran figura del equipo local al marcar los dos goles que le dieron la victoria.
El descuento del conjunto entrerriano llegó por intermedio de Luciano Díaz, pero no alcanzó para cambiar el rumbo del partido.
En Santo Tomé, Independiente protagonizó un duelo equilibrado ante Atlético Paraná.
El encuentro finalizó 1 a 1, reflejando lo parejo del trámite. Javier Fritzler abrió el marcador para el equipo santotomesino, mientras que Francisco Giaccio marcó la igualdad para los visitantes, dejando la serie completamente abierta para el partido de vuelta.
Del otro lado del túnel, en la ciudad de Paraná, también se vivieron encuentros intensos y de alto voltaje futbolístico. Allí, Belgrano logró un valioso triunfo por 1 a 0 frente a Nacional de Santa Fe.
El único tanto del encuentro lo convirtió Tobías Zorzoli, en un partido muy cerrado y disputado en cada sector del campo de juego.
En tanto, uno de los duelos más espectaculares de la jornada se dio entre Instituto y Unión de Santa Fe. En un verdadero partidazo disputado en Paraná, el conjunto tatengue de Juan de Olivera, logró imponerse por 4 a 2 en un encuentro lleno de emociones y goles.
Los tantos del equipo santafesino fueron convertidos por Nazareno García Fazi, Ignacio Isla, Lucas Cacciabue y Agustín Benavídez, mientras que para Instituto anotaron Lorenzo Herrera y Yamil Ayala.
El encuentro tuvo un ritmo vertiginoso, con situaciones en ambas áreas y un despliegue ofensivo que hizo vibrar a los presentes.
Más allá de los resultados, la jornada inaugural de esta nueva edición de la Copa Túnel Subfluvial dejó una imagen muy positiva desde lo deportivo y también desde lo institucional.
Los encuentros se desarrollaron en un clima de respeto y camaradería, con un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera del campo de juego.
Dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores y público acompañaron una competencia que busca consolidarse como un símbolo de integración entre Santa Fe y Entre Ríos.
La Copa no solo promueve la competencia deportiva, sino que también fortalece el vínculo histórico entre ambas ligas y genera nuevos espacios de crecimiento para los clubes participantes.
Con partidos vibrantes, grandes actuaciones individuales y equipos que demostraron ambición y buen juego, la ida de los octavos de final dejó series abiertas y una enorme expectativa para los encuentros de vuelta.
Todo indica que la Copa Túnel Subfluvial volverá a ofrecer noches inolvidables de fútbol regional, reafirmando que la pasión por este deporte sigue siendo uno de los grandes motores de encuentro entre las dos provincias.