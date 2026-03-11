Santa Fe será sede de la gran definición de la Copa Federal

El fútbol femenino continúa consolidando su crecimiento en todo el país y la Copa Federal Regional Amateur se ha transformado en uno de los escenarios más importantes para visibilizar ese avance.
La etapa final de la Copa Federal Regional Amateur Femenina se disputará en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol. Las semifinales se jugarán el 21 de marzo y la gran final el 22, en un evento que reunirá a equipos de distintos puntos del país y que será presentado oficialmente en el Centro de Convenciones de Paraná.
El fútbol femenino continúa consolidando su crecimiento en todo el país y la Copa Federal Regional Amateur se ha transformado en uno de los escenarios más importantes para visibilizar ese avance.
En ese contexto, la ciudad de Santa Fe será protagonista de un momento trascendental, ya que albergará la etapa final del certamen organizado por el Consejo Federal del fútbol argentino.
El predio Nery Alberto Pumpido, perteneciente a la Liga Santafesina de Fútbol, será el escenario elegido para disputar las semifinales y la gran final del torneo, encuentros que reunirán a los mejores equipos del interior argentino que lograron destacarse en las distintas fases regionales de la competencia.
La confirmación de Santa Fe como sede representa un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en la región en torno al crecimiento del fútbol femenino, tanto a nivel institucional como deportivo.
La infraestructura del predio liguista y la constante actividad que allí se desarrolla fueron factores clave para que el Consejo Federal tomara la decisión de que la definición del campeonato se juegue en la capital santafesina.
La presentación oficial de esta etapa decisiva del torneo tendrá lugar este miércoles 11 de marzo a partir de las 19.30 en el Centro de Convenciones de Paraná, ubicado sobre calle San Martín al 15.
Allí se brindarán todos los detalles organizativos del evento que reunirá a clubes de distintas provincias y que promete convertirse en una verdadera fiesta del fútbol femenino del interior.
La elección del predio Nery Alberto Pumpido para disputar la definición del certamen no es casual.
En los últimos años, la Liga Santafesina de Fútbol ha desarrollado una intensa tarea de fortalecimiento del fútbol femenino, impulsando competencias oficiales, ampliando la participación de clubes y generando espacios de desarrollo para jugadoras de distintas edades.
El complejo deportivo ubicado al sur de la ciudad cuenta con las condiciones necesarias para albergar este tipo de acontecimientos, con instalaciones modernas y un campo de juego que habitualmente recibe encuentros de gran relevancia dentro del calendario liguista.
La cancha principal del predio, denominada Leopoldo Jacinto Luque, será el escenario donde se disputarán las semifinales y la final del torneo.
Este espacio se ha transformado en uno de los puntos neurálgicos del fútbol santafesino y ahora tendrá el privilegio de recibir a algunos de los equipos más destacados del país dentro del ámbito amateur femenino.
La llegada de la Copa Federal a Santa Fe no sólo implica la realización de partidos de alto nivel competitivo, sino también una oportunidad para seguir fortaleciendo el desarrollo del fútbol femenino en la región, generando mayor visibilidad y motivación para las jóvenes jugadoras que forman parte de los clubes locales.
Las semifinales del certamen se disputarán el sábado 21 de marzo en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Pumpido. En esa jornada se enfrentarán cuatro equipos que lograron superar las diferentes etapas regionales del torneo.
En uno de los cruces se medirán Santa María de Oro de Concordia y Central Córdoba de Santiago del Estero, dos instituciones que llegan a esta instancia luego de realizar destacadas campañas en sus respectivas regiones.
El ganador de ese encuentro deberá medirse con el vencedor del duelo que protagonizarán Juventud Unida de Tandil e Independiente de Rivadavia de Mendoza, completando así el cuadro que definirá a los finalistas de la competencia.
De esta manera, equipos provenientes de Entre Ríos, Santiago del Estero, Buenos Aires y Mendoza buscarán un lugar en el partido decisivo, lo que refleja el carácter verdaderamente federal de un torneo que reúne a clubes de distintos puntos del país.
La gran final se disputará el domingo 22 de marzo, también en la cancha principal del predio de la Liga Santafesina de Fútbol. Allí se conocerá al nuevo campeón de la Copa Federal Regional Amateur Femenina, en un encuentro que promete intensidad, emoción y un alto nivel de juego.
Con la organización del Consejo Federal y el acompañamiento de la Liga Santafesina, la definición del torneo se prepara para vivir un fin de semana cargado de fútbol, pasión y protagonismo femenino.
Una nueva muestra de que el crecimiento de la disciplina es una realidad cada vez más visible en todos los rincones del país.