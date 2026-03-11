Fútbol infantil en el parque del Sur

El Quillá puso en marcha la quinta edición del torneo “Tiburoncito”

En el predio del Parque del Sur, Náutico El Quillá inauguró una nueva edición de su tradicional torneo de fútbol infantil. En una tarde ideal para la práctica deportiva, cientos de niños y niñas comenzaron a vivir la fiesta del “Tiburoncito”, con tribunas colmadas, familias acompañando y la pelota rodando desde temprano.