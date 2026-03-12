Liga Santafesina de Fútbol

Nuevo Horizonte celebra 40 años de historia junto a su gente

El Club Nuevo Horizonte cumple cuatro décadas de vida institucional y lo festejará este sábado con una gran reunión junto a socios, jugadores y vecinos. Con más de 200 futbolistas, nuevas obras en marcha y una fuerte presencia social en su barrio, la institución reafirma su crecimiento y proyecta nuevos desafíos.