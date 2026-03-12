Fútbol de los barrios

Vuelve la emoción: arranca el Apertura “José Luis Burtovoy” en la Liga Santafesina

Este sábado se pondrá en marcha el torneo Apertura de Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol, certamen que en 2026 llevará el nombre de José Luis “La Polaca” Burtovoy. La fecha inicial tendrá nueve partidos el sábado y se completará el miércoles con dos encuentros más, marcando el regreso del fútbol grande de la región.