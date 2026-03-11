Fútbol Femenino

Santa Fe será sede de la gran definición de la Copa Federal

La etapa final de la Copa Federal Regional Amateur Femenina se disputará en el predio Nery Alberto Pumpido de la Liga Santafesina de Fútbol. Las semifinales se jugarán el 21 de marzo y la gran final el 22, en un evento que reunirá a equipos de distintos puntos del país y que será presentado oficialmente en el Centro de Convenciones de Paraná.