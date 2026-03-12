Vuelve la emoción: arranca el Apertura “José Luis Burtovoy” en la Liga Santafesina

Después de la espera propia de cada inicio de temporada, la pelota volverá a girar oficialmente en la máxima categoría de la Liga Santafesina de Fútbol.
Este sábado se pondrá en marcha el torneo Apertura de Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol, certamen que en 2026 llevará el nombre de José Luis “La Polaca” Burtovoy. La fecha inicial tendrá nueve partidos el sábado y se completará el miércoles con dos encuentros más, marcando el regreso del fútbol grande de la región.
El torneo Apertura 2026, que este año rendirá homenaje a José Luis “La Polaca” Burtovoy, se pondrá en marcha este sábado 14 de marzo con una jornada cargada de partidos y expectativas renovadas para todos los protagonistas.
El campeonato, que reúne a los clubes más representativos del fútbol regional, volverá a convocar a miles de hinchas en las canchas de la ciudad de Santa Fe y la región.
Como ocurre en cada inicio de certamen, la ilusión se renueva para cada institución: algunos buscarán pelear el título desde el comienzo, otros intentarán consolidarse como animadores, mientras que varios apostarán a construir un proyecto competitivo a lo largo de la temporada.
La figura de José Luis Burtovoy, histórico del fútbol santafesino y muy recordado en el ambiente liguista, será el nombre que acompañe a este Apertura 2026. El homenaje reconoce su trayectoria y su vínculo con el fútbol de la región, un ámbito en el que dejó una huella imborrable.
La primera fecha tendrá una programación intensa y repartida en dos jornadas. El grueso de los encuentros se disputará el sábado por la tarde, mientras que dos compromisos se jugarán el miércoles por la noche para completar el calendario inaugural.
La jornada inicial promete partidos interesantes y enfrentamientos que, desde el arranque, pueden marcar tendencias dentro del torneo. En total serán once encuentros los que abrirán el campeonato, con equipos que llegan con diferentes realidades pero con el mismo objetivo: comenzar con el pie derecho.
Uno de los partidos destacados del sábado será el que protagonizarán Ciclón Norte y Juventud Unida, dos equipos que suelen ofrecer encuentros intensos y de alto ritmo. Ambos buscarán arrancar sumando puntos importantes para posicionarse desde el inicio en la tabla.
También habrá acción en el barrio Las Flores, donde Las Flores II recibirá a Sanjustino en un cruce que promete ser muy disputado. El conjunto visitante llega con aspiraciones de protagonismo, mientras que el local intentará hacerse fuerte en casa.
Otro choque atractivo será el que disputen Academia AC y Colón, dos instituciones que siempre generan expectativa cada vez que salen a la cancha. El Sabalero intentará comenzar con una victoria en condición de visitante, mientras que la Academia buscará hacerse fuerte ante su gente.
En Guadalupe, Sportivo recibirá a Unión en un duelo que suele tener mucha intensidad. El conjunto tatengue intentará demostrar su jerarquía, pero el local sabe que en su cancha puede complicar a cualquiera.
Por su parte, Newell’s Old Boys será anfitrión de Ateneo Inmaculada en otro cruce de interés dentro de la programación del sábado. Ambos equipos llegan con planteles renovados y con la expectativa de realizar una buena campaña.
En San Justo, Colón recibirá a La Salle en un partido que promete emociones. El conjunto local intentará aprovechar la localía, mientras que los colegiales buscarán llevarse algo importante en su debut.
La Perla del Oeste, uno de los equipos que en las últimas temporadas se ha consolidado como protagonista, comenzará su camino enfrentando a Gimnasia y Esgrima. El conjunto de Recreo quiere volver a ser animador del certamen y sabe que empezar sumando puede ser clave.
Otro encuentro interesante será el que disputen Universidad y Deportivo Santa Rosa. El elenco universitario intentará imponer su juego, mientras que el visitante buscará sorprender en condición de visitante.
En Recreo, Deportivo Nobleza y Nacional completarán la programación sabatina con un partido que puede resultar importante para comenzar a perfilar aspiraciones dentro del torneo.
La primera jornada del Apertura 2026 tendrá su cierre el miércoles 18 de marzo con dos encuentros nocturnos que prometen un gran marco.
Desde las 21 horas, Cosmos se medirá ante Náutico El Quillá en el predio Nery Alberto Pumpido. Este escenario se ha transformado en un espacio habitual para grandes encuentros del fútbol santafesino, y se espera un duelo atractivo entre dos equipos que siempre intentan jugar buen fútbol.
Más tarde, a las 21.30, Independiente recibirá a Ciclón Racing en otro choque que completará la fecha inicial. Ambos conjuntos buscarán comenzar el campeonato sumando puntos importantes en un torneo que, como cada año, promete ser muy competitivo.
Con estos encuentros quedará oficialmente inaugurada la temporada 2026 de la Primera División liguista, un campeonato que reúne historia, pasión y el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza al fútbol santafesino.
La expectativa es grande entre dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos y, por supuesto, los hinchas. Cada inicio de torneo representa una nueva oportunidad para escribir páginas memorables en la rica historia de la Liga Santafesina.
El Apertura “José Luis Burtovoy” comienza a rodar y, una vez más, el fútbol de la región volverá a ser protagonista en cada cancha, en cada barrio y en cada club que forma parte de esta tradicional competencia. Con once partidos para abrir el telón, el sábado marcará el inicio de un campeonato que promete emociones desde el primer minuto.