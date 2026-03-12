Nuevo Horizonte celebra 40 años de historia junto a su gente

El Club Nuevo Horizonte celebra un nuevo aniversario y no se trata de uno más. La institución cumple 40 años de vida y lo festejará este sábado con un encuentro especial junto a toda su comunidad deportiva.
El Club Nuevo Horizonte cumple cuatro décadas de vida institucional y lo festejará este sábado con una gran reunión junto a socios, jugadores y vecinos. Con más de 200 futbolistas, nuevas obras en marcha y una fuerte presencia social en su barrio, la institución reafirma su crecimiento y proyecta nuevos desafíos.
El Club Nuevo Horizonte celebra un nuevo aniversario y no se trata de uno más. La institución cumple 40 años de vida y lo festejará este sábado con un encuentro especial junto a toda su comunidad deportiva.
Fundado el 12 de marzo de 1986, el club se ha transformado con el paso del tiempo en un espacio de contención, desarrollo y encuentro para cientos de chicos, jóvenes y familias que encuentran en sus instalaciones un lugar para crecer a través del deporte.
Como ocurre con tantas entidades barriales que integran la Liga Santafesina de Fútbol, la historia de Nuevo Horizonte está marcada por el esfuerzo colectivo.
Dirigentes, entrenadores, colaboradores y familias han sostenido a lo largo de los años un proyecto que no solo apunta a la competencia deportiva, sino también a la formación de valores y a la construcción de identidad en el barrio.
Hoy, a cuatro décadas de su fundación, el club atraviesa un presente de crecimiento que se refleja tanto en la cantidad de deportistas que participan en sus actividades como en las obras que se llevan adelante para mejorar la infraestructura.
El presidente de la institución, Ariel Sosa Rey, dialogó con Pasión Liga y compartió su satisfacción por el momento que vive la entidad: “Fundado el 12/3/86, hoy tenemos aproximadamente 220 jugadores.
Contamos con 11 categorías en fútbol, además de los equipos de séniors y mamis hockey”, explicó el dirigente, destacando el fuerte desarrollo deportivo que ha tenido el club en los últimos años.
La participación en los torneos de la Liga Santafesina representa uno de los motores principales de la actividad de Nuevo Horizonte.
Cada fin de semana, las diferentes divisiones salen a la cancha con el orgullo de representar a su institución, mientras que durante la semana el predio se llena de entrenamientos, aprendizaje y convivencia.
En este sentido, el crecimiento deportivo ha ido de la mano con el compromiso de seguir mejorando las instalaciones para brindar mejores condiciones a todos los deportistas.
El presente institucional también se refleja en las obras que actualmente se encuentran en marcha. Según explicó el propio Sosa Rey, uno de los proyectos más importantes es la finalización de un nuevo espacio deportivo que permitirá ampliar la oferta de actividades.
“Hoy estamos terminando el playón deportivo que servirá para futsal o patín y que además nos permitirá sumar otras disciplinas”, comentó el presidente, resaltando la importancia de contar con nuevas instalaciones que acompañen el crecimiento del club.
Este tipo de obras no solo representa una mejora para quienes ya forman parte de la institución, sino también una oportunidad para que más chicos y chicas del barrio puedan acercarse al deporte.
La posibilidad de sumar nuevas disciplinas es uno de los grandes objetivos de la comisión directiva, que busca seguir fortaleciendo el rol social que cumple el club.
La reciente realización de un torneo interno también fue parte de los festejos por el aniversario. La competencia se desarrolló en las instalaciones de la institución y tuvo su gran final la semana pasada, con la participación de distintas categorías y un importante acompañamiento de las familias.
Ese espíritu de encuentro y participación es justamente el que se busca repetir este sábado, cuando la institución celebre formalmente sus 40 años junto a todos los que forman parte de su historia.
La invitación está abierta para socios, exjugadores, vecinos y simpatizantes que deseen acercarse a compartir un momento especial.
“Los esperamos a todos el sábado a las 19 horas para pasar un lindo momento”, expresó Ariel Sosa Rey, extendiendo la convocatoria a toda la comunidad.
Será una jornada cargada de emoción, recuerdos y también de proyectos para el futuro. Porque detrás de cada aniversario no solo aparece el repaso del camino recorrido, sino también la mirada puesta en lo que vendrá.
A lo largo de cuatro décadas, Nuevo Horizonte se consolidó como un club que representa el esfuerzo del trabajo cotidiano y el compromiso de su gente.
Con cientos de chicos que cada semana entrenan y compiten, con dirigentes que impulsan nuevas obras y con una comunidad que acompaña, la institución continúa construyendo su historia.
Los 40 años encuentran al club con nuevos desafíos, más disciplinas por sumar y el mismo objetivo que lo vio nacer: seguir siendo un lugar donde el deporte, la amistad y el sentido de pertenencia marquen el rumbo.
Este sábado, cuando las puertas del club se abran para celebrar el aniversario, no será solo un festejo. Será también el reflejo de cuatro décadas de esfuerzo compartido y la confirmación de que Nuevo Horizonte sigue creciendo, siempre con su gente como protagonista.